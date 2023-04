Trofeo di Primavera, una pioggia di medaglie

I campi gare della J&G di Cavaglià han visto competere tra di loro più di 100 amazzoni e cavalieri provenienti da tutto il Piemonte per il trofeo di Primavera, valevole come seconda tappa del Trofeo Piemonte, nelle diverse discipline di salto ostacoli, dressage, gimkana, jump, cross, ponygames e mounted games.

Esame di dressage

Ma prima di vedere insieme i risultati degli atleti di casa Trinelli ci vogliamo complimentare con le amazzoni Carlotta Brendolan, Giulia Lombardino, Sofia Ferraris, Vittoria Boggio e Lidia Turino che, seguiti dalla loro coach Flavia Rolando, han superato l’esame di dressage in vista dell’esame finale per ottenere il brevetto di Mounted Games.

I risultati del weekend

In Dressage cat. E60 7° posto per Giulia Lombardino, 8° per Lidia Turino, 11° per Sofia Ferraris, 12° per Vittoria Boggio e 13° per Carlotta Brendolan.

In cat.E100 1° posto per Alessia Biscaro allenata da Claudio Falco, 2° per Virginia Zublena e 3° per Irene Vercei.

In Gimkana2 cat.A1 bronzo per Giorgia Depperu e Bianca Tomasoni, 4° posto per Martina James Pacino e Beledith Bertucci. In cat.A2 4° posto per Adelaide Quaglia, Leonardo Scavarda e Desiree Pelacchi, 5° per Dea Candini e Alessia Formica. Mentre in cat.B2 conquistano l’oro Sofia Ferraris e Giulia Lombardino, 4° per Sofia Tardivo, Azzurra Viano e Sofia Benenati e 5° per Carlotta Brendolan e Sofia Dragone.

In Gimkana Cross cat.B3 bronzo per Virginia Zublena e Irene Vercei.

In Ponygames i risultati son i seguenti:

cat.A1 argento per Giorgia Depperu e Martina James Pacino, bronzo per Bianca Tomasoni e Beledith Bertucci;

cat.A2 argento per Leonardo Scavarda, Desiree Pelacchi e Adelaide Quaglia e 4° posto per Alessia Formica e Dea Candini;

cat.A3 argento per Lidia Turino e Viola Vivolo;

cat.B1 8° posto per Erica Murador, Nora Maltese e Vittoria Boggio;

cat.B2 4° posto per Sofia Dragone, Achille Gozzoli e Lorenzo Celoria a pari merito con Sofia Tardivo, Azzurra Viano e Sofia Benenati;

cat.B3 oro per Giulia Lombardino, Sofia Ferraris e Carlotta Brendolan.

Gli atleti del Mounted Games han invece disputato una gara individuale ottenendo i seguenti risultati:

cat.Under12 oro per Riccardo Maccarone, 4° per Bianca Fettarappa. 6° per Alessandro Piccioni, 7° per Simona Francesconi, 8° per Noemi Maccarone, 9° per Kiara Peila e 10° a pari merito per Viola Peila;

cat.Under15 4° posto per Virginia Lesquier, 7° per Miriam Pozzato, 9° per Ginevra Gedda e 13° per Carlotta Finati;

cat.Under15pro 6° posto per Mattia Michelone;

cat.Under18 oro per Maria Sofia Pontello, argento per Giacomo Fontana, bronzo per Chiara Caracciolo, 5° per Marcella Bertolotti;

cat.Under18pro 5° posto per Matilde Peila;

cat.Open oro per Matilde Leone, 4° posto per Sole Ramella, 6° per Sara Sovrano, 7° per Giorgia Citterio a pari merito con Ilardi Federica

cat.OpenPro oro per Edoardo Leoncavallo ed argento per Samuele Gedda.

Prossimo weekend ad Arezzo

Per i nostri giovani atleti ora non resta che caricare i loro pony sui trailer con direzione Arezzo dove disputeranno al Pony Master Show i Campionati Italiani Individuali dal 22 al 25 aprile.