Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (24 e 25 settembre 2022)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese, ecco tutti gli appuntamenti del lungo fine settimane.

Festa dei Nocciolini

Ai nastri di partenza c’è la ventiseiesima edizione della Festa dei Nocciolini di Chivasso. L’appuntamento, imperdibile, è con i tantissimi eventi calendarizzati a partire dalla serata di venerdì 23 settembre, per poi continuare per tutto sabato 24 e per domenica 25 settembre. Tre giornate scandite dalla festa del commercio con eccellenze enogastronomiche del territorio, produttori di nocciolini, street food, musica, giochi, intrattenimento e cultura. Tutto è pronto.

Venerdì 23 settembre:

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa - Teatrino Civico

Ore 21 - Food Circus: spettacolo teatrale attorno al cibo ideato e condotto da Fabio Bongiorni.

Via Po

Ore 18-24 - Street Food: piatti della tradizione regionale piemontese e italiana.

Via Torino 29

Dalle 20 - Una storia lunga 100 anni. Festeggiamenti per il centenario del Caffè Pasticceria Bonfante di Chivasso in compagnia di Fabrizio Voghera, protagonista del musical Notre Dame de Paris, e dj set Gigi Delrio. È gradita la prenotazione al n. 335.6035632.

Via Po - Area Intrattenimento

Ore 21 - 70 anni di televisione in musica: le più belle sigle televisive a cura di Farfacoro di Orio Canavese.

Sabato 24 settembre:

Via Po

Ore 10-24 - Street Food: piatti della tradizione regionale piemontese e italiana.

Via Torino

Ore 10-20 - Mostra Mercato delle eccellenze gastronomiche locali e delle regioni italiane.

LudoBus Valdocco: parco giochi in legno per grandi e piccini.

La Piazza dei Balocchi: giochi antichi di strada, a cura di Microcirco Acquarone Ferraris.

Via del Collegio

Ore 10-20 - GiocaChivasso: giochi da tavolo, card games, giochi di ruolo, miniature e videogames.

LudoBus Valdocco: parco giochi in legno per grandi e piccini

Piazza della Repubblica - Area Food Experience

Ore 11 - Inaugurazione della Festa dei Nocciolini di Chivasso 2022, alla presenza di:

Claudio Castello (Sindaco di Chivasso), Chiara Casalino - Assessore al Commercio e Turismo, Giovanni Campanino - Presidente Ascom Chivasso

Ore 12 - Aperitivo con i Maestri del Gusto a cura di Totem Eventi in collaborazione con il progetto Maestri del Gusto di Torino e provincia della Camera di commercio di Torino.

Ore 17 - I nocciolini, l’ultimo frutto di una nobile tradizione di biscotti piemontesi. Incontro con Barbara Ronchi della Rocca, giornalista ed esperta di galateo e bon ton.

Ore 18 - Climate change come cambierà l’alimentazione degli italiani. Esperti e chef a confronto, conduce Claudio Porchia, giornalista e presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Ore 19 - Show Cooking a cura dello chef Mirko Ronzoni con il contributo di Generali Assicurazioni.

Via Po – Area Intrattenimento

Ore 16.30 - Esibizione Associazione Sportiva di ginnastica ritmica e twirling Eurogymnica.

Ore 21 - To Radio Party: diretta radio e animazione musicale a cura di To Radio.

Via Borla

Ore 17 - Sfilata di Moda a cura di Charme Abbigliamento Donna di Chivasso.

Piazza del Castello

Dalle ore 18 alle 22 - Aperitivo e Dj SET a cura di XXL Cafè di Chivasso.

Domenica 25 settembre:

Via Po

Ore 10-24 - Street Food: piatti della tradizione regionale piemontese e italiana.

Via Torino

Ore 10-20 - Mostra Mercato delle eccellenze gastronomiche locali e delle regioni italiane.

LudoBus Valdocco: parco giochi in legno per grandi e piccini.

