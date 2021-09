L84 presenta la squadra, testimonial Claudio Marchisio

La grande serie A di Futsal sbarca al palazzetto dello Sport di Settimo con la L84. Testimonial d'eccezione Claudio Marchisio. Come riporta PrimaSettimo.it

Futsal serie A

Questa mattina, mercoledì 22 settembre 2021, il palazzetto dello Sport di Settimo Torinese ha ospitato la presentazione della L84, che quest'anno prenderà parte al massimo campionato di serie A. Una vera e propria occasione per conoscere in anteprima gli spazi del nuovo palazzetto di via Santa Cristina che, come promesso in passato, si propone di essere una vera e propria "casa" per lo sport di tutto il territorio cittadino, ma anche metropolitano.

La L84

Da quest'anno il nuovissimo palazzetto dello Sport di Settimo, in via Santa Cristina, sarà la casa della L84, neo promossa nella massima serie di calcio a 5. Nella mattinata di oggi si è svolta la presentazione della stagione sportiva ormai alle porte (il campionato prenderà il via il 9 ottobre 2021). Ospite d'eccezione l'ex centrocampista della Juventus e della nazionale Claudio Marchisio, che ha scelto di "sposare" il progetto della L84 come testimonial.

A fare gli onori di casa è stato il presidente della L84 Lorenzo Bonaria, che dopo avere illustrato il progetto alla base della L84 ha presentato la squadra che affronterà la stagione con tante ambizioni. A fare gli auguri alla L84 anche la sindaca di Settimo Elena Piastra, che ha assistito alla presentazione.

Una grande occasione, quella che si aprirà a partire al prossimo ottobre, per tutti gli appassionati del mondo del Futsal. La L84, infatti, dopo la promozione nella massima serie, ha conquistato ancora di più i cuori e le attenzioni degli appassionati del territorio. Confermandosi nel panorama nazionale come una delle realtà più sorprendenti del mondo del calcio indoor.

Testimonial Claudio Marchisio

Nel corso della mattinata della presentazione, oltre che sul presidente Lorenzo Bonaria, sull'allenatore Rodrigo De Lima, sulla squadra che disputerà il campionato 2021/22 e sull'intero staff tecnico e sulla dirigenza della società sportiva, gli occhi erano tutti puntati su Claudio Marchisio, ormai "amico" prima ancora che testimonial della società nata a Volpiano.