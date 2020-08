Calcio dilettantistico, partite anche con il pubblico

Calcio dilettanti, via all’attività anche con il pubblico. Nel nuovo Dpcm di agosto è contenuta la misura attesa dalla Lnd e dalle società dei territorio. Come riporta PrimaNovara.it.

Un massimo di 1.000 spettatori all’aperto

Via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni. Ma la vera novità è la presenza del pubblico, con la partecipazione di un massimo di 1.000 all’aperto e di 200 al chiuso per gli eventi a carattere territoriale.

Per gli eventi a carattere nazionale, per il momento, resta l’obbligo delle porte chiuse.

Ovviamente devono essere messi in atto: distanziamento, mascherine, corretta areazione dei locali al chiuso e obbligo di misurazione della temperatura.

Sibilia e Mossino: «Ora possiamo davvero ripartire»

Esultano i vertici dilettantistici. «Si tratta di un passaggio fondamentale verso il ritorno alla normalità – commenta Cosimo Sibilia, presidente Lnd – Sono state confermate le nostre intuizioni, sostenute da nostro comitato sanitario, basate proprio sulla necessità di far regolare le attività del calcio dilettantistico dalle ordinanze regionali. Ora siamo veramente pronti per ricominciare».

Soddisfatto anche Christian Mossino, numero uno del calcio piemontese: «Finalmente il tanto auspicato provvedimento, lo attendevamo con ansia – ha dichiarato – Siamo giunti ad ottenere un importante risultato che garantisce alle nostre società e associazioni sportive di ripartire presto».