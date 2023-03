Habilita e Abax insieme per visite specialistiche a Cuneo

Dal 2016 in avanti il Gruppo Habilita ha progressivamente ampliato la propria presenza sul territorio piemontese. Dopo l’acquisizione della casa di cura I Cedri di Fara Novarese (NO), nel 2018 è stata acquisita la casa di cura Villa Igea di Acqui Terme (AL), mentre nel 2022 si è proceduto con l’acquisto dell’Istituto Climatico di Robilante (CN). Ora ha preso il via un nuovo importante progetto di collaborazione che vede protagonisti i professionisti di Habilita e la struttura medica polispecialistica Abax di Cuneo.

Con l’inizio del 2023, infatti, diversi medici presenti in Habilita Villa Igea e nell’Istituto Climatico di Robilante hanno messo a disposizione la propria competenza e professionalità per i pazienti del centro medico di via Giovanni Battista Bongioanni, 25/C a Cuneo. Attualmente è possibile contattare per un appuntamento l’équipe specializzata in chirurgia ortopedica, l’équipe specializzata in chirurgia generale e specialisti in medicina fisica e riabilitativa.

Habilita Villa Igea rappresenta oggi un’eccellenza a livello nazionale nell’ambito della chirurgia ortopedica. Personale altamente qualificato e tecnologie moderne rappresentano un connubio che negli ultimi anni ha attirato pazienti da tutto il nord Italia. Ora, grazie a questa nuova collaborazione con Abax, per l’utenza del Piemonte meridionale c’è la possibilità di accedere a visite specialistiche non soltanto nella casa di cura di Acqui Terme, ma direttamente a Cuneo. Sempre in provincia di Cuneo, nel comune di Robilante, si trova l’Istituto Climatico, una struttura altamente specializzata nell’attività di riabilitazione e che lavora in sinergia con le altre sedi del Gruppo Habilita.

Per informazioni e prenotazioni:

T 0144.310801 – 0171.750211

Email accettazione.cuneo@habilita.it