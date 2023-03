Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (1 e 2 aprile 2023)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi che si svolgeranno sabato 1 e domenica 2 aprile 2023.

Cena povera per la Sucos

Una cena per la solidarietà. Sabato 1 aprile si svolgerà la cena povera proposta dalla Onlus S.U.CO.S, Solidarietà Uomo Cooperazione Sviluppo, già attiva in svariati progetti umanitari in Africa e in particolare in Kenya. Dopo l’inaugurazione della seconda camera operatoria nell’ospedale di Kisaju - Isinya e il continuo sostegno alla scuola elementare ora l’associazione deve far fronte all’esaurimento della falda acquifera che alimentava il villaggio, l’ospedale e la scuola. I fondi raccolti durante la cena organizzata presso il salone della chiesa Madonna del Rosario del 1 aprile verranno impiegati per fronteggiare questa emergenza. Per partecipare ci si potrà prenotare entro venerdì 31 marzo facendo riferimento al numero 333/4046018 (Sergio).

Sinigaglia in concerto per Pasqua

Doppio appuntamento per l’Istituto Musicale Leone Sinigaglia per il quale si avvicina il concerto tradizionale legato alla Pasqua. Dopo la serata di venerdì 31 marzo dedicata alla scoperta dell’Istituto e in particolare alle attività svolte nelle classi di percussioni, arpa, oboe, tromba, pianoforte, violino e canto, l’attenzione si sposterà al grande concerto in programma per domenica 2 aprile, alle ore 21, in Duomo. In questa occasione a fare da protagonista del Concerto di Pasqua sarà un coro composto da più di novanta coristi che offrirà al pubblico l’ascolto del Requiem di Mozart nella versione Czerny per pianoforte gran coda a quattro mani. Quattro cori e i loro direttori si sono riuniti in nome della musica: saranno infatti presenti la Corale Roberto Goitre condotta da Corrado Margutti, la Corale Sette Torri diretta da Giuseppe Olivero, La Bottega Musicale di Dario Ribechi e Il Coro Polifonico Sinigaglia condotto da Michele Frezza. La stretta collaborazione con L’Istituto Musicale Città di Rivoli «G. Balmas» prosegue con questo evento attraverso la presenza al pianoforte del Direttore Filippo Bulfamante insieme a Cristina Masoero. I solisti Ivanna Speranza, Sabrina Pecchenino, Filippo Pina Castiglioni, Simone Rebola, completeranno l’insieme e l’esecuzione sotto la direzione di Michele Frezza.

Harry Potter in biblioteca

I Vendemmiatori Implacabili insieme alla Biblioteca e a Mattia Brusotti organizzano una giornata ricca di eventi che ha come tema centrale Harry Potter. Un appuntamento unico dedicato ai bambini dai 11 anni in su che si svolgerà domenica 2 aprile nella biblioteca di Villa Tournon, a partire dalle 15.

«Come associazione Vendemmiatori Implacabili proporremo un gioco di ruolo dove i protagonisti saranno proprio i personaggi del libro di Joanne Rowling - spiega - Non mancheranno poi delle letture da parte di Alberto Bollo, più precisamente i passi più importanti e interessanti. E poi un gioco a tema sulle pozioni, un gioco di società che è stato acquistato dalla biblioteca.

Invece, con Mattia Brusotti si giocherà a «Hogwarts Legacy» con la consolle della Play Station 5».

Si tratta di un appuntamento naturalmente gratuito, rivolto a tutti i giovani e agli appassionati del mago che nel film è stato interpretato da Daniel Radcliffe.

Per informazioni o prenotazioni, gli interessati possono contattare tramite WhatsApp gli organizzatori al numero 338/4653395.

Festa dei Fanti

Tutto pronto per la festa sezionale del gruppo Fanti guidato dal presidente Felice Gavazza.

Un programma degno di nota che prevede per domenica 2 aprile alle 9 l’adunata in piazza del Municipio a Torrazza con rinfresco offerto dalla sezione locale. Alle 10.30 l’alzabandiera presso il Monumento ai Caduti accompagnati dalla banda musicale don Bosco di Saluggia.

Alle 11 la Santa Messa con cantoria, ufficiata da don Maurizio in suffragio ai Caduti e ai defunti.

Alle 12 la deposizione delle corone d’alloro al Monumento dei Caduti e al Monumento dei Fanti di Torrazza. Alle 13, infine, il pranzo al ristorante «Dei Cacciatori» di Rolandini di Verolengo.

Caccia all'uovo

L’associazione Commercianti, guidata dalla presidente Marianna Fiume è sempre molto attivae propone un’iniziativa pasquale per i più piccoli.

Sabato 1 aprile, dalle 15 alle 18, con ritrovo in piazza Vittorio Veneto si svolgerà «Caccia alle uova».

