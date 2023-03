Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (18 e 19 marzo 2023)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi che si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 marzo 2023.

Ricordando le vittime di Covid

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Ferrero ha deciso di organizzare una commemorazione.

La cerimonia si terrà sabato 18 marzo alle 15 presso il Cimitero di Crescentino. Il parroco don Janusz Konopacki reciterà il Santo Rosario. Al termine sarà posato un omaggio floreale da parte dell’assessore alla cultura Antonella Dassano al cippo commemorativo delle vittime da Covid19.

Alla commemorazione saranno presenti oltre agli amministratori anche le associazioni.

Un momento molto importante per pregare e onorare coloro che sono stati vinti dal Covid19, il virus che in questi due anni ha «ucciso» molte persone, anche giovani.

Lampolenta

Nuovo appuntamento culinario per Lamporo. Quella di domenica 19 marzo, infatti, sarà una mattinata diversa solito per la piccola ma attiva comunità di Lamporo.

Infatti, l’associazione I Baldi ha deciso di organizzare, proprio come lo scorso anno, un momento conviviale «La Lampolenta» così da unire l’intera comunità.

Sin dalla prima mattinata di domenica 19 marzo, i volontari si adopereranno per preparare la succulenta polenta che poi sarà servita ai tanti commensali in fila.

Il tutto è allestito in piazza Deva a partire dalle 11, in caso di maltempo sarà invece distribuita presso la sede del sodalizio, cioè in via Marone 1.

Ogni porzione di polenta avrà un costo di 6 euro.

Campestre

«Campionato di corsa campestre». Una bella iniziativa, rivolta ai bambini che frequentano dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia al terzo anno della scuola media di Saluggia, che prenderà il via domenica 19 marzo e che terminerà domenica 14 maggio. La manifestazione sportiva è promossa dall’oratorio Mazzetti di Saluggia con l’Asd Volley, il gruppo Multisport, il gruppo GS Saluggia e «Pedala come se l’avessi rubata».

Il primo appuntamento, come detto, sarà nel giorno della Festa del Papà. Il ritrovo è previsto alle 14 all’oratorio Mazzetti. La gara avrà inizio alle 14.30. Inoltre, al termine della manifestazione, sono previsti premi per tutti i partecipanti all’evento.

Biblioteca per tutti

Nuovi appuntamenti per la Biblioteca Casa Faldella di Saluggia per sabato 18 marzo. Quelli del mattino sono dedicati ai bambini con «Il ritratto di papà – Progetto creativo con la pasta secca» un laboratorio a cura di Chiara Falciola. I bambini fino a tre anni dovranno ritrovarsi alle 10 mentre l’appuntamento per quello tra i 4 e 6 anni è alle 11. Per partecipare ai laboratori è necessario prenotarsi al numero 0161/240472 fino ad esaurimento posti (ogni bambino deve esser accompagnato da un adulto). Possono aderire 6 bambini per ogni turno. L’accesso allo spazio bimbi e la partecipazione ai laboratori sono gratuiti.

Il secondo appuntamento, invece, è per gli adulti. Per “Il sabato dell’autore” la biblioteca ospiterà Marco Zenone alle 17. Nel corso del pomeriggio sarà presentato il libro “Non ti voglio”, la storia di Enzo, neo adulto disilluso e disorientato, il quale passa le sue giornate in una comfort zone ritagliata su misura e popolata da troppi polli e poche aquile, preoccupato dalla quotidiana convivenza con il diabete di tipo 1. Sorretto tra alcuni eccessivi personaggi che gli rubano la scena, Enzo affronta il peso delle incertezze con l’arma dell’autoironia, grazie alla quale riesce a rendere divertenti le tante sfaccettature della malattia, anche quelle più complicate e dolenti. L’evento è in Sala del Consiglio del Comune di Saluggia.

Festa del Papà

Tutto pronto per la Festa del Papà. L’appuntamento, in programma per domenica 19 marzo, prevede un programma ricco di eventi. Proprio in occasione di questa manifestazione sarà inaugurata la Corri o pedala fra le frazioni. Alle 13,30 è previsto il ritrovo al Parco della chiesa della Petiva per partecipare al percorso oppure intrattenersi nel parco per una passeggiata o una buona lettura. Alle 15 è previsto l’arrivo al circolo della Petiva dove sarà allestita una piccola area ristoro e accoglienza per i bambini nati nel 2022 ai quali verrà donata La chiave della gentilezza. Alle 15,30, poi, il laboratorio di Sogni Scalzi a cura di Nunzia e Valerie. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per ottenere informazioni è possibile contattare Fabiola allo 347/4196815, Lara allo 348/4737463, Mauro allo 346/8807746 oppure inviare una mail a sogni.scalzi@gmail.com o a uc-cigliano@uc-cigliano.it.

Evento in oratorio

L’oratorio San Giovanni Battista di Verolengo anche quest’anno promuove un bel momento in occasione di San Giuseppe, la festa del papà.

I volontari promuovono un pomeriggio di attività per sabato 18 marzo a partire dalle 15,30.

Le porte della struttura, infatti, si apriranno per accogliere tutti i bambini che potranno così preparare un regalo stupendo per il proprio papà.

