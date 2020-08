Europei di baseball 2021 a Settimo Torinese, la sindaca Elena Piastra interviene dopo la comunicazione ufficiale: “Un’occasione importante per far conoscere la città”.

Europei di baseball 2021

La notizia dell’assegnazione dei campionati d europei di baseball 2021 a Settimo, assieme a Torino ed Avigliana, giunta nella serata di ieri, lunedì 17 agosto 2020, in poco tempo si è diffusa in città. Saranno, i prossimi, mesi di importanti impegni per arrivare al meglio a questo evento, che proietta Settimo in un ambito internazionale. Una parte degli incontri della massima competizione continentale si svolgeranno allo stadio Valter Aluffi di via Torino e vedranno affrontarsi le 16 nazionali qualificate ai Campionati. La manifestazione dovrebbe svolgersi nell’estate 2021.

