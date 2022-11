Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (12 e 13 novembre 2022)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend del 12 e 13 novembre 2022.

Prevenzione dei tumori al seno

Sulla scia della Campagna Nazionale Nastro Rosa, i Biologi per il Rinnovamento con l’Associazione Metropolitana Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Torino organizzano l’evento «Biologi e Medici Specialisti per la Prevenzione del tumore al seno» in programma sabato 12 novembre, dalle 9 alle 14, a Palazzo Einaudi.

L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione e si pone l’obiettivo di sensibilizzare ancora una volta sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori alla mammella, in aumento di anno in anno. Dopo l’inaugurazione dei lavori ed il saluto delle autorità, è previsto un dibattito pubblico intitolato «Nutrizione e Prevenzione del tumore al seno», durante il quale interverranno i relatori: Francesca Bisanti, Donatella Tubino, Rodolfo Gamba, Sebastiano Patania e Piergiorgio Bertucci (moderatore).

Dopo questo momento di confronto tra gli esperti e con il pubblico che vorrà intervenire, la giornata proseguirà con un incontro personalizzato sui giusti comportamenti alimentari tra i biologi nutrizionisti per il Rinnovamento e la popolazione.

I biologi coinvolti in tale iniziativa saranno Giulia Scanzano, Stefano Fuggetta e Giulio Vaschetto.

La partecipazione a tutti i momenti della giornata è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione. L’evento è patrocinato dalla Città di Chivasso, ASLTO4, ENPAB, Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta.

La segreteria organizzativa rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione con le seguenti modalità: telefonando allo 011/836626 (fino a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17), o inviando una mail a legatumoritorino@libero.it

Giusi Quarenghi ospite al MoMe

Sabato 12 novembre, dalle ore 10.30 alle 12, la biblioteca civica Movimente di Chivasso ospiterà Giusi Quarenghi, autrice di storie, racconti, filastrocche, albi illustrati, sceneggiature, testi teatrali, poesie e vincitrice del Premio Andersen nel 2006 come miglior scrittrice. «Parole di rugiada, orecchie di ortiche» è il titolo dell’incontro con Quarenghi che si occuperà della poetica raccontata ai bambini. L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti formativi del progetto «Nati per Leggere», rivolti a genitori, insegnanti, bibliotecari e volontari.

Il programma prosegue sabato 19, alle 10.30, sempre al MoMe, con «Alla ricerca della felicità», letture e laboratorio per bambini da tre a sei anni.

L’ingresso agli incontri è gratuito, previa prenotazione al numero n. 011/0469920.

Al pranzo ci pensiamo noi

Quest’anno la comunità di Verolengo dovrà rinunciare alla classica fiera di San Martino, un appuntamento che era ormai diventato una tradizione dove protagonisti erano non solo le associazioni ma anche tutti coloro che avevano voglia di esporre i propri prodotti.

«Quest’anno San Martino è in versione semplificata perché non siamo riusciti ad organizzarci. Dunque abbiamo pensato a non farla ma stiamo già lavorando per “Accendiamo il Natale” per il 7 dicembre», spiega l’assessore alla cultura e alle manifestazioni Daniela Caminotto.

Ma l’associazione Alpini, la Pro Loco Mansio Quadrata e la leva del 2005 hanno deciso comunque di proporre un appuntamento dal titolo «Al pranzo ci pensiamo noi» anche se, come già detto, non è il classico appuntamento con la fiera che era in grado di richiamare moltissimi stand e soprattutto unire per un giorno molte persone anche non del paese.

Dunque l’appuntamento è per domenica 13 novembre quando, dalle 11, la Pro Loco sarà presente in piazza IV Novembre con lo stand dove si potranno gustare e ritirare da asporto fagioli e cotiche (sarà necessario portare i contenitori). Durante la giornata sarà presente anche il gruppo Alpini con la grande castagnata, il vin brulé e lo zabaglione e i coscritti della leva del 2005 con la distribuzione dei biscotti.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, poi saranno proposti balli e musiche occitani a cura dell’associazione Arcizeta di Chivasso con Marco Volpatto.

San Martino

Dopo la pausa del fine settimana appena trascorso in concomitanza della settimana di Ognissanti, ripartono gli appuntamenti della patronale di San Martino organizzata dal Comitato Manifestazioni Villareggesi con la parrocchia e il patrocinio del Comune.

Sabato 12 novembre dalle 10 alle 20 presso la cantina di Luca Leggero si terrà «Cantina Aperta», visite guidate con possibilità di degustazione dei vini (informazioni allo 351/5478256).

Alle 22 musica al Polivalente. Domenica 13 novembre alle 14.30 banco di beneficenza a favore dei restauri dell’Altar Maggiore.

«Ricordo, ergo sum»

Il teatro civico di Monteu da Po si appresta ad ospitare, alle 21 di sabato 12 novembre, la rappresentazione del monologo teatrale «Ricordo, ergo sum» di Angelo Finiguerra, con sonorizzazione dal vivo di Davide Tosches e introduzione di Elisa Valerio. L’evento, patrocinato dal Comune e sponsorizzato da The Live Sound, è aperto a tutti con la formula dell’ingresso a offerta: il ricavato sarà devoluto a «Semplicemente Edo», associazione che si occupa di infanzia e autismo.

Bagna Cauda con la Pro Loco di Marcorengo

Si moltiplicano, nella stagione autunnale, le iniziative delle Pro Loco della Collina che mettono al centro la bagna cauda. Sabato 12 novembre (ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale) sarà Marcorengo a celebrare questa nota specialità piemontese in accompagnamento a verdure, nel contesto di una ricca cena comprendente tris di antipasti, minestrina, bollito e testina con salse. Anche asporto per la sola bagna cauda.