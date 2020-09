Il brandizzese Riggio convocato in nazionale

Il brandizzese Samuele Riggio convocato nella nazionale under 18 do baseball. Come riporta PrimaSettimo.it.

Baseball Settimo

Una bella notizia è arrivata per il baseball Settimese. E’ stata infatti ufficializzata la convocazione nella nazionale under 18 di Samuele Riggio, che dunque farà parte della squadra azzurra che si appresta a prendere parte ad un torneo in Repubblica Ceca, a Praga.

Samuele Riggio, brandizzese di residenza, da anni gioca con il baseball Settimo e già nelle categorie inferiori è riuscito a togliersi delle ottime soddisfazioni personali e con la maglia azzurra. La convocazione in azzurro di quest’anno poi assume un valore ancora più importante, alla luce soprattutto del grande evento del prossimo anno, con i campionati Europei che saranno ospitati a Settimo, Avigliana e Torino.

Un anno importante

La trasferta a Praga della nazionale under 18 di baseball rappresenterà un appuntamento molto importante, anche in vista del campionato Europeo di categoria, che fungerà da qualificazione al campionato del mondo, sempre di categoria.

Dunque, il baseball settimese è pronto a tifare per la nazionale giovanile e per Samuele Riggio, supportato da casa da tutti i familiari, che naturalmente sono i suoi primi sostenitori.