Versamenti fiscali, la Lega: “Vogliamo la soppressione di tasse e imposte”

Versamenti fiscali, la Lega attraverso il suo deputato Alessandro Vigna fa sapere: “Vogliamo la soppressione di tasse e imposte non la sospensione”.

Il Decreto che dovrebbe essere firmato nel weekend dal Premier Giuseppe Conte, il Governo prorogherà i termini per i versamenti fiscali del 16 marzo. Saranno individuate nuove scadenze. Si tratta di una manovra per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Codiv-19. Si tratta di sospensioni dirette alle imprese, professionisti e partite Iva colpite dalle scelte legate all’emergenza sanitaria.

Ma la Lega, attraverso il suo deputato Alessandro Vigna fa sapere:

“Ovviamente come Lega chiediamo molto di più, la parola “sospensione” non ci piace, chiediamo la soppressione di tasse e imposte per questo periodo.

È tuttavia importante diffondere questa comunicazione: sospesi i versamenti fiscali previsti il 16 marzo per tutte le partite Iva.

Essendo il 16 lunedì molti hanno già impostato i bonifici, sono in tempo per bloccarli”.