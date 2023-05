Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (13 e 14 maggio 2023)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi che si svolgeranno sabato 13 e domenica 14 maggio 2023.

«Un fiore per la prevenzione»

Sabato prossimo, 13 maggio, la delegazione LILT di Chivasso scenderà in piazza per la tradizionale raccolta fondi. L'iniziativa «Un fiore per la prevenzione», organizzata contestualmente alla Festa della Mamma, avrà luogo durante tutta la giornata di sabato, dalle ore 9.30 alle 18, presso il banchetto posto lungo piazza d'Armi davanti a Palazzo Einaudi. L'occasione sarà quindi utile non solo per trovare un pensiero per le mamme ma anche per devolvere fondi in favore della ricerca medica.

L'associazione Lilt di Crescentino guidata dalla fiduciaria Nicoletta Ravarino propone un appuntamento, o meglio tre momenti, dedicati alla beneficenza in occasione della Festa della Mamma.

Aiutare e sostenere la delegazione è possibile con un piccolo ma importantissimo gesto. Sabato 13 maggio, le volontarie torneranno in campo dalle 9 alle 19 in piazza Caretto, piazza Garibaldi e nei due supermercati cittadini. Infine, domenica 14 maggio dalle 9,30 lo stand sarà allestito in piazza Vische.

Per prenotazioni telefonare alla fiduciaria Ravarino al numero 339/418863.

Come da tradizione, anche quest'anno in occasione della Festa della Mamma, la delegazione Lilt di Saluggia annuncia il suo ritorno in piazza in occasione della Festa della Mamma. Il gruppo guidato da Vanda Osta, infatti, ripropone nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio la distribuzione benefica delle azalee. Il fiore attraverso cui questa associazione, a livello nazionale, promuove la raccolta fondi per combattere i tumori, per sostenere la prevenzione, il primo obiettivo che il sodalizio a livello nazionale si è data. E così, durante il prossimo weekend, ogni saluggese e non potrà aiutare la causa, sostenere questa realtà nelle sue attività di prevenzione e comunicazione, acquistando un fiore da donare poi alla propria mamma. Insomma, ogni piccolo gesto di ogni singolo cittadino può fare però moltissimo per il benessere.

Al Teatro San Carlo «Ekpyrosis

Una serata da non perdere al Teatro San Carlo di Casalborgone.

Sabato 13 maggio Foravia in collaborazione con il teatro A Canone alle ore 21 2 porta in scena «Ekpyrosis, ovvero le pietre di mia madre»

Nel 1939, poco dopo l’invasione nazista della Polonia, Einstein scrisse una famosa lettera al presidente Roosvelt per metterlo in guardia sui possibili programmi nucleari tedeschi. Fu però l’attacco a Pearl Harbor a stimolare un maggiore sforzo americano sullo sviluppo di ordigni atomici, agli albori della nascente era della fisica quantistica, che culminò con le decine e decine di migliaia di morti di Hiroshima e Nagasaki che sancirono la fine della Seconda guerra mondiale. Ekpyrosis è un’antica parola greca che sta a indicare la rinascita dell’universo dopo la sua distruzione avvenuta attraverso il fuoco. Le persone che amiamo e che ci hanno lasciato non sono più dov’erano ma sono sempre dove siamo noi. Tutti i ricordi sono però destinati a svanire nel tempo. Bisogna raccontarli a qualcuno prima che sia troppo tardi. La protagonista del nostro racconto usa le pietre, solo pietre bianche e azzurre, per creare sentieri nel giardino della sua casa di campagna.

Festa di Primavera

Chivasso si prepara a vivere la «Festa di Primavera» che è in programma il prossimo week end. Il 13 e 14 maggio dalle ore 9,30 alle ore 19,30 in via Torino, Piazza della Repubblica e piazza Carletti, in occasione della Festa della mamma si svolgerà la kermesse.

La manifestazione, giunta alla 17ª edizione, è organizzata dall’Agenzia Cinzia Miraglio di Crema con il Patrocinio del Comune di Chivasso.

«Desideriamo ringraziare moltissimo l’Amministrazione comunale - si legge nella nota stampa - per la stima rinnovata e per l’opportunità concessa alla nostra Agenzia di organizzare una manifestazione che regala alla città un appuntamento ricco di gusto, di creatività e gioia da condividere con tutta la famiglia e gli amici, che porta moltissimi visitatori da tutto l’hinterland promuovendo il commercio di vicinato e le attività locali».

E’ inoltre un’occasione per visitare la bella città di Chivasso, considerata «la porta del Canavese», un territorio che è tra i paesi più interessanti e popolati, sempre affollata e piena di vita sospesa tra straordinari tesori artistici, preziosi palazzi civili e belle architetture religiose.

