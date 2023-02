Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (18 e 19 febbraio 2023)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi che si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023.

Carnevale di Chivasso

Il Carnevale entra nel vivo con due giornate ricche di eventi a Chivasso.

Sabato 18 febbraio, alle 17.30, presso il teatro «Carletti», concerto per famiglie, Il Carnevale degli animali (C. Saint-Saëns) e Pierino e il lupo (S. Prokov’ev) con l’ensamble orchestrale composto da docenti ed allievi degli Istituti «Sinigaglia» di Chivasso e «Balmas» di Rivoli. Ingresso libero.

Dalle 21, notte mascherata presso «La Suerte». Musiche e dj Set con Lido 2.0

Dalle 23 alle 4.30, nella stessa location, «Carnival Disco Edition» con The Box (dj Fabietto G, Spiderman e Cere). Riservato ai maggiori di 18 anni. Ingresso (dalle 21) a 15 euro, posti limitati.

Domenica 19 febbraio, invece, alle 11,15, in Duomo, Santa Messa. Alle 15 Sfilata di Carnevale. Alle 18.30, in Duomo, Messa organistica «Alla maniera di Padre Davide da Bergamo». Iniziativa promossa dall’Associazione Organistica del Canavese (AODC) in occasione del Carnevale.

Carnevale di Castelrosso

Dopo tre anni di stop, il Carnevale di Castelrosso è pronto a ripartire con un programma di tutto rispetto. Si parte venerdì 17 febbraio, alle 22, con la serata «Wav3» sul padiglione allestito in piazza Monsignor Santa, teatro di tutti gli appuntamenti organizzata dalla Pro Loco guidata da Livio Daniele. Sabato 18, alle 20.30, presentazione ed incoronazione della corte 2023. A seguire cena allietata dalla musica di «Ileana & Lorenzo». Prenotazioni e pagamento presso la tabaccheria Cerato. Domenica 19, alle 10, Santa Messa alla presenza dei gruppi di Conte e Contesse. Alle 11, distribuzione di polenta e salsiccia in piazza Assunta. Alle 15 la corte presenzierà al Carnevale di Chivasso. Alle 21, «Carnival’s Talent Show» per bambini e ragazzi di tutte le età, a cura dell’associazione «Nel Mondo di Alice». Lunedì 20, presenza alla fagiolata in frazione Pogliani. Alle 15, Carnevale Bimbi sul padiglione danzante: giochi, divertimento e merenda a cura de «Nel Mondo di Alice». Martedì 21, alle 10 la corte visita l’asilo infantile di Castelrosso. Alle 19.30, Carnevale sotto le stelle a Chivasso. Sabato 25, alle 11 distribuzione di fagioli e cotiche in piazza Assunta. Domenica 26, dalle 9 partecipazione al Carnevalone.

Le fagiolate

Come da tradizione, Carnevale nelle frazioni chivassesi si può tradurre in «fagiolate».

Si parte domenica 19 febbraio presso la sede della Polisportiva di Montegiove. I fagioli saranno distribuiti nel piazzale a partire dalle 10, oppure potranno essere gustati caldi nei locali dell’associazione. Durante la mattinata è prevista la visita di Bela Tolera, Abbà e della Corte.

Sempre domenica 19, dalle 11 alle 12.30, fagioli e cotiche da asporto presso la Pro Loco di frazione Mosche.

Carnevale a Saluggia

E’ giunto il grande giorno del Carnevale di Saluggia. Domenica 19 febbraio, poi, il Comune ha organizzato la sfilata in maschera che partirà da piazza don Pollo alle 10.30.

In piazza Donato, invece, alle 12 la benedizione e distribuzione della Grande Fagiolata.

La sfilata per Cantoni

E dopo il primo appuntamento, la Pro Loco di Sant'Antonino si prepara per altri due giorni di festa. Sabato 18 la grande sfilata. Il programma prevede che alle 13.45, con l’accompagnamento della Banda musicale, si andrà a prelevare dal regno il Generale e la Bela Masuchina. Alle 14 il raduno in piazza delle maschere e dei carri.

Alle 14.30 è previsto il benvenuto dei Reali alle maschere ospiti e la sfilata per le vie del paese con le quattro soste nei «cantun».

Carnevale a Livorno

Tutto pronto per il Carnevale livornese 2023. Il calendario di eventi promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune prevede quattro giorni di grandi eventi.

Venerdì 17 febbraio il Ballo in Maschera al Polivalente. La serata si aprirà alle 21 e alle 21.30 la presentazione del Lolu, della Lola e del seguito. Dalle 24 polenta e salsiccia gratuita per tutti partecipanti e la premiazione della maschera più originale, più bella e del gruppo più numeroso.

