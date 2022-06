Cosa fare nel Chivassese e nel Vercellese: gli eventi del weekend (25-26 giugno)

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana nel Chivassese e nel Vercellese.

Merca’ d’la Tola

Come ogni quarta domenica del mese, torna anche a giugno il Merca’ d’la Tola a Chivasso, che si terrà nello spazio del Foro Boario dalle 8 alle 19 di domenica 26 giugno. L’esposizione, voluta dalla Città di Chivasso in collaborazione con l’associazione Piemonte Storia, ospiterà titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ma anche operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono a consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale antiquariato, oggetti da collezione, vintage, restauro e di natura creativa in ambito di riuso e riciclo.

Ricordando Arditi

La Banda musicale Luigi Arditi di Crescentino e il Circolo Filatelico numismatico crescentinese onorano il bicentenario della nascita di Luigi Arditi, violinista, compositore e direttore d'orchestra nato proprio in questa città.

La manifestazione si aprirà nel pomeriggio di venerdì 24 giugno quando alle 17 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della mostra allestita in via Mazzini 69 (ex cartoleria Coccinella). All’evento interverranno le autorità. Alle 18 la visita guidata alla mostra che verrà chiusura alle 21. L’indomani, sabato 25 giugno, è prevista la riapertura della mostra con gli orari dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 21.

Dalle 10 alle 16 è previsto l’ufficio postale distaccato e l’annullo filatelico (bozzetto di Riccardo Laio). Alle 16,15 l’apertura della manifestazione musicale con la sfilata per le vie cittadine della banda giovani “I Rim-Banditi”. Infine, alle 17, l’apertura della maratona musicale che si terrà in piazza Caretto con le esibizioni dei gruppi musicali: la banda giovani “I Rim-Banditi”, Noirnoise e Interstellar. Alle 21, poi, il concerto in piazza Caretto della Banda musicale Luigi Arditi, diretta dal maestro Massimo Sartori, in omaggio violinista, compositore e direttore d'orchestra, con la partecipazione della soprano Daniela Catalano. Presenterà la serata Nadia Refosco che narrerà la storia del Maestro Arditi. Il sodalizio ringrazia Mario Ogliaro per la ricerca storica e la narrativa. Infine, domenica 26 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21 sarà possibile ancora ammirare la mostra.

Festa dei coscritti

I coscritti del 2004 di Saluggia si preparano a festeggiare l’arrivo della maggiore età. Il fine settimana inizierà venerdì 24 giugno quando, nel padiglione allestito in piazza Incisa, dalle 21.30, saliranno in consolle Paul Acquaviva e Alessandro Quara oltre a EncoD3. Sabato 25, invece, dalle 22, si balla con Greta Tedeschi e Hay C. Per entrare ad entrambe la serata è previsto un biglietto dal costo di 5 euro.

Domenica 26 giugno, invece, alle 10.30 i coscritti del 2004 parteciperanno, come da tradizione, alle Santa Messa celebrata in chiesa parrocchiale da don Enrico Triminì. Insomma, un altro fine settimana di grande divertimento non solo per i coscritti ma per l’intera comunità.

San Pietro e Paolo

Una splendida novità proposta dall’associazione «Borgo Giolito Verne» per il prossimo fine settimana in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli:

Il programma della manifestazione partirà venerdì 24 giugno con la cena presso il padiglione gastronomico in via Aldo Moro a base di patatine e polletto, e proseguirà con il concerto di RadioPaxi Band con il tributo a Vasco Rossi. Sabato 25 giugno alle 15 andrà in scena l’iniziativa «Un cane per amico» con i volontari cinofili per una dimostrazione di ricerca persona e di avvicinamento al cane per chi ha paura. Alle 16.30 «Disostruzione infantile e non» assistendo a una dimostrazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Torinese. La serata di sabato prevede poi la cena a base di fritto di pesce alle 20 presso il padiglione gastronomico e dalle 21 un concerto rock con musiche dagli anni settanta a oggi. La manifestazione si conclude domenica 26 giugno. La mattinata prevede alle 11.30 la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale San Giovanni, durante la quale saranno ricordati tutti i defunti della borgata. Alle 12.30 il corteo cittadino andrà fino alla Cappella Votiva dei Santi Pietro e Paolo per l’inaugurazione e la benedizione. Alle 13 ci sarà il pranzo sociale nel padiglione gastronomico. Per prenotare occorre contattare Erika Bonfante al numero 340/6277301 oppure Mario Defilippi allo 347/5733823.

Armonie a Cascina Caccia

Cascina Caccia riparte con il Festival Armonie nell'anniversario della morte violenta del procuratore Bruno Caccia.

Gli appuntamenti si articoleranno tra sabato e domenica 25 e 26 giugno. Sabato alle 18.30 sarà inaugurata la mostra dedicata a Letizia Battaglia, mentre dopo l'apertura degli stand gastronomici fissata per le 19.30 la serata proseguirà con il concerto della band “The Spell of Ducks”: in questa occasione Cascina Caccia sarà raggiungibile anche con la navetta a partenza dal cimitero dalle ore 18.

Domenica 26 giugno l'Amministrazione di San Sebastiano guidata da Beppe Bava ha invitato i sindaci dell'area omogenea 10, i rappresentanti della Città Metropolitana e della Regione insieme a tutti i cittadini, alla marcia in ricordo del procuratore Caccia: il ritrovo è fissato alle ore 18 in via Rigonda da dove i partecipanti partiranno poi alle 19. Arrivati a Cascina Caccia faranno seguito gli interventi delle istituzioni, della famiglia Caccia e del presidente onorario di Libera Gian Carlo Caselli. La serata proseguirà tra gli stand gastronomici e gli appuntamenti musicali; sarà nuovamente attivo il servizio navetta dalle 19.10.

Confluenze Festival

Tutto pronto per Confluenze Festival 2022 che prenderà il via sabato 25 giugno al parco di Villa Martini.

Il calendario prevede 8 appuntamenti, s’inizia sabato alle 17.30 con il concerto della Scuola di Musica Cmp e alle 21,30 si potrà assistere al concerto di Claudia Militello, dalle 19.30 ci sarà Picnic in villa con Associazione Cavagnolo.com.

Sabato 2 luglio in piazza Vittorio Veneto sarà la volta di parole e musica con Eugenio Finardi e Massimo Cotto, dalle 19.30, cena sotto le stelle a cura di Associazione Cavagnolo.com con chef Federico Francesco Ferrero. Anche quest’anno il calendario di Confluenze si propone ricco e con manifestazioni di tutto riguardo.

Le manifestazioni proseguiranno, con cadenza settimanale sino al 24 luglio quando, in quel fine settimana l’appuntamento sarà doppio perchè sarà la volta del weekend gastronomico con Colline in festa che si svolgerà appunto sabato 24 e domenica 25 luglio.