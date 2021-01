Covid19, a rischio il ritorno a scuola giovedì 7 gennaio 2021. I Governatori delle Regioni, attraverso il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, chiedono un incontro al Premier Giuseppe Conte.

Il 7 gennaio 2021 per gli studenti del secondo e terzo anno della scuola media e per tutti coloro che frequentano le scuole superiori era una data molto importante perché avrebbe significato il ritorno in classe. Dunque lezioni in presenza.

Ma da qualche giorno, i Governatori delle Regioni hanno uno scontro aperto con il Governo Conte perché se da una parte il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina continua a ribadire la data di giovedì 7 come quella del ritorno a scuola per tutti, chi guida le Regioni non è dello stesso avviso.

La richiesta è di tornare in aula il 18

Dalle Regioni, infatti, arriva la richiesta di avviare il ritorno in presenza degli studenti solamente a partire da lunedì 18 gennaio 2021. Pensiero che appoggia anche Elvira Serafini, segretaria dello Snals.