La Piazza dei Balocchi. Giochi antichi di strada, a cura di Microcirco Acquarone Ferraris.

Via del Collegio

GiocaChivasso: giochi da tavolo, card games, giochi di ruolo, miniature e videogames.

LudoBus Valdocco: parco giochi in legno per grandi e piccini.

Piazza della Repubblica – Area Food Experience

Ore 11.30 - La grande tradizione liquoristica piemontese

Laboratorio sensoriale con Fulvio Piccinino alla scoperta di rosoli, ratafià e genepy.

Ore 16.30 - Premiazione del «Nocciolino d’oro e del Nocciolino d’tola» a cura di Ascom Chivasso con la presenza delle Autorità e delle maschere storiche chivassesi. A seguire distribuzione di zabaione e nocciolini a cura della Confraternita del Sanbajon e dei Nocciolini di Chivasso.

Ore 18 - Aperitivo con i Maestri del Gusto a cura di Totem Eventi in collaborazione con il progetto Maestri del Gusto di Torino e provincia della Camera di commercio di Torino.

Ore 19 - Show Cooking a cura di Ivan Bacovic di Mekì, trattoria moderna di Chivasso. I prodotti tipici del territorio di Chivasso in una ricetta con degustazione per il pubblico.

Via Po – Area Intrattenimento

Ore 16.30 - Esibizione Associazione Sportiva di ginnastica ritmica e twirling Eurogymnica.

Ore 19.30-21 - Alessandro Merenda Tributo a Marco Mengoni. Serata Musicale in acustico con Emanuel Victor, chitarrista e vincitore dell’edizione 2022 del programma su Rai2 «Dalla strada al Palco» ed Elvis D’Elia alle percussioni.

Via Torino - Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Ore 21 - ClariMozart e...

Massimo Rissone (clarinetto, pianoforte), Gianluca Calonghi (clarinetto), Alessandro Data (clarinetto, saxofono, contralto), Fabrizio Cena (clarinetto basso)

¡Olé! España

Un viaggio musicale nella penisola iberica in occasione del decennale della costituzione di questa formazione musicale, a conclusione della Festa dei Nocciolini, il dolce tipico della nostra città. A cura di Chivasso in Musica - Associazione Contatto

Autunno musicale

Prenderà il via sabato 24 ottobre la 26esima edizione della kermesse culturale «Autunno musicale» che quest’anno conta cinque appuntamenti che si snoderanno tra i mesi di settembre e dicembre 2022.

Il primo appuntamento, organizzato in occasione del decimo compleanno della nota formazione concertistica Clarimozart, si svolgerà presso la Chiesa di San Giacomo Apostolo (in piazza Vittorio Veneto, Brandizzo), con inizio alle 21.

Protagonisti saranno Massimo Rissone, Clarinetto e pianoforte, Gianluca Calonghi, Clarinetto e corno di bassetto, Alessandro Data, Clarinetto e sax contralto e Fabrizio Cena, Clarinetto basso.

La stagione concertistica, che si concluderà il 10 dicembre con Petite Mese Solennelle, è organizzata dall'Amministrazione Comunale di Brandizzo in collaborazione con l'Associazione Spazio Arte Musica.

I concerti sono a ingresso gratuito e libero, fino a esaurimento posti. Per ottenere ulteriori più dettagliate, è possibile contattare la biblioteca civica inviando una mail biblioteca@comune.brandizzo.to.it oppure chiamando lo 338/4926377.

