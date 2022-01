Covid19, campionati sospesi fino al 22 gennaio

Il Consiglio Regionale della Fip Piemonte riunitosi ieri ha prolungato la sospensione dei Campionati Regionali fino al 22 gennaio.

Il Consiglio Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro Piemonte riunitosi ieri ha prolungato la sospensione dei Campionati Regionali fino al 22 gennaio:

«Le gare non disputate - si legge nella delibera - saranno recuperate in coda ai calendari pubblicati, seguendo la sequenza originale. Le formule, così come definite all’inizio dell’Anno Sportivo, resteranno tali salvo piccole variazioni che saranno comunicate a breve dall’Ufficio Gare».