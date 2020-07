Calendario scolastico in Piemonte: si parte il 14 settembre e si chiude l’11 giugno

E’ stato definito nella giornata di ieri, mercoledì 8 luglio, durante la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, il calendario dell’anno scolastico 2020-2021.

Calendario scolastico

L’anno scolastico avrà inizio il prossimo 14 settembre – come spiega il consigliere delegato all’Istruzione della Provincia di Novara Andrea Crivelli – per concludersi l’11 giugno del 2021. “Pur rilevando alcune criticità, condivise anche dalla Regione Piemonte e fatte presenti al Ministero dell’istruzione università e ricerca (MIUR) e all’Ufficio scolastico regionale, sono state fissate le date canoniche di chiusura delle scuole nei giorni delle varie festività, alle quali si aggiungono da parte dei vari Istituti, come sempre, quelle dei festeggiamenti patronali”.