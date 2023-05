«Un sonno lungo 4 anni. Almeno sicuramente avranno avuto tutto il tempo per riposare» è sarcastico il sindaco di Torrazza Piemonte quando parla dei tre consiglieri di opposizione Luigi Corna, Marinella Bracco e Rocco Muscedra.

«Vergognoso il numero di assenze della minoranza in Consiglio»

«Stranamente ci si risveglia ad un anno dalle prossime elezioni ma non bisogna essere maliziosi – continua così Massimo Rozzino - È doveroso ricordare e sottolineare che il numero delle loro assenze ai consigli comunali è ad oggi imbarazzante. Finalmente il grande e profondo riposo ha dato i suoi frutti, tant'è che nel consiglio del 29 aprile, tutti presenti e con ben tre mozioni, il tutto presentato con tanto di rimproveri e quant'altro rivolti alla maggioranza considerata, ai loro occhi, inadeguata ed antidemocratica al punto tale da arrivare a denunciarla al Tar per poi perdere la causa e risarcire il comune stesso.

Si presentano poco in consiglio ma quando lo fanno, lo fanno con il botto. E lo fanno con così tanto entusiasmo da invitare il sindaco a tacere, ma non lo fanno con l'eleganza ed educazione che li contraddistingue (quella che a dir loro manca totalmente alla maggioranza etichettata a suo tempo come ignorante, impreparata). No… no… lo fanno dicendo al sindaco "Stai muto". Ma come? Dove siamo al parchetto tra i ragazzini? Ma consigliere Corna, da lei non ce lo aspettavamo. Ma dove è finita la sua aplomb? Per non parlare del consigliere Muscedra che rivendica un posto nelle commissioni senza ricordare di averle a suo tempo rifiutate. Questi scivoloni sono il frutto dell'astio e della rabbia che spesso rende ciechi, ma comprendiamo bene che per l'opposizione ritrovarsi dopo tanto tempo in consiglio, sia stata una grande emozione».