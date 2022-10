Da frazione Casabianca di Verolengo a Jesolo per conquistare il titolo mondiale di Kickboxing, nella specialità light - contact. E’ questa la grandissima impresa che è riuscita a compiere Letizia Casale, della Uppercut di Torrazza Piemonte. Un risultato eccezionale, una grandissima soddisfazione per lei e per tutto il suo gruppo, a partire da papà Amedeo Casale, sempre al suo fianco.

Kick-boxing, Letizia Casale è campionessa mondiale

Un titolo importantissimo, raggiunto dopo avere superato avversarie di assoluto livello, in una competizione dura, che ha visto Letizia comunque affrontare e superare anche i momenti difficili con la massima concentrazione.

Letizia Casale è stata impegnata sia nel light - contact, dove ha conquistato l’oro, che nel kick - light, dove invece si è fermata in semifinale, sconfitta dalla rivale svedese che poi ha conquistato il titolo. «Riuscire a vincere è stato soddisfacente, perché il livello mondiale è molto alto. Sono riuscita a gestire due specialità, il light - contact e la kick - light. Hanno richiesto entrambe molta determinazione e molta forza oltre che fisica anche mentale. Nel light - contact dove sono arrivata prima ho dovuto affrontare quattro nazioni, Ecuador, Grecia, Norvegia e Germania. Nella kick invece mi sono fermata in semifinale. E’ stato difficile vincere la finale nel light perché un’ora e mezza prima della finale ho dovuto fare le semifinale nel contact. Proprio perché mi era andato “male” il match precedente mi ha spronato a fare di più e a prendere quello che volevo».

Enorme l’emozione di papà Amedeo: «Sono felicissimo, naturalmente, vedere Letizia salire sul podio più alto con a fianco del suo nome la scritta Word Champions è stato emozionante, fantastico. Una gioia indescrivibile, anche perché non è stato assolutamente semplice raggiungere questo traguardo. Un ringraziamento speciale va al suo maestro Gianni Tudisco, che è sempre al suo fianco. Questa medaglia d’oro se la merita anche lui».

I festeggiamenti

Dopo il titolo mondiale Letizia Casale è stata festeggiata all’oratorio di Casabianca, con amici, compagni di scuola, quasi tutto il paese, orgoglioso del risultato ottenuto e del titolo che l’ha portata in cima al mondo. A rappresentare l’Amministrazione comunale, l’assessore alla Cultura Daniela Caminotto.