I partecipanti dovranno cercare le uova colorate presso le attività commerciali, quando sarà raccolto un uomo di ogni colore allora i partecipanti riceveranno una golosissima sorpresa.

Sarà attivo un trucca bimbi e bolle giganti di sapone, da Arduino Lab si potranno colorare delle una con i piccoli robot e sarà possibile ritirare l’uovo dorato per completare il cestino.

I bambini potranno gustare la merenda (pane e Nutella) offerta dalla Pro Loco di Brandizzo.

I bambini interessati a prendere parte a questa iniziativa dovranno effettuare le iscrizioni presso il Bar della Piazzetta, Glam e Cartoleria Pollone.

«Caccia alle uova» è patrocinata dal Comune di Brandizzo.

Cena con delitto

«Cena con delitto» in frazione Rodallo sabato 1° aprile. Un evento organizzato dal Carc (Centro Assistenziale Ricreativo Culturale) presso il salone intitolato al Professor Angelo Actis Dato, illustre cardiochirurgo di origine rodallese, deceduto a Torino nel 2012. Deus ex machina della cena in stile noir è il neoeletto direttivo presieduto da Gabriele Actis Grande, con lui collaborano Marco Actis Piazza (vicepresidente), Patrizia Actis Dato, Renato Actis Grosso, Gioele Actis Dato, Samuel Bertone, Lorenzo Getto, Alessandro Actis Grosso, Sabrina Giobergia, Francesco Mastrorillo, Elisa Zucco. Perché questa cena? «Ci sembra un’idea simpatica e quindi da condividere con chi vuole seguirci – dichiara Gabriele Actis Grande – e sarà soprattutto l’occasione per presentarci ufficialmente come nuovo direttivo del Carc Ovviamente organizzeremo altri eventi, non tralasciando quelli già calendarizzati, ma inserendo nel programma anche qualcosa di innovativo». Per vivere al meglio una cena avvolta nel mistero, gli organizzatori hanno previsto un menu per i bambini al di sotto dei 10 anni al costo di 15 euro e un menu per adulti a 35 euro, entrambi molto invitanti! L’appuntamento per la cena è alle 20.30 e la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 30 marzo (Sabrina 340/5938431 cellulare o WhatsApp).

Caluso in Cospaly

Caluso in Cospaly quinta edizione domenica 2 aprile dalle 10.30 alle 19 all’interno del Parco Spurgazzi. Come nelle edizioni precedenti, verrà allestito uno stand gastronomico a cura della Pro Loco e troveranno spazio nel parco anche espositori, associazioni locali, gruppi Cosplay. Tra i momenti clou della giornata dedicata al mondo dei fumetti e ai suoi personaggi, il concerto della band Accumulator Grids, la gara Cosplay, special guest Edamame. Un evento che ha una matrice organizzativa calusiese, si deve attribuire a Giulia Griselli, psicologa ed ex Ninfa Albaluce, il merito di aver portato questa festa a Caluso.

Appuntamenti religiosi

VEROLENGO

Il programma delle parrocchie di Verolengo e Borgo Revel prevede per sabato 1 aprile alle 18.30 la processione partendo dall’oratorio di Verolengo per la liturgia religiosa delle Palme. Domenica 2 aprile si svolgerà la processione e Santa Messa a Verolengo alle 7.45 (partenza dal cortile della Santissima trinità), a Borgo Revel alle 9 partendo dal cortile dell’oratorio mentre alle 10.30 la funzione al Santuario partendo dalla statua di San Pio.

RONDISSONE

La parrocchia di Rondissone, guidata dal suo parroco don Gino Casardi, si prepara a vivere due settimane ricche di appuntamenti.

Si comincerà sabato 1 aprile quando sarà celebrata la Messa Passione nostro Gesù Cristo alle 18,30.

Domenica 2, invece, la Messa con la benedizione dell’ulivo e la processione intorno alla chiesa alle 10,30. Saranno presenti i ragazzi della Prima Comunione e della Cresima.

Giovedì 6, alle 18,30, la Santa Messa Cresimale.

Venerdì 7 aprile alle 18,30 l’adorazione della Croce e la Passione. Poi la Santa Messa e lo spoglio degli altari. Alle 21, sul sagrato della Chiesa, i ragazzi leggeranno i brani della Via Crucis di nostro Gesù Cristo.

Sabato 8 aprile dalle 8,30 alle 18 l’adorazione del Santo Sepolcro e alle 21 la Messa della Vigilia della Resurrezione.

Infine, domenica 9 aprile, alle 10,30, la Santa Messa di Resurrezione con la partecipazione dei ragazzi della Prima Comunione e della Cresima.

Don Gino aspetta l’intera comunità religiosa.

Se invece volete fare un giro fuori zona, cliccate qui per conoscere quali sono gli eventi in Piemonte di sabato 1 e domenica 2 aprile 2023.