«Nuova luce sul campanile»

«Nuova luce sul campanile» è una due giorni di eventi del Comune per inaugurare il restauro del campanile. Il restauro è avvenuto grazie ad una donazione di un cittadino di 50 mila euro oltre ad un contributo ministeriale di 140 mila euro. Questo il programma: venerdì 17 alle 20.30 presso Cà Mescarlin sarà presentato il progetto «Adotta il campanile comunale» con la scuola secondaria di primo grado. Verranno premiati i migliori elaborati realizzati dagli alunni delle classi seconde. Seguirà alle 21.30 il Concerto dell’Ensemble 7 Note in Armonia con nell’intervallo la visione del video realizzato da «Verde Canavese» sul campanile. Sabato 18 alle 10 verranno presentati i lavori di restauro con l’intervento del moderatore Matteo Enrico (team Verde Canavese), dei professori del Politecnico di Torino Carla Bartolozzi e Francesco Novelli, dell’architetto Marco Vaschetti di Tetrastudio che si è occupato della progettazione e direzione dei lavori di restauro, di Luca Brancati e Marina Locandieri del Consorzio San Luca, imprese esecutrici delle opere e dell’architetto Massimo Battaglio. Seguirà alle 12 l’inaugurazione presso la piazza della chiesa con la sfilata della banda musicale, il saluto delle Autorità ed il taglio del nastro, la visita all’esposizione artistica presso l’ex casa comunale. Al termine un piccolo rinfresco offerto dalla Pro Loco.

La notte dei pupazzi

La biblioteca di Foglizzo organizza la «Notte dei pupazzi» per i bambini dai 0 ai 6 anni. L’appuntamento, ad ingresso libero, è sabato 18 marzo dalle 17 alle 18. I bambini sono invitati a portare il proprio pupazzo in biblioteca per lasciargli passare la notte in mezzo ai numerosi libri per l’infanzia. I bambini potranno poi andarlo a riprendere domenica 19 marzo dalle 11 alle 12 insieme ad un libro che nella notte il pupazzo avrà scelto e che verrà loro dato dai biblioteca. Seguiranno momenti di lettura insieme ai piccoli partecipanti. L’attività rientra nel progetto Cultura per Crescere. Una bellissima iniziativa che ha preso origine in Pennsylvania e si è diffusa in ogni parte del mondo per promuovere la lettura sin da piccoli.

Così anche a Castagneto Po. Sabato 18 marzo, dalle 16 alle 19 i bambini da 0 a 6 anni potranno portare in biblioteca il loro pupazzo preferito per fargli trascorrere lì la notte. Insieme saranno letti tanti meravigliosi libri.

Domenica 19 marzo dalle 10 alle 12 i bambini potranno riprendere il proprio pupazzo e scoprire quali storie straordinarie ha scelto per il proprio bambino. L’attività rientra nel progetto «Cultura per Crescere».

La partecipazione è gratuita, per informazioni contattare il numero telefonico 011/9133621.

Venerdì 17 marzo, invece, si svolgerà a Lauriano: tutti i bambini e le bambine di età compresa tra 0 e 6 anni potranno portare uno dei loro pupazzi in biblioteca dalle 16 alle 17.30, dove verrà ospitato per la notte. Con il buio, i pupazzi esploreranno durante la notte i locali della biblioteca.

il giorno seguente, sabato 18 marzo, dalle 10.30 alle 11.30, i pupazzi verranno ritirati dai loro proprietari e suggeriranno anche il libro scelto per i loro amici. Tale iniziativa, che coinvolge 56 biblioteche appartenenti allo SBAM, è inserita nel progetto «A misura di famiglia» finanziato dal bando «Cultura per Crescere» promosso da Fondazione Compagnia San Paolo.

Appuntamento promosso anche a Cavagnolo: alle 16 di sabato 18 marzo, i bambini porteranno con sé i propri pupazzi preferiti e leggeranno con loro insieme ai volontari e agli animatori.

Dopodiché, i pupazzi trascorreranno una notte in biblioteca e potranno essere recuperati l’indomani mattina, alle ore 10,30, insieme al libro che avranno scelto per i rispettivi «padroncini».

Pautasa dell'Est

Nel 2023 la «Pautasa dell’Est» passerà dal territorio di Brusasco. L’evento ciclistico che dal 2015 coinvolge ciclisti da tutto il Piemonte farà tappa in paese domenica 19 marzo, patrocinato dal Comune e organizzato da Susa Bike ASD, Followally e Giando 44 in sostegno alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS di Candiolo (alla quale verrà devoluta parte delle quote d’iscrizione).

L’evento prevede colazione e pranzo a Brusasco per i partecipanti e lunghe pedalate nella natura lungo tre percorsi alternativi con partenza e arrivo in piazza San Pietro: il percorso “Small” con partenza alle ore 10, lunghezza di 45 km e dislivello di 350 m; il percorso “Regular” con partenza alle ore 9,30, lunghezza di 66 km e dislivello di 750 m; il percorso “Extreme” con partenza alle ore 8,30, lunghezza di 80 km e dislivello di 1250 m. Ognuno dei percorsi é stato tracciato da guide esperte, sia per poter essere affrontati a qualsiasi livello di preparazione – dal più semplice al più avanzato – sia per godere attraverso l’attività fisica delle meraviglie del territorio: a partire dal parco fluviale del Po e delle sue rive, attraversando le risaie vercellesi e le colline del Monferrato, fino ad arrivare, per i più esperti, alla mezzacosta della Val Cerrina.

La quota di partecipazione di 20 euro comprende la partecipazione al “Pautasa Food Party”, pranzo che si svolgerà alle 14,30 presso il salone del Gruppo Alpini di Brusasco tra salumi, formaggi, pasta, dolce, caffé e molto altro. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 marzo.

