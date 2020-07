Calcio dilettantistico, ecco quando si comincia

Calcio dilettantistico, stabilite le date per la ripresa dei campionati.

Calcio dilettantistico

Dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza che permette la ripresa degli sport di contatto, ieri, venerdì 17 luglio 2020, la Lega nazionale dilettanti Piemonte e Valle d’Aosta, ha stabilito le date della ripartenza dei campionati, per la stagione 2020 – 2021.

Ecco le date

Le prime a partire saranno l’Eccellenza, la Promozione e la Prima Categoria, che prenderanno il via domenica 27 settembre. La seconda e la Terza Categoria invece prenderanno il via il 4 ottobre. Sabato 26 settembre comincerà l’under 19 regionale, mentre il 3 ottobre il campionato under 19 provinciale. Campionati e tornei del Settore giovanile scolastico, sia a livello provinciale che regionale partiranno sabato 3 e domenica 4 ottobre. Per quanto riguarda l’attività di base, il via della stagione autunnale è fissato per il 10 ottobre, quello della stagione primaverile , invece, il 20 febbraio 2021.

Le coppe

La coppa Italia di Eccellenza e Promozione e la coppa Piemonte di Prima Categoria cominceranno il 13 settembre. La coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria, il 20 settembre.

