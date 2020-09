Sabato 12 settembre, in 60 negozi della rete vendita di Nova Coop, presente in Piemonte e in alta Lombardia, prenderà il via la campagna “Dona la Spesa speciale scuola”, raccolta di materiali didattici e articoli di cancelleria per sostenere le famiglie in difficoltà.

Nova Coop, torna l’impegno nella raccolta di materiale scolastico

Sabato 12 settembre, in 60 negozi della rete vendita di Nova Coop, presente in Piemonte e in alta Lombardia, prenderà il via la campagna “Dona la Spesa speciale scuola”, raccolta di materiali didattici e articoli di cancelleria per sostenere le famiglie in difficoltà. Quest’anno l’iniziativa si svolgerà in date diverse per ogni punto vendita, nella settimana tra sabato 12 e sabato 19 settembre. Il ricavato della campagna verrà consegnato alle diverse Onlus e realtà locali del terzo settore con cui Nova Coop collabora da anni che provvederanno a distribuirle alle famiglie in difficoltà. Nel 2019 la campagna ha consentito di raccogliere prodotti per un valore di oltre 100mila euro, equivalente a circa 40mila pezzi.

Da anni Nova Coop si impegna nell’accompagnare le famiglie bisognose nel momento del ritorno a scuola e dell’acquisto dei materiali didattici che spesso rappresentano una spesa difficile da sostenere. Tra il 12 e il 19 settembre, nei supermercati, negli ipermercati e nei superstore Coop aderenti all’iniziativa sarà possibile acquistare e consegnare ai Soci Coop volontari e ai volontari delle Onlus presenti presso i punti vendita prodotti di cancelleria e materiali come risme di carta, colla stick, forbici, penne, pennarelli, evidenziatori, matite colorate, gomme, correttori, temperamatite, cartelline trasparenti, portapenne e astucci.

L’intervento di Ambrogio

Dichiarazione di Silvio Ambrogio, Direttore Politiche Sociali e Relazioni Esterne Nova Coop:

La raccolta “Dona la Spesa speciale scuola” rientra nel quadro più ampio di azioni gratuite a favore del mondo scuola che Nova Coop propone ogni anno. Proprio quest’anno compie 40 anni il progetto che testimonia l’impegno di Nova Coop a favore delle scuole del territorio. Accanto alla solidarietà concreta la Cooperativa propone infatti percorsi di Educazione al Consumo Consapevole che vedono coinvolte ogni anno soltanto in Piemonte quasi 1.000 classi. Inoltre con l’iniziativa “Coop per la Scuola”, alla quale quest’anno sarà possibile aderire dal 3 settembre al 25 novembre, Nova Coop consentirà a Soci e consumatori di ricevere, ogni 15€ di spesa un buono che potrà essere donato a una scuola del territorio per l’acquisto di materiali didattici, e un bollino per collezionare prodotti derivanti da materiali riciclati tutti italiani.

I punti attivi

In provincia di Torino “Dona la Spesa speciale scuola” si terrà, dal 12 al 19 settembre, nei seguenti punti vendita:

Avigliana – Corso Laghi 84 – Ricavato devoluto all’Associazione Terracini

Beinasco – Strada Torino 34-36 – Ricavato devoluto alla Conferenza Gesù Maestro/Caritas Borgaretto/Volontariato Vincenziano Beinasco

Caluso – Corso Torino 51/a – Ricavato devoluto all’Associazione AVULSS/Istituto Comprensorio

Carmagnola – Via del Porto 21 – Ricavato devoluto al Centro di Ascolto il Samaritano/Caritas di Carmagnola

Chieri – Via Polesine 2 – Ricavato devoluto a Gruppo Volontariato Vincenziano Duomo di Chieri

Chivasso – Corso G. Ferraris 191 – Ricavato devoluto all’Associazione volontariato “Punto a capo”

Cirié – Via Robassomero 99 – Ricavato devoluto a Fondazione Istituto “Ernesta Troglia” Onlus

Collegno – Piazza Bruno Trentin 1 – Ricavato devoluto a Centro Ascolto Piergiorgio Frassati/Parrocchie Collegno

Cuorgné – Via Salassa 7 – Ricavato devoluto all’Associazione Mastropietro

Giaveno – Via Beale 30 – Ricavato devoluto a Caritas Volontariato Giaveno

Nichelino – Piazza A. Moro 50 – Ricavato devoluto a Caritas Interparrocchiale Nichelino (Parrocchie Madonna della Fiducia, S. Damiano, S. Edoardo, Ss. Trinità)

Orbassano – Via Cervetti Cesare 22 – Ricavato devoluto a Gruppo Volontariato Vincenziano Orbassano

Pinasca – Via Sestriere 73 – Ricavato devoluto alla Caritas VCG Pinasca

Pinerolo – Corso della Costituzione 8 – Ricavato devoluto a A.V.O.S.D/C.E.A e O.d.V.

Piossasco – Via Torino 54/1 – Ricavato devoluto a Volontari Centro Ascolto/Nessuno resta solo a Piossasco/Parrocchia Santi Apostoli/Parrocchia S. Francesco/Comune Piossasco

Rivoli – Via Nizza 15/a – Ricavato devoluto a Centro Ascolto Onlus Rivoli

San Mauro – Via Trieste 20-22 – Ricavato devoluto a S. Vincenzo/PIGREGO Associazione genitori sanmauresi

Settimo – Via Fantina 20/l – Ricavato devoluto a Caritas Settimo

Strambino – Via Circonvallazione 33 – Ricavato devoluto a Istituto Comprensivo Strambino

Susa – Via Donatori Sangue 21 – Ricavato devoluto a Associazione “Amici dell’Oratorio”

Torino (Ipercoop) – via Livorno 51 – Ricavato devoluto a Obiettivo Famiglia Onlus

Torino Belgio – Corso Belgio 151/d – Ricavato devoluto a Volontari Parrocchia S. Giulio d’Orta

Torino Botticelli – Via Botticelli 85 – Ricavato devoluto a Gruppo Vincenziano Parrocchia San Nicola

Torino Molise – Corso Molise 7/a – Ricavato devoluto a Caritas (Parrocchia Beato Frassati)/San Vincenzo (Parrocchia S. Caterina da Siena)

Volpiano – Via Trento 135 – Ricavato devoluto a Caritas Parrocchiale di Volpiano.