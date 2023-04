Trofeo regionale "Davide Filippini", i crescentinesi sul podio

In Sport Rane Rosse grandi protagoniste domenica 16 aprile nella quarta tappa del Trofeo regionale CSI Piemonte e Valle D’Aosta, manifestazione intitolata a Davide Filippini e ospitata dalla piscina del centro sportivo Terdoppio di Novara.

Trofeo regionale "Davide Filippini"

In Sport Rane Rosse grandi protagoniste domenica 16 aprile nella quarta tappa del Trofeo regionale CSI Piemonte e Valle D’Aosta, manifestazione intitolata a Davide Filippini e ospitata dalla piscina del centro sportivo Terdoppio di Novara.

I crescentinesi sul podio

18 le medaglie conquistate dagli atleti di Biella, Valdilana e Crescentino, presenti in circa 80 unità per le categorie Esordienti C, B, A e Ragazzi, Juniores, Assoluti e Master.

Bottino di 7 ori, 7 argenti, 4 bronzi.

Sul podio: Matilde Lesna Maranetto, 1ª nei 100 misti e 2ª nei 50 delfino assolute, Luca Foglizzo, 1° nei 50 rana e 2° nei 50 delfino assoluti, Aurora Lora Lamia, 3ª nei 100 misti ragazze, Cecilia Tatone, 1ª nei 25 dorso e 3ª nei 25 stile libero Esordienti C, Riccardo Abate, 3° nei 25 dorso C, Marta Fileppo, 3ª nei 50 dorso juniores, Francesca Xillo, 2ª nei 50 dorso assolute, Amelie Medea Pasquettaz, 2ª nei 25 rana e stile libero C, Mattia Foglizzo, 1° nei 50 rana juniores, Lorenzo Yuti Uliana, 2° nei 50 rana assoluti.

Nella categoria Master Alessandro Bersano 1° nei 50 rana e 2° nei 100 misti, Giosuè Cerino Abdin 1° nei 50 delfino e nei 100 misti.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

L'ultima tappa

Prossima e ultima tappa sarà la finale del circuito in programma a domenica 14 maggio a Novara, con la consegna del Trofeo Davide Filippini 2023.