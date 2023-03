Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (11 e 12 marzo 2023)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi che si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 marzo 2023.

Appuntamenti in biblioteca

La Biblioteca Civica “G. Faldella” di Saluggia, per il mese di marzo, ha in programma tanti appuntamenti. Sabato 11 marzo alle 17.00 “Il sabato dell’autore”: Sergio Negri presenterà il libro “Se 8 ore”, il quale racconta la storia dello sciopero delle mondine del 1906 a Vercelli che ha determinato le bramate 8 ore di lavoro, una conquista storica di portata smisurata per le donne e per tutti i lavoratori. La lotta politica, i legami familiari e le passioni amorose vengono descritti in questa realtà desiderosa di cambiamenti e di giustizia. L'evento è in Sala del Consiglio del Comune di Saluggia.

Sempre sabato “Facciamo l’orto”, laboratorio a cura di Chiara Falciola. I bambini tra i 0 e 3 anni saranno accolti alle 10 mentre quelli da 4 a 6 alle 10.45. Questo evento si svolgerà in biblioteca.

Per partecipare ai laboratori è necessario prenotarsi al numero 0161/240472 fino ad esaurimento posti (1 bambino + 1 adulto per max 6 bambini + 6 adulti per turno).

L’accesso allo spazio bimbi e la partecipazione ai laboratori sono gratuiti.

«Aiutiamoli a rinascere»

«Aiutiamoli a rinascere». L’Oratorio di Cigliano, Sogni Scalzi, Vita Tre Cigliano Moncrivello e la sezione Alpini di Cigliano tornano in pista per aiutare la popolazione ucraina che da più di un anno vive il conflitto.

Ancora una volta queste associazioni promuovono una raccolta vivere.

Il centro di raccolta è allestito all’oratorio «Don Bosco» di Cigliano nella giornata di sabato 11 dalle 14 alle 18.

Si potranno portare vestiti per bambini e bambine sia estivi che invernali, pentole e posate, tende per le finestre e prodotti per l’igiene personale tra cui pannolini, pannoloni e assorbenti.

Grazio presenta il nuovo libro

Domenica 12 marzo alle 16.30, nella sala di Vita Tre a Cigliano, Patrizia Becchio darà voce alle «Impronte, poesie e racconti» di Ornella Grazio. Ad introdurre l’incontro il presidente del sodalizio Pino Agostino. Durante l’evento interverrà Raimonda Bresciani. Naturalmente sarà presente Grazio che si intratterrà col pubblico per il firmacopie. I proventi della vendita del libro sono destinati alla Escola Estrela do Mar di Inhassoro in Mozambico. Al termine dell'incontro, la So.M.S. offre a tutti i partecipanti, con un pensiero speciale per le donne, «Bugie, frittelle e fratin». L’iniziativa si svolge con il contributo del Comune di Cigliano e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Preti presenta i suoi tre libri al Ferraris

Nuovo appuntamento culturale per la biblioteca civica di Livorno Ferraris.

L’assessorato alla cultura, quello di Mara Bianchetti, presenta un pomeriggio dedicato alla conoscenza dell’autrice Valentina Preti e dei sui tre volumi.

A partire dalle 16 di sabato 11 marzo, nella sala del Consiglio di Palazzo Ferraris, Preti presenterà i volumi «Vai al posto», «Portami il diario» e «Il segreto di pallato».

L’intera popolazione è invitata a partecipare all’incontro che farà luce su tematiche molto importanti.

Festa della donna

Festa della Donna. Vita Tre è pronta a festeggiare il mondo del gentil sesso con un pranzo organizzato per domenica 12 marzo nel salone a partire dalle 12.30.

Un ricco menù quello proposto dai volontari dell’associazione. A seguire si svolgerà il pomeriggio danzante con il gruppo «Amici di Vita Tre». Per informazioni occorre rivolgersi all’ufficio di Vita Tre da lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30, è possibile telefonare anche al numero 011/9180352.

Erbaluce Sport Day

Erbaluce Sport Day, una domenica, il 12 marzo, con la possibilità di camminare o correre in autonomia su percorsi di varia lunghezza, segnalati. Si tratta di un evento non agonistico, a offerta libera e aperto a tutti. MTB Run Walk offre la possibilità di scegliere una camminata corta facile (7 km), una camminata lunga o corsa (14 km), 35 km in bici. Partenze libere dalle 9 alle 10.30 presso il Parco Spurgazzi. Prevista la possibilità di noleggio e-bike prenotando al 370/3152059 e pranzo nel Parco a cura della Pro Loco calusiese (per prenotazioni 379/1188045 dalle 9 alle 18).

«L’acqua: una risorsa da preservare»

Si svolgerà domani 9 marzo alle 17.30 presso la sede del Consorzio del canale Demaniale di Caluso in via Trieste 22/A, un incontro per parlare di risorse idriche, disponibili e future, sul territorio piemontese.

«L’acqua: una risorsa da preservare», è questo il titolo del convegno al quale interverranno in veste di relatori il sindaco di Caluso Maria Rosa Cena (nella foto), Lodovico Actis Perinetto presidente del Canale Demaniale di Caluso, Silvano Iraldo dirigente SMAT (Società Metropolitana Acque Torino), e per ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Piemonte Secondo Barbero.