Candlelight by Fever, grande evento al Torino Outlet Village

Dai grandi classici di Ennio Morricone al pop degli Abba fino al rock dei Queen, l’8 giugno nell’esclusiva location di Torino Outlet Village, si è tenuto lo speciale evento Candlelight by Fever.

Candlelight by Fever

Dai grandi classici di Ennio Morricone al pop degli Abba fino al rock dei Queen, l’8 giugno nell’esclusiva location di Torino Outlet Village, si è tenuto lo speciale evento Candlelight by Fever.

Centinaia di candele hanno illuminato l’esclusivo concerto con musica dal vivo, trasformando l’Outlet Village in un luogo suggestivo, cornice di un'esperienza di ascolto coinvolgente.

Dopo aver riscosso successo in tutto il mondo, l’evento Candlelight by Fever è tornato nuovamente nella città di Torino con una serata romantica ed intima durante la quale è stato possibile lasciarsi trasportare dai brani che hanno fatto la storia della musica nell’incantevole cornice di Torino Outlet Village, disegnato dal famoso architetto Claudio Silvestrin, che è stato illuminato per l’occasione da centinaia di candele.

Grande evento al Torino Outlet Village

Sul palco gli archi di Elixir Ensemble String Quartet hanno accompagnato gli ospiti in un’esperienza unica con un concerto, della durata di 1h, che ha visto una scaletta fitta di tributi a diversi artisti del panorama musicale mondiale, Morricone, Michael Jackson, Abba, Coldplay, U2 e Queen, rivisitati in chiave classica.

Tanti gli ospiti e le personalità invitate che hanno partecipato e che hanno confermato il successo dei concerti Candlelight by Fever come esperienza unica ed imperdibile.

Torino Outlet Village, l’unico Premium Outlet in Italia che si trova a soli 10 minuti dal centro urbano di un capoluogo di regione, conferma così di essere non solo la meta perfetta per lo shopping ma anche un player protagonista della scena culturale e catalizzatore di eventi ed attività del territorio della regione Piemonte.