Sabato 18 febbraio, sempre al Polivalente, la serata «Chef4Li.Fe»: la cena di Galà che decreterà il «Risotto d’Oro 2023» avrà inizio alle 20. Alla sfida parteciperanno i rioni Cappuccini, San Cristoforo e Sant’Agostino.

Domenica 19 febbraio, invece, la fagiolata in via Dionisotti. Alle 10.30 è prevista la benedizione della Grande fagiolata storico mentre alle 11.30 avrà inizio la distribuzione all’ingresso dell’ex consorzio.

Infine, lunedì 20 febbraio il Ballo dei bambini al salone polivalente. L’evento avrà inizio alle 14.30 e terminerà alle 18. Per gli adulti è previsto un costo di ingresso di 5 euro, gratuito per i bambini sino a dieci anni.

Appuntamenti a Cigliano

La Pro Loco Ciglianese regala un programma di Carnevale ricco di eventi.

Fino a martedì 21 febbraio si potrà vivere la mostra «Cigliano... nei tempi dei fasti», l’esposizione nelle vetrine degli esercizi commerciali di abiti d’epoca e vecchie foto.

Il programma poi prevede per venerdì 17 la visione di filmati dei Carnevali di un tempo concessi e montati dalla famiglia in ricordo di Franco Regis. L’evento si svolgerà alle 21 nel salone della Soms.

Sabato 18 alle 15, nel salone della Soms, il pomeriggio mascherato con l’intrattenimento ed i giochi dei ragazzi dell’oratorio. E poi merenda party per tutti.

Alle 23.30, in piazza Martiri della Libertà, «Viscuma la caudera di fasoi».

Domenica 19 febbraio alle 10.30 la benedizione e distribuzione dei «Fasoi e salamin» in piazza Martiri della Libertà con la partecipazione delle Bele Fasolere e della Banda musicale ciglianese.

Alle 13 il pranzo nel salone della Soms prenotabile entro domani, giovedì 16 febbraio, contattando Sabrina allo 339/2303897 oppure Enzo allo 339/2449822.

Carnevale a Verolengo

Il Carnevale è cominciato domenica 5 febbraio con la fagiolata e polentata all’oratorio San Giovanni Battista di Verolengo.

Ma gli eventi non si concludono certamente qui, sono molte ancora le occasioni per fare festa sia a Verolengo che nelle sue frazioni.

A Casabianca: due giorni di appuntamenti all’oratorio San Grato. Il primo è da segnare in agenda per sabato 18 febbraio alle 21 con il Carnival Party. Grandi e bambini vivranno una serata tra musica, costumi, dolci tipici di Carnevale e tanto divertimento. Un evento ad offerta libera. Il giorno dopo, invece, domenica 19 febbraio alle 12 si svolgerà la distribuzione di fagioli, cotiche e dei dolci tipici carnevaleschi.

A seguire il pranzo (prenotabile entro il 16 febbraio allo 351/5611991) al costo di 18 euro.

A Borgo Revel: tutto pronto per la 15esima Fagiolata in maschera, una tradizione borgorevellese dove si potranno gustare oltre agli ottimi fagioli anche degli sfiziosi panini e deliziose bugie. L’appuntamento è da segnare in calendario per domenica 19 febbraio dalle 10,30. L’evento si svolgerà nel cortile dell’oratorio di piazza Cottolengo 1. Inoltre sono previste estrazioni di premi.

Dalle 14, invece, il Gioco dell’oca mascherata per adulti e bambini promosso «I Matòt».

Al teatro «Mafalda», si svolgerà, questo pomeriggio di giochi all’insegna del divertimento. E poi merenda per tutti.

Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare i numeri 366/2537044 o 349/1142810.

Un gioco in ricordo di Pinuccia Crapanzano

Domenica sarà un giorno importante per Torrazza Piemonte e per la famiglia Notaro. Era il 2020 quando Torrazza perdeva Pinuccia Crapanzano giovane mamma e moglie vinta dal Covid19, quel virus ancora sconosciuto all’epoca ma che stava mietendo tantissime vittime.

E per ricordare questa splendida donna che la famiglia aveva avviato una raccolta fondi alla quale molti hanno aderito. E domenica il dono di Pinuccia diventerà realtà. Come annunciato già dall’Amministrazione comunale, domenica domenica 19 febbraio alle 15.30, nel parco giochi in via Roma, avverrà l’inaugurazione della targa commemorativa in memoria di Pinuccia Crapanzano e di un nuovo gioco donato per i bambini.

