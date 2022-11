Trek Zerowind MTB Challenge presenta la nuova stagione

A poche settimane dalle emozionanti premiazioni che hanno visto protagonisti i bikers nella cornice di Villa Greppi nel cuore della Brianza, già si guarda con grande attesa alla stagione 2023 di Trek Zerowind MTB Challenge.

Il programma 2023

Il programma sarà più concentrato, con quattro regine della mountain bike che da maggio a settembre accompagneranno tutti gli appassionati in una stagione da non perdere. Protagonisti della scena i percorsi sterrati più rinomati d'Italia, capaci di richiamare da tutta la Penisola centinaia di team.

“E’ stata una stagione 2022 complessa riguardo ai numeri, ma possiamo dirci soddisfatti. Sono 2788 atleti che hanno preso parte al circuito e anche i team sono cresciuti - precisa Alessandro Capella, uno degli organizzatori -. Ci siamo riconfermati come circuito nazionale di mountain bike di riferimento. Ora guardiamo alla prossima stagione puntando a circuiti agonistici e allo stesso tempo turistici”.

Il calendario del Trek Zerowind MTB Challenge

Accompagnerà tutti gli appassionati in una stagione di imperdibili appuntamenti: location spettacolari e percorsi adatti sia alle competizioni che agli amanti delle pedalate immerse nella natura senza stress da cronometro.

Ecco le date da fissare:

07–05-2023 MTB Garda Marathon | Garda (VR)

11-06-2023 100 km dei Forti | Lavarone (TN)

02-07-2023 Assietta Legend | Sestriere (TO)

03-09-2023 Marathon Bike della Brianza | Casatenovo (LC)

Il circuito Trek Zerowind MTB Challenge tocca quattro bellissime regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino), una per ogni tappa e ci si potrà iscrivere

alle singole prove oppure scegliere la formula “all inclusive” che con una quota di iscrizione di 135 euro permetterà ai bikers di prendere parte a tutte e quattro le tappe. Per entrare in classifica è comunque necessario partecipare ad almeno tre delle prove previste.

Ulteriori informazioni, sono disponibili SUL SITO