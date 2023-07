Impresa di pulizie Angela Medaglia, il partner perfetto per le attività professionali

L’impresa di pulizie Angela Medaglia rappresenta un partner fondamentale per le aziende e l’attività che l’hanno scelta. Da sempre il suo operato è contraddistinto da disponibilità, serietà e professionalità, per una realtà che si avvale di personale altamente qualificato, di macchinari di ultima generazione e di prodotti per l’igiene delle migliori marche. La sede si trova a Castellamonte, ma opera su tutto il territorio e oggi rappresenta un interlocutore unico per qualsiasi esigenza di pulizia, disinfezione e sanificazione, in grado di fornire soluzioni personalizzate e su misura. Ed è disponibile per realizzare preventivi gratuiti.

Le specializzazioni dell’impresa di pulizie Angela Medaglia

L’impresa di pulizie Angela Medaglia si è specializzata nella pulizia ad alto livello di attività professionali. Il riferimento è per esempio agli studi medici e ai centri odontoiatrici: gli ambienti destinati a scopi sanitari non possono accettare compromessi di alcun tipo quando si parla di igiene e pulizia. Naturalmente lo stesso vale per ospedali, cliniche private e poliambulatori: l’attività di Castellamonte è senza dubbio la risposta migliore ad ogni esigenza in questo settore. Ma non solo: Angela Medaglia e la sua squadra si sono specializzati anche nelle pulizie degli ambienti di lavoro, primo biglietto da visita di un’azienda che si rispetti. Altro campo d’azione è quello delle pulizie industriali, ossia magazzini, capannoni, officine e stabilimenti: l’impresa ha il know-how e gli strumenti adatti per intervenire su questi ambienti.

Dagli hotel alle scuole

Servono interventi di qualità superiore anche per alberghi e piscine: il mondo dell’ospitalità è senza dubbio desideroso di un livello eccellente di pulizia. Pensiamo alle camere degli hotel, alle sale riunioni, ai locali utilizzati per colazioni, pranzi e cene e agli ambienti designati per cerimonie e feste private. In parallelo piscine, centri spa e aree benessere necessitano costantemente di pulizia: l’impresa di pulizie Angela Medaglia sa fornire tutto ciò, lavorando con elevatissimi standard qualitativi. Possiamo continuare con scuole e asili, ovvero altre realtà in cui non si può chiudere un occhio sulla mancata pulizia. Infine non va scordato che sono disponibili anche i servizi necessari per contrastare le infestazioni da scarafaggi, topi, ratti, formiche, zanzare, blatte e altri infestanti indesiderati.

Informazioni e contatti

via D’Azeglio 199, Castellamonte

340.7717425

pulizieangelamedaglia.it

angela.medaglia70@gmail.com