La manifestazione conferma il format tradizionale con la presenza in Via Torino del mercatino di prodotti tipici Eno-gastronomici di qualità, artigianato, articoli per la casa e prodotti biologici; in piazza della Repubblica la tradizionale Corsa dei grilli vintage (piccoli tricicli di ferro colorati) ed in piazza Carletti la Casa di Topolino con truccabimbi, babydance, bolle giganti e nuove animazioni per bambini.

Musicisti di strada rallegrano in centro e mascotte itineranti a disposizione per simpatici selfie.

Grande spazio anche alla solidarietà con la presenza di Caritas Chivasso, Associazione piccolo Guerriero di Montanaro, l’Associazione Medici senza frontiere e Croce Rossa Italiana Chivasso, Associazione Gli Gnomi di Torino.

In via Torino saranno circa 60 gli espositori con tantissimi prodotti di diversi settori merceologici: prodotti tipici regionali italiani e prodotti di qualità (formaggi e salumi piemontesi tipici delle Langhe, miele e prodotti dell’alveare, olio EVO, vino piemontese biologico, prodotti tipici sardi, toscani come la porchetta d’asporto, salumi e formaggi, la finocchiona, il pecorino e i cantucci, prodotti tipici calabresi, prodotti del Salento, Tipici del Trentino, the’, infusi, spezie, e per i più golosi dolci tipici piemontesi come paste di meliga, canestrelli, torte di nocciola, biscotti, liquirizia, cannoli tipici siciliani).

Opere di ingegno - artigianato – arte, ovvero il meglio delle creatività e opere dell’ingegno (bigiotteria realizzata in vari materiali, artigianato in legno, minerali e incenso naturale, cucito creativo, gioielli fatti a mano in resina e fiori veri, pelletteria artigianale, accessori moda, pellicce, complementi arredo, quadri e sassi dipinti, quadretti in velluto, dischi, orologi in legno, occhiali vintage, libri in inglese per bambini, gadget Harry Potter, Pokemon, Fortnite, Anime Giapponesi). Poi ci saranno mandala e bambole reborn.

Casa dolce casa : Prodotti e servizi per la casa, casalinghi (robot da cucina. aspirapolveri, contenitori per alimenti), accessori per la pulizia della casa e la cucina, ecologia e ambiente.

Prodotti bio per la cura e la bellezza della persona

In piazza della Repubblica area giochi bambini con la corsa dei Grilli Vintage. In piazza Carletti casa di topolino con trucca bimbi, baby dance, bolle giganti e mascotte. In via Torino musicisti di strada itineranti.

Festa della Mamma

Un fine settimana dedicato alla grande musica. Ospite d’onore il mezzosoprano Fiorenza Cossotto con altri solisti. Un evento promosso dall’Unitre, dalla parrocchia, da Cmt e dalla Città di Crescentino.

Il programma prevede sabato 13 maggio alle 15.30 Cossotto presenterà «Musicalmente insieme», un omaggio musicale a tutte le mamme in occasione della loro festa. L’evento si svolgerà alla Chiesa della Resurrezione. Protagonisti anche Carla Fappani, Bruno Galati, Grazia Galati e Federica Raucci nonché il pianista Davide Cortese.

Il giorno seguente, invece, domenica 14 maggio il «Concerto per la Mamma» sempre nella Chiesa della Resurrezione. Oltre a Cossotto, torneranno ad esibirsi Fappani, Galati, Galati e Raucci nonché il pianista Cortese.

Leve's Party

È partito il countdown per il «Leve’s party», la super festa organizzata dai coscritti di Saluggia e Sant’Antonino del 1998, 1993, 1988 e 1983.

L’evento, che si svolgerà al coperto in piazza generale Incisa di Camerana, avrà inizio alle 21.30 di sabato 13 maggio.

I giovani che quest’anno festeggiano i 25, 30, 35 e 40 anni hanno deciso di regalare l’unico e straordinario show del gruppo Showzers live alla popolazione di Saluggia.

Durante la serata, ad ingresso libero, sarà garantito il servizio bar.

Dopo lo show, dj set by dj Pavo. Insomma, una serata unica da non perdere.

Fand e Vita Tre insieme

L’associazione Vita Tre di Saluggia con il gruppo Fand e il patrocino del Comune di Saluggia e del Gruppo di Cammino dell’Asl To4, organizza una giornata di prevenzione del diabete. Si tratta di un evento che si svolgerà nella giornata di domenica 14 maggio.

