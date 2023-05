Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (20 e 21 maggio 2023)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi che si svolgeranno sabato 20 e domenica 21 maggio 2023.

Festa patronale di Sant’Eligio

Maggio per frazione Mandria è tutti gli anni un mese di festa. Si svolge infatti sempre nel terzo fine settimana la festa patronale in onore di Sant’Eligio, organizzata dalla Pro Mandria.

Tre giorni intensi di appuntamenti studiati per divertire le persone di tutte le età che vorranno raggiungere la frazione. L’edizione 2023 si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 maggio: serate gastronomiche, danzanti e poi ancora esposizione di trattori e attrezzi d’epoca e un mercatino che darà spazio anche alle opere dei «Piccoli Artisti».

Si parte venerdì 19 maggio alle 19.30 quando aprirà il padiglione gastronomico per la «Grande serata del toro allo spiedo»: saranno serviti anche acciughe al verde, affettati, tomini fritti, patatine accompagnati da tanta birra. Durante la serata verranno preparati anche alcuni cocktail in collaborazione con XXL Cafè. Dalle 21, serata di musica giovane con i Sunny Boy.

Sabato 20 maggio alle ore 14 prenderà il via «Ritorno al passato...», l’esposizione di trattori e attrezzi d’epoca in collaborazione con il gruppo storico di Montegiove. In programma anche l’esposizione delle opere dei «Piccoli Artisti».

Alle 19.30 apertura del padiglione gastronomico con specialità alla griglia, mentre la serata sarà allietata dal dj set di Just for Deejays. Si chiuderà in bellezza con l’elezione di Miss Forestiera.

Domenica 21 maggio riapriranno l’esposizione «Ritorno al passato... e il mercatino creativo.

Alle 11.15 sarà celebrata la Santa Messa in onore del Patrono.

Alle ore 19.30 serata della paella, cena su prenotazione (sino ad esaurimento posti) presso il padiglione gastronomico nelle serate di festa. Alle ore 21 serata danzante con l’Orchestra Giuliano e i Baroni e alle ore 23 elezione di Miss Tavolozza Naif.

Per tutta la durata dei festeggiamenti funzionerà un servizio bar.

San Genuario, gli ultimi eventi

«Da San Genuario all’Europa: monasteri e acqua, monasteri in terre d’acqua». Tutto pronto per l’evento promosso dal Comune di Crescentino. Una tre giorni di grandi eventi che terminerà sabato 20 maggio con una giornata più leggera con un revival a tema medievale al borgo di San Genuario tramite figuranti vestiti in costume, falconieri e cavalli. Dalle 10, inoltre, per gli studenti delle scuole, saranno previsti dei laboratori di pittura e archeologia, oltre a visite guidate al borgo e ai resti dell’antica abbazia. Alle 15.30 e alle 18.30, poi, le visite saranno animate dal gruppo teatrale «Tam Tam» di Vercelli: in entrambi gli appuntamenti, il ritrovo sarà nel piazzale di fronte alla chiesa parrocchiale. Per gli appassionati di archeologia che volessero approfondire le proprie conoscenze, alle 17 verranno illustrati i primi risultati delle attività di ricerca archeologica effettuati sul sito dell’antico monastero di San Genuario: la presentazione si terrà all’interno della chiesa parrocchiale, a cura dell’Università e della Soprintendenza. La giornata si concluderà infine ai piedi dell’antico castello dei Conti Tizzoni, con la cena medievale organizzata dal gruppo culturale «Rione Praiet» ( prenotazioni entro oggi, mercoledì 17 maggio, contattando il numero 0161834216).

Filarmonica ai Ronchi

La Filarmonica in tour. E’ tutto pronto per il primo appuntamento di questa rassegna organizzata dalla Filarmonica ciglianese con il Circolo ricreativo San Rocco dei Ronchi, il Circolo della Petiva, Sogni Scalzi in collaborazione con la Pro Loco Ciglianese e l’associazione I ragazzi del Tango.

Dunque tutti ai Ronchi, nell’area a fianco della Chiesa di San Rocco, alle 18 di sabato 20 maggio. Il titolo del concerto sarà «E allora, tango! (ma non solo)». Durante il concerto si esibiranno i ballerini dell’associazione I ragazzi del tango, un omaggio ad Astor Piazzola con la fisarmonica di Massimo Marino. Seguirà un apericena su prenotazione (333/9393130 entro oggi, mercoledì 17 maggio) realizzata dal Circolo ricreativo San Rocco.

Festa della Mamma

Tutto pronto per la seconda edizione della Gara di Torte promossa in occasione della Festa della Mamma dall’oratorio San Giovanni Battista di Verolengo.