Con l’occasione, come spiega la famiglia, si ringrazierà il sindaco Massimo Rozzino e tutta la Giunta comunale per la disponibilità ma soprattutto tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi anche solo con un piccolo gesto perché se oggi tutto questo è stato possibile è anche grazie a voi.

Inoltre, sarà un’occasione per ricordare non solo Pinuccia ma tutte le vittime perse durante la pandemia.

Carnevale dei bambini

Si avvicina l’evento più atteso dai piccoli di Mazzè: il Carnevale dei bambini. L’appuntamento è sabato 18 febbraio quando dalle 15 il Palaeventi aprirà le porte ai bambini naturalmente in costume per intrattenimenti, sorprese e non mancherà una gustosa merenda. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Mazzè.

Sfilata a Montanaro

Dopo due anni di assenza dettati dal Covid, è tornata la 47esima edizione del Carnevale Storico Montanarese. Sabato 17 alle 14 visita del corpo carnevalesco ai cantoni e al centro d’incontro, cena di Carnevale alle 20 (prenotazioni allo 333/7684899). Domenica 19 alle 9 distribuzione dei fagioli, alle 15.30 Carnevale dei bimbi, alle 21.30 serata di gala. Gran finale, lunedì 20 alle 21, Sfilata sotto le stelle.

Festa a Foglizzo

Tutto pronto per la 49esima edizione del Carnevale foglizzese organizzato dalla Pro Loco-Cif. Sabato 18 febbraio alle 14 in piazza del mercato partirà la sfilata carnevalesca che terminerà con vin brulè per tutti mentre per i bambini pizza e thè caldo. Domenica 19 febbraio alle 9.15 nel cortile del castello i volontari distribuiranno i fasoi e le quaiette (i partecipanti potranno fare l’offerta all’ingresso del castello), dopo la benedizione di don Gianmario Cuffia. Alle 11 il corpo carnevalesco parteciperà alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale.

Polenta a Marcorengo

La frazione brusaschese di Marcorengo si prepara a ospitare, domenica 19 febbraio, i partecipanti all’edizione annuale dell’evento «Polenta in piazza».

Il Circolo «La piola del Biru» e l’associazione Pro Loco di Marcorengo hanno infatti organizzato l’appuntamento culinario, che prenderà il via alle ore 11,30 di domenica.

I volontari prepareranno e serviranno la polenta in piazza Don Dell’Aglio, per il solo asporto. Partecipazione a offerta libera e su prenotazione entro oggi, giovedì 16 febbraio.

Fagioli e «previ» a Verrua Savoia

È tutto pronto a Verrua Savoia per il tradizionale appuntamento invernale con la distribuzione dei fagioli in piazza.

La grande «fagiolata» è in programma per domenica 19 febbraio e si svolgerà presso la piazza antistante il Municipio.

A partire dalle ore 11,30 i volontari delle associazioni del territorio distribuiranno fagioli, salamini e «previ» ai cittadini che si presenteranno per l’asporto, preferibilmente con contenitori portati da casa.

Letture per bimbi al polivalente

In occasione del periodo carnevalesco, la Biblioteca Civica di Cavagnolo in collaborazione con l’associazione «Semplicemente Edo» propone letture a tema per bambini fino a 10 anni, con animazione e giochi.

L’evento «Letture in Maschera» avrà luogo presso la Sala Polivalente di piazza Vittorio Veneto a partire dalle ore 10,30 di sabato 18 febbraio, nell’ambito del progetto «Nati per Leggere» promosso da Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo.

Festa a Lauriano

Sabato 18 febbraio dalle 15 alle 17 presso il Salone polivalente di Lauriano la società di servizi MI.DA. di Michela Demaria e Davide Gobbi in collaborazione con l'associazione culturale non solo arte organizza «Carnevale da eroi» per i bambini. Durante la giornata ci sarà un momento per la baby dance, giochi per tutti, merenda ma soprattutto la partecipazione di otto super eroi ovvero Batman, Capitan America, Cat Woman, Spiderman, Wonderwoman, Superman, Iron Man e Supergirl.

I supereroi arriveranno intorno alle 15,45 e saranno a disposizione di tutti i bambini partecipanti per intrattenersi con le fotografie di rito. Sarà sicuramente un Carnevale diverso e molto di attrazione per i bambini con i loro idoli super-eroi. La preparazione dell'evento è stata curata nei particolari pertanto si confida in una numerosa partecipazione da parte dei bambini che potranno godere di sano divertimento e solito buon gusto. L’ingresso avrà un costo di 6 euro.

