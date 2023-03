Medio Gran Fondo Casa Greppi, cambia la viabilità

Domani, domenica 26 marzo 2023 passerà la Medio Gran Fondo Casa Greppi, ecco come cambia la viabilità a San Raffaele Cimena.

Medio Gran Fondo Casa Greppi

Nella giornata di domani, domenica 26 marzo 2023, passerà anche da San Raffaele Cimena la Medio Gran Fondo Casa Greppi di ciclismo. E' quindi prevista una modifica alla viabilità.

Chiusura delle strade

Per ragioni di sicurezza, dalle 10 alle 10.30 sarà chiuso il tratto di strada lungo via Ferrarese, dall'intersezione con via Pragelato e sino a via Trotta, al confine con Castagneto Po. La strada sarà chiusa compatibilmente con l'inizio e la fine della corsa, in base ai passaggi orari previsti ed al transito del primo cartello mobile con la scritta "Inizio gara ciclistica", fino a quello con la scritta "Fine gara ciclistica". L'ordinanza prevede anche il divieto di immettersi nello stesso tratto di strada dalle vie laterali.