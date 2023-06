Fresco di vittoria del girone B di Prima categoria, l’Usd Montanaro Calcio si appresta a disputare con la Prima squadra nella prossima stagione il Campionato di Promozione ma, per il salto di qualità, è necessario l’adeguamento del campo di calcio.

La Prima squadra giocherà in paese

Questo è l’epilogo di un sopralluogo degli ispettori della Federazione che hanno comunicato che: «E’ necessaria l’omologazione del campo sportivo comunale “Italo Giavarini” di Regione Ronchi per poter disputare il Campionato di Promozione» riferisce il vicesindaco delegato allo sport Paolo Minetti.

A questo punto, si è immediatamente messa in moto la macchina organizzativa comunale per poter garantire l’omologazione alla società sportiva presieduta da Luca Bassino.

«Gli interventi necessari - spiega Minetti - consistono nella sostituzione dell’attuale manufatto ad uso deposito di attrezzature con un adeguato prefabbricato da destinare a spogliatoio dal momento che ci sarà una terna arbitrale, nonché i relativi allacciamenti agli impianti tecnologici esistenti. Un altro intervento sarà la modifica della rete di recinzione del campo principale al fine di renderla più resistente alla spinta e rialzarla di circa 30 centimetri nelle parti che attualmente non raggiungono l’altezza di 2,30 metri».

L'intervento

Ma, chi pagherà questi lavori? «I lavori ammontano a 36.491,90 euro - risponde Minetti - Vista la richiesta da parte di Bassino di un nostro contributo straordinario poiché il campo è di proprietà comunale, provvederemo a dare 30 mila euro. Il restante 6 mila euro sarà integrato dall’Usd Montanaro Calcio».

Quali saranno i tempi dell’opera? «I tempi di questa manutenzione straordinaria dovranno essere veloci - risponde Minetti - Si dovrà terminare entro il 20 agosto quando verrà un tecnico della Federazione per fare un sopralluogo che servirà ad accertarne l’omologazione. Ringrazio gli uffici comunali che si sono attivati velocemente per la buona riuscita di questa operazione. In questi ultimi anni, purtroppo il nostro Comune non ha potuto investire in questo impianto sportivo perchè andavano regolarizzate determinate situazioni burocratiche. Finalmente, adesso, abbiamo ricominciato a supportare economicamente la società gialloblu che sta portando alla gloria Montanaro. L’attenzione nei confronti dello sport è una delle nostre priorità, e continueremo ad aiutare nella stessa maniera tutte le società sportive del nostro paese».

Società soddisfatta

Soddisfazione da parte del Presidente Luca Bassino.

«Ringrazio il Comune per il valido supporto - riferisce Bassino - Questi lavori sono importanti per noi: risultano indispensabili per avere l’omologazione e perciò consentire alla nostra Prima squadra di disputare il relativo Campionato di Promozione della Lega Nazionale Dilettanti del Piemonte presso l’impianto sportivo Giavarini e non dovere trovarci nella condizione di giocare il Campionato di Promozione in trasferta in un campo fuori paese. E’ un’importante svolta nella storia della nostra società. Finora abbiamo finanziato noi anche con importanti contributi gli interventi presso l’impianto sportivo dell’ex strada di Vallo a causa di situazioni burocratiche; avere adesso pure il contributo del Comune di Montanaro è un ulteriore incentivo per affrontare con grande forza la prossima stagione. E’ stata un’annata indimenticabile, ho seguito con emozione gli ultimi minuti della partita… E’ una vittoria che appartiene a ognuno di noi, un sogno che si è avverato, ed è finalmente diventato realtà».