Festa San Michele

«Dopo gli appuntamenti estivi, torna il nostro weekend di festa preferito! San Michele 2022! Tanti appuntamenti per tutti i gusti, per grandi e piccini!». Con questo slogan la Pro Candia & Lago presenta il programma della tre giorni di festa dedicata a San Michele, che si svolgerà per lo più presso la tensostruttura comunale in via Castiglione (zona parco giochi). Si inizia venerdì 23 alle 19.30 con il primo appuntamento gastronomico (polenta, porchetta e molto altro), musica dal vivo con Psychokiller. Sabato 24 alle 15 camminata con l’associazione Terre dell’Erbaluce e a seguire pomeriggio di giochi per i più piccoli, fritto di pesce in musica a partire dalle 19.30. Domenica 25 alle 11 Messa e processione con l’accompagnamento della Banda Musicale, alle 12.30 apertura del padiglione gastronomico (fritto di pesce con possibilità di asporto). «Da quest’anno la statua del santo verrà nuovamente portata a spalle lungo le vie del centro storico e non posizionata su un carro trainato da un trattore – spiega il sindaco Mario Mottino – crediamo che amare il proprio paese sia anche salvaguardarne le tradizioni ed è quello che abbiamo fatto anche in questo caso, un grazie ovviamente ai volontari che si sono resi disponibili a sorreggere la statua in processione. Prenotazione tavoli 347 0791694. Un plauso al direttivo della Pro Candia & Lago è quanto meno dovuto, ricordiamo i loro nomi: Presidente Gabriele Nuccio, vicepresidente Martina Acotto Gaio, tesoriere e segretario Claudia Salzone, consiglieri Cecilia Acotto Gaio, Riccardo Nuccio, Matteo Tagliarolo, Dario Venditti. Si tratta dell’ultima festa patronale organizzata da questo direttivo perchè a Natale scadrà il direttivo e a tal proposito si cercano nuovi volontari.

Patronale San Francesco

E’ alle porte la Festa Patronale di San Francesco di Tonengo di Mazzè che si svolgerà dal 30 settembre al 9 ottobre. Il gran concerto di fine estate della banda La Fiorita apre la manifestazione venerdì 30 alle 21 nel Palaeventi. La paella preparata dalla Pro Loco è la protagonista di sabato 1 dalle 20 nel Palaeventi (prenotazioni entro il 24 all’edicola Crys Fantasy o Alimentari Da Bei o la tabaccheria Silvana) seguita dalla musica di «Giuliano e i Baroni». Il mercatino di San Francesco a cura dell’associazione Tonengo del Canavese animerà via Garibaldi domenica 2 in concomitanza della 30esima Sagra del «Canestrel Tunengheis, paese che vai canestrello che trovi» a cura della Pro Loco. Alle 11 la Messa seguita dalla processione con la banda mentre alle 16 Concerto di San Francesco con l’organista Paolo Tarizzo e il coro Arte Musica di Debora Bria. Lunedì 3 è la volta della serata di San Lapagiun, una cena alle 19 organizzata da La Svolta con prenotazione alla medesima o a La Ciccia entro il 29. Seguirà musica con «Lorenzo e Ileana Band». Martedì 4 la solennità di San Francesco con alle 9 esposizione del Sacramento e alle 18 Messa (priori Samuele Ferrocchio e Domnita Luminita Ros). Sabato 8 alle 21.30 nel Palaeventi il Volo Nomade in concerto (omaggio a Augusto Daolio ad ingresso 7 euro). Cena e concerto 20 euro (prenotazione alla Svolta entro il 5), a seguire dj. A chiudere la festa è la Cursa domenica 9.

Giornata Europee del Patrimonio

E' in calendario per domenica 25 settembre, dalle 10.30 alle 12, in occasione della Giornata Europee del Patrimonio l'iniziativa "Viaggio sostenibile nel territorio di Livorno Ferraris dalla preistoria al medioevo. Si tratta di una visita guidata con Angela Deodato, conservatore.

San Michele ai Gerbidi

Tutto pronto per la Festa Patronale di San Michele in località Gerbidi di Livorno Ferraris. Il programma prevede venerdì 23 settembre apertura dello stand gastronomico street food con serata dj by Muzik.

Sabato 24 l'apertura dello stand gastronomico con grigliata mista di carne dalle 19. Si balla poi con Party a 90 by I Fell 65.

Domenica 25 il pranzo di chiusura al costo di 27 euro.

Per info e prenotazioni chiamare i numeri 339/5310392.