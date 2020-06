Cirio scrive a Conte perché autorizzi calcetto, volley e basket

Il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio scrive a Premier Giuseppe Conte perché autorizzi calcetto, volley e basket e gli altri sport di contatto.

Cirio scrive a Conte per gli sport di contatto

Ieri, venerdì 26 giugno 2020, il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio ha scritto al premier Conte e al ministro della Salute Speranza affinché venga data la possibilità di autorizzare in Piemonte le attività sportive amatoriali e gli sport di contatto come il calcetto, il basket, il volley, le arti marziali e tante altre attività radicate da sempre nel tessuto sociale del territorio e importanti per il nostro benessere psico-fisico.

Le preoccupazioni

Inoltre, il presidente Cirio ha sottolineato:

Abbiamo espresso anche forte preoccupazione per le nostre Associazioni sportive dilettantistiche, perché non servirà a nulla prevedere misure di sostegno per le loro attività se continuerà ad essergli negata la possibilità di operare.