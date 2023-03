La nuova sfida dello “Smart Lab” di Authos

Una nuova sfida per lo “Smart Lab” di Authos. L’avveniristica filosofia di vendita ideata da Francesco Di Ciommo è approdata al “Centro Commerciale Grande Cuneo”. Da venerdì 3 marzo fino a domenica 4 aprile, sette giorni su sette, nella galleria centrale del grande store della “Capitale verde del Piemonte” sarà presente una postazione con il brand dell’usato “Authos Outlet“.

Dove saranno in esposizione sia vetture che veicoli commerciali. Sempre diversi. Dal giorno di esordio a domenica 12 marzo, toccherà a una Ford Puma ST-Line X e a un Ford Ranger. Che dal giorno successivo saranno avvicendati da un Ford Connect e una Ford Puma Titanium. Il 20 marzo entreranno in scena una Ford Kuga e una Fiat Panda, che il 27 marzo lasceranno spazio a un Ford Renegade e a una Fiat 500.

Come si può notare dalla presenza di altri marchi automobilistici oltre a Ford, questa iniziativa sarà nel segno di Authos.

Perché protagonista sarà l'ampia flotta dell’usato di Authos. E perché si realizza un’altra idea del presidente e CEO, Francesco Di Ciommo: esportare il modello dello “Smart Lab” all’esterno del centro commerciale “Le Gru” di Grugliasco. Cioè fuori dalla sua comfort zone. Una sfida, soprattutto in prospettiva, per far conoscere e testare sul territorio questo rivoluzionario concetto di business. Apprezzato e replicato da Ford in più parti del mondo per la sua nuova visione della mobilità: un servizio e non più un bene materiale fine a sé stesso.

La scelta è così ricaduta su uno dei principali centri commerciali del Piemonte, a poco più di un’ora di auto da Torino e meta prediletta da migliaia di persone. Merito dei suoi quarantasei negozi, fra i quali si segnalano molti brand di abbigliamento glamour.

Dove la postazione Authos si avvarrà anche del personale “Smart Lab” grazie a un lead generator e a due venditori: Alessandro Carlevato e Antonio D’Angelo. A supervisionarli, il responsabile del servizio, Enrico Sgambati, incuriosito dalle risposte che potranno arrivare. “Questa esperienza sarà un’occasione per misurarci con una provincia benestante e nella quale non siamo mai stati”.

Come avviene a “Le Gru”, anche chi si troverà a passare dal “Centro Commerciale Grande Cuneo” avrà un ampio ventaglio di scelte a sua disposizione. Visionare i modelli dei veicoli esposti, chiedere informazioni, lasciare i propri dati al personale Authos per poi essere ricontattati nei giorni successivi oppure, se fortemente interessati, provvedere subito all’acquisto. Che offre diversi vantaggi.

A sua disposizione, infatti, mille veicoli del parco “Authos Outlet” disponibili in “pronta consegna“. Un’opzione, quest’ultima, con forti agevolazioni. Come l’inizio del pagamento dopo sei mesi se il mezzo sarà ritirato al momento e la possibilità della consegna a domicilio per chi abita a Cuneo.

All’indomani della trasformazione di Authos in società benefit, con questa nuova avventura il 2023 registra un’altra notizia di cui possono essere orgogliosi. Perché non accontentarsi e scegliere di mettersi in discussione, ripartendo verso nuovi orizzonti, ha un duplice importante significato. Essere coerenti con la loro filosofia e guardare al futuro in un’ottica costante di crescita e di progresso.