E’ una camminata salutistica di circa 8 km che avrà inizio da piazza Generale Incisa di Camerana alle 9,30. Il percorso prevede il passaggio in via Fiandesio, via Gametto, via del Nocereto. Poi si costeggerà l’alta velocità per poi proseguire in via Rivetta, via Ponte Rocca, il parco di Villa Incisa, via Wuillermin, via Senator Faldella, via don Rampella, via Roma, via Lusani, ed infine tornare al punto di partenza, dunque piazza Incisa di Camerana.

Inoltre, sarà previsto, dalle 9 alle 12, l’autocontrollo della glicemia gratuito.

Alla manifestazione collaborano la Croce Rossa, la Protezione civile, la Pro Loco di Sant’Antonino di Saluggia, gli Alpini, il Gruppo Ragazzi Sant’Antonino, l’oratorio Mazzetti, il Canoa Club, la Pro Loco Famija Salugiina, il Consorzio a tutela del fagiolo di Saluggia, il Forum del Volontariato e la Lilt.

Si tratta di un evento aperto a tutta la popolazione di Saluggia e non solo che ha come obiettivo informare sul corretto stile di vita.

Camminata per la Mamma

In Cammino per la Festa della Mamma. E’ questo il nuovo appuntamento promosso dall’associazione Borgo Giolito Verne di Verolengo in collaborazione con Cammini Divini di Augusto Cavallo in calendario per domenica 14 maggio. Si tratta di un'escursione naturalistica a Verolengo che nasce in occasione della Festa della Mamma.

Un’opportunità per scoprire un territorio tra il Canale Cavour e il Santuario della Madonnina, camminando lungo un percorso di circa 10 chilometri.

Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti in via Aldo Moro a partire dalle 9. La partenza invece alle 9,30. Lungo il percorso verrà effettuata una sosta al Lago dei Roveri.

Al termine dell'escursione per tutti i partecipanti sarà possibile pranzare a partire dalle 13 nello stand gastronomico (costi di partecipazione: 8 euro per la camminata, 17 euro per il pranzo).

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 339/4188277 oppure scrivere una mail a augusto.cavallo66@gmail.com.

Calendimaggio

Calendimaggio è il nuovo appuntamento promosso dal gruppo «I Matot» insieme alla delegazione «Lilt».

Una giornata, quella di domenica 14 maggio, per riscoprire le vecchie tradizioni. Sarà, infatti, una giornata di condivisione alla scoperta delle nostre origini, delle antiche usanze e della genuinità dei ricordi che si svolgerà all’oratorio di Borgo Revel.

Il programma prevede alle 9 la Santa Messa.

Alle 10 l’Aperimamma (rinfresco e attività per celebrare la festa della mamma). È previsto anche il Mercatino della Lilt e di prodotti artigianali nonché l’apertura Mostra "La Vita di una Volta" con esposizione di oggetti antichi, fotografie e ricordi di un tempo.

Alle 11,30 il tour guidato della Chiesa di Sant'Anna.

Alle 12,30 il pic-nic sul prato (i partecipanti troveranno tutto allestito sul prato interno alla Parrocchia, si dovrà portare da casa solamente il pranzo).

Poi alle 14,30 il tour guidato della Chiesa di Sant'Anna. Alle 15 laboratori creativi e giochi per tutte le età e alle 15 l’aperitivo.

Camminata solidale

Si svolgerà sabato 13 maggio dalle 16 la Camminata solidale per il piccolo Simone. L’evento organizzato da Camminare in compagnia prenderà il via dall’area fieristica. Si tratta di una camminata di 5 chilometri, la partecipazione è ad offerta libera e tutto il ricavato delle offerte sarà devoluto all’associazione Piccolo Grande Guerriero Onlus per finanziare la ricerca scientifica della malattia Pmld. «L’evento è patrocinato dal Comune di Brandizzo in collaborazione con Gruppo di Cammino Asl To4.

«Beive e marcè»

La Pro Loco di Mazzè organizza domenica 14 maggio «Beive e marcè» (bevi e cammina), passeggiata enogastronomica per 12 chilometri. La partenza è alle 9.30 nella piazza della chiesa di Barengo. Informazioni alle 3476808282. Domenica 14 si svolgerà pure la «Fera dij caplin» (fiera dei cappelli) organizzata dall’associazione Tonengo del Canavese. Dalle 10 alle 19 espositori per le vie del paese, alle 11.30 corteo contadino con trattori e personaggi storici, alle 11.45 sfilata (che si ripeterà alle 16). Alle 12.30 pranzo, alle 17.30 festa con aperitivi e musica, alle 19 cena in piazza Olivero con ballo sotto le stelle.