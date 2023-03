Dopo la pausa invernale amazzoni e cavalieri son tornati in sella ai loro ponies nella prima tappa del Trofeo 4 Regioni presso l’Arezzo Equestrian Center in Toscana nel week end dal 3 al 5 marzo, competizione nazionale ideata dal presidente Alfeo Trinelli arrivata al suo 13^esimo anno.

La J&G La Scuderia trionfa ad Arezzo

Come sempre presenti gli atleti del Pony e Mounted Games della J&G La Scuderia di Cavaglià, allenati dai coach Sabrina Trinelli, Sara Falco, Edoardo Leoncavallo e Iacopo Molino che in questi tre giorni di fine inverno, han portato a casa ottimi risultati.

Bronzo in Under12Pro per gli Scudy U12PRO composta da Bianca Fettarappa, Noemi e Riccardo Maccarone, Kiara Peila e Alessandro Piccioni.

Bronzo anche in Under15 per gli Scudy U15 alias Ginevra Gedda, Virginia Lesquier, Mattia Michelone, Miriam Pozzato e Isacco Zampogna.

In Under15Pro conquista il bronzo la squadra Bereal composta da Carlotta Finati e Simona Francesconi in squadra mista con Ilary Micale e Carlotta Romano dell’Equestrian Chieri Asd e Giovanna Petrelli de La Pirella S.S.D.

In Under18 conquistano l’oro gli

Scudy U18 alias Marcella Bertolotti, Chiara Caracciolo, Giacomo Fontana, Maria Sofia Pontello in squadra con Roberta Buono degli Equestrian Riders Asd.

In Under18pro 5° posto per Valentina Carra in squadra con Anna Boscaino e Viola Rossi del C.I. Del Mugnano, Giancarlo Buja della Scuderia AZ e Caterina Ferraccioli de La Macchiarella e 6° posto per Matilde Peila in squadra con Nicolò Cantoni, Federico Pedani e Valentina Vaccari del C.I. Del Mugnano.

In open argento per Matilde Gasparini, Matilde Leone e Sara Sovrano e 14° posto per Viviana Ferraris e Sole Ramella.

In openpro oro per gli Scudy Open Pro squadra composta da Sara Falco, Edoardo Leoncavallo, Iacopo Molino e Luca Russo de La Pirella S.S.D. e 7° posto per Samuele Gedda in squadra mista con Rachele Contin de la Scuderia A.Z., Erica Vittoriosi del P.C. Al Pradazzo, Sara Guglielmin del C.I.Castellano e Carlotta Maset de L’isola Asd.

In addestrativa argento per la Scudy Addestrativa Sara Falco e Iacopo Molino mentre chiudono al 6° posto le Scudylunga Federica Ilardi in coppia con Martina Procelli del Ranch Vallelunga.

Mentre in Club i giovani della J&G La Scuderia hanno iniziato alla grande la loro avventura conquistando diversi podi:

In A1 oro per gli Scudy Baby Beledith Bertucci, Martina Pacino e Mattia Riva.

In A2 bronzo per gli Scudy-Ranch Adelaide Quaglia in coppia con Anna D’Acunto del Ranch Vallelunga

In A3 argento per gli Scudy-Nelle Viola Vivolo in coppia con Matteo Italiano e Davide Taranto del C.I. Le Coccinelle

In B2 argento per gli Scudy-Chieri alias Carlotta Brendolan, Sofia Ferraris in coppia con Mattia Silvestri dell’Equestrian Chieri Asd

Per molti dei piccoli queste erano le prime gare in sella ai loro migliori amici e ci hanno ricordato quanto non sono tanto i traguardi raggiunti ad essere importanti ma la tenacia, la perseveranza, il coraggio, la concentrazione, la fiducia e lo spirito di squadra. Tutti valori in cui i coach della J&G credono fortemente.

Prossimo appuntamento

Prossimo appuntamento dal 31 marzo al 2 aprile per la 2° tappa del Trofeo 4 Regioni presso la J&G La Scuderia di Cavaglià.