L’evento si svolgerà venerdì 19 maggio alle 21 presso il bar dell’oratorio e verranno premiate la torta più buona, più bella e più colorata. Il regolamento prevede che tutti possano partecipare gratuitamente alla gara, bambini e adulti. Sono ammesse alla gara solo torte artigianali realizzate in ambito domestico. Le torte dovranno essere consegnate coperte ed avere esposto un biglietto con nome della torta e la lista ingredienti utilizzati su un cartellino che accompagna la torta.

Non è possibile utilizzare negli ingredienti panna e/o creme crude, non possono avere scritte che le colleghino alla persona che le ha realizzate.

Concerto della Banda

La Banda Musicale di Verolengo inizia la stagione concertistica con il concerto di Primavera 2023. Un grande appuntamento che si svolgerà domenica 21 maggio alle 21 nel cortile interno della Scuola Primaria di Verolengo. L’evento, patrocinato dal Comune di Verolengo e da Anbima Torino, è stato voluto proporre al pubblico con un repertorio variegato e brillante che spazierà dal Jazz al blues, dalle sonorità caraibiche e cubane ad un omaggio ai nostri amici e gemelli francesi.

Durante il concerto avremo anche la possibilità di ascoltare il saggio degli allievi della scuola musica giunti al termine del loro intenso anno scolastico.

«Ricordi di un'estate»

Dopo la presentazione di Verolengo, Gualtiero Marana è pronto ad illustrare la sua ultima fatica letteraria anche a Torrazza Piemonte, paese dove ha vissuto sino a pochi anni fa.

Così, sabato 20 maggio alle 17, nella sala del Consiglio comunale al primo piano del Palazzo Comunale, verrà presentato il libro «Ricordi di un'estate».

L’evento, ad ingresso libero e gratuito, naturalmente è patrocinato dal Comune di Torrazza Piemonte che è lieto di poter accogliere lo scrittore.

Me car Gipo

Tutto pronto per il consueto appuntamento primaverile organizzato dal Rione Riva, due gli eventi all’insegna del divertimento e del gusto in programma nel prossimo fine settimana. Sabato 20 alle 21 il Teatro Sant’Andrea ospiterà lo spettacolo «Me car Gipo», un recital in piemontese di Davide Motto dedicato Gipo Frassino, con i musicisti Aldo Marietti e Diego Vasserot, ingresso 10 euro. Domenica 21 presso la stazione ferroviaria dalle 11.30 Paella da asporto in vaschette monodose. Il ricavato di entrambe le iniziative verrà utilizzato per il ripasso del tetto della chiesetta intitolata a sant’Antonino patrono del Rione Riva. Prevendita biglietti e prenotazioni: Luisa Gnavi, Malvino Ortofrutta, Sara edicola stazione, Carmelo Crema e Cioccolato).

Ritrovo dell'Avis

La sezione Avis di Villareggia organizza la festa annuale domenica 21 maggio.

Alle 18 avrà luogo l’inaugurazione e la benedizione della «Panchina della solidarietà» in piazza Manzone in ricordo del sangue che quotidianamente i donatori offrono per ridare vita e salute a chi ne ha bisogno. Seguirà alle 18.30 la celebrazione della Santa Messa in chiesa parrocchiale.

Un appuntamento da ricordare per celebrare le utili attività di questa associazione.

Fiera del Pisello

Settimana intensa per gli ultimi preparativi per la 70esima edizione della Fiera del Pisello di Casalborgone organizzata dalla Pro Loco guidata dal Piera Barbero che si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 maggio. Venerdì 19 si inizia alle 19 con l’apertura delle mostre in Capoluogo e alle 19.30 Lumi al ‘Leu con apericena in bianco - Dress Code: Bianco presso piazza Statuto e alle 21.30 concerto con Only One Black Band. Sabato 20 alle 20 ci sarà l’apertura dello stand gastronomico con Specialità Gogu e alle 22 concerto con Da zero a Liga, Ligabue Tribute.

Domenica 21 treno panoramico e dalle 9 la Mostra Mercato con prodotti locali e dell’agricoltura italiana. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa nel salone della Pro Loco e alle 12.30 ci sarà l’apertura dello stand gastronomico con la specialità Gogu (agnolotti con ripieno a base di piselli), alle 20 ci sarà la riapertura dello stand gastronomico e alle 22 la serata danzante con l’orchestra di Luigi Gallia.

Nella giornata domenica ci saranno le visite guidate al Molino di Casalborgone, le esibizioni di Hip Hop e tornei giovanili, giardini aperti al castello di Casalborgone e la quinta edizione del Ento-Mineral Metting (dal 19 al 21) presso le scuole medie. Durante i festeggiamenti funzioneranno il servizio bar e il luna park.

E nel resto della Regione? Se volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire cosa fare in Piemonte nel weekend: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023.