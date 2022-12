Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (3 e 4 dicembre 2022)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend del 3 e 4 dicembre 2022.

Natale a Chivasso

Tutto pronto per l'atteso Natale a Chivasso, ossia il fitto calendario di appuntamenti che prenderà il via domenica 4 dicembre, per poi concludersi martedì 10 gennaio. Anche quest'anno il programma è ricco e articolato, e al suo interno non mancano molte novità.

Domenica 4 dicembre: alle 6 in via Roma: vin brulè aspettando la Banda per Santa Barbara «Chivasso in musica», via Confraternita 1; alle 15.45 l'naugurazione e benedizione Presepe e alle 17 la sfilata per le vie del Centro della Veneto Piping School, Banda di Cornamuse e Tamburi. Alle 21 Concerto di Natale in Duomo con brani natalizi e scozzesi. In via Torino il Mercato straordinario.

Acqua e disabilità

Nell’ambito del progetto SporTiAmo, dedicato ad attività motorie gratuite per tutti per oltre un mese, sabato 3 presso il Teatrino Civico dalle 9.30 alle 11.30 si terrà una tavola rotonda su «Acqua e Disabilità».

Ricordiamo che il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il Comune di Chivasso con la collaborazione della Libertas Nuoto Chivasso, dell'associazione APRI (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti) e della Cooperativa Valdocco , vuole fare il punto su come è possibile promuovere le attività sportive in acqua rivolgendosi alle persone che appunto presentano disabilità.

Inoltre domenica 4 alla mattina ci sarà la possibilità di provare la multidisciplina ovvero nuoto+corsa oppure nuoto, bici e corsa. Ecco quindi l’ Aquathlon e il Triathlon con la presenza di un tecnico FITRI dalle 10.30 alle 12.30. Attività gratuita, basta portare con sé il materiale per nuotare e per correre: le bici sono presenti in piscina. Prenotazione necessaria presso la piscina comunale di Chivasso, entro sabato 3 al 388/1810491 o direttamente in piscina.

Proseguono intanto con successo le attività gratuite fino al 23 dicembre.

Antiqua 2022

Nell’ambito della stagione di Antiqua 2022, il 3 dicembre, alle 21.15, presso la Chiesa di San Raffaele Arcangelo di San Raffaele Cimena, l’Armonia Verticale Ensemble presenterà «Sentimenti galanti».

Composto principalmente da giovani musicisti di varia nazionalità e provenienti da diversi percorsi formativi nell'ambito della musica antica, l’ensemble si propone di esplorare e approfondire il repertorio strumentale e vocale del XVII e XVIII secolo secondo la prassi esecutiva storicamente informata su copie di strumenti d'epoca. Attraverso la ricerca e lo studio delle fonti musicali, il progetto presenta vari programmi dal Barocco al Preclassicismo anche in forma di adattamenti con differenti organici.

Ingresso a offerta libera a partire da cinque euro.

Natale a Crescentino

Crescentino si appresta a vivere un mese di dicembre ricco di eventi con il «Natale a Crescentino». A cominciare da sabato 3 dicembre quando tutti gli occhi saranno puntanti sull’accensione del grande albero di Natale che verrà installato davanti al Palazzo Municipale: un esemplare di oltre sei metri di Abies Nordmanniana decorato con palline e stelle realizzate in rattan bianco e palline calde dal colore oro lucide e satinate, illuminato con tremilacinquecento microluci a led a basso consumo energetico. Una scelta green che è stata adottata già negli anni scorsi per salvaguardare l’ambiente senza rinunciare al clima di festa. L’abete è, infatti, piantumato in vaso ed al termine delle festività natalizie tornerà a dimora nel vivaio. L’appuntamento è in programma alle 18 con le musiche natalizie suonate dalla Banda Musicale Arditi. Ma il pomeriggio di festa in piazza Caretto partirà già alle 15.30 con Babbo Natale che accoglierà i bambini sul suo trono gigante mentre, alle 17, è in programma uno spettacolo di magia per i più piccoli. Sarà presente un punto ristoro con la distribuzione di panettone e bevande calde mentre, per tutti i bambini, l’Amministrazione comunale ha riservato una dolce sorpresa di cioccolato.

«Pets, li amiamo, conosciamoli meglio!»

«Pets, li amiamo, conosciamoli meglio!». E’ questo il nuovo appuntamento promosso dal Comune di Saluggia per il pomeriggio di domenica 4 dicembre al Palazzeto dello Sport.

Dalle 14.30, gli esperti del settore, affronteranno temi come la tutela dell’animale, le responsabilità, le associazioni, le cure e l’alimentazione degli amici a quattro zampe. Ma non solo. Si parlerà di addestramento e rieducazione, di come garantirgli la pulizia nonché dell’abbandono.

Insomma, un tema molto importante per la tutela dei loro diritti.

Santa Cecilia, il concerto

Il neo salone polivalente è pronto ad ospitare, sabato 3 dicembre, il concerto di Santa Cecilia a Livorno Ferraris. Un appuntamento promosso dalla Banda musicale (con il patrocinio del Comune di Livorno Ferraris) che offrirà un viaggio tra i più famosi brani della musica italiana e internazionale con interventi solistici di alcuni dei talenti.

L’appuntamento, con i musici diretti dal maestro Cristina Ronsecco, è per le 21.

Figli dei magi

Figli dei magi. È questo lo spettacolo teatrale che andrà in scena nel salone polivalente di Rondissone nel pomeriggio di domenica 4 dicembre. La compagnia teatrale dei ragazzi del Mondo di Alice presenterà questo spettacolo, che avrà inizio alle 16, per raccogliere fondi per l’acquisto della Culla blu, il progetto benefico dell’associazione Angelo Biondo. Si tratta di una lampada fototerapica che è stata donata al reparto di Pediatria e Ostetricia dell'Ospedale di Chivasso, per la cura dell'ittero e per riscaldare il neonato durante gli spostamenti o quando è vicino alla mamma.

Durante la manifestazione verrà presentato il nuovo progetto anno 2022/2023 a favore del Day Hospital Oncologico dell'Ospedale di Chivasso per l'acquisto di poltrone adatte alla somministrazione di chemioterapici.

Nel Mondo di Alice condivide, appoggia e sostiene, ormai da anni, i progetti dell'Angelo Biondo perché tutti insieme, con poco, si può fare molto per tanti.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Rondissone.

Giornata del volontario

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, il Comune di Mazzé organizza un evento di riconoscenza nei confronti delle associazioni, dei volontari e delle volontarie per il loro prezioso, silenzioso e insostituibile impegno emerso in modo ancora più evidente durante l’emergenza pandemica. E sono tante le associazioni che a Mazzè si prendono quotidianamente cura del territorio dedicando il proprio tempo per il bene altrui. L’appuntamento rivolto a tutti i volontari e le volontarie del territorio è sabato 3 dicembre alle 10.45 presso la sala consiliare del Comune.

Grigliata per l'asilo

Tante le iniziative di solidarietà nei confronti dell’asilo infantile Petitti. Una di queste è la grigliata a scopo benefico organizzata dall’associazione Pro Loco di Montanaro in collaborazione con Aicap (l’associazione di imprenditori, commercianti, artigiani e professionisti) sabato 3 dicembre dalle 19.30 presso il bocciodromo di strada Vallo. La serata sarà inoltre allietata con musica. L’incasso della cena sarà devoluto per sostenere l’asilo infantile Petitti che in questo periodo sta attraversando un periodo non facile dal punto di vista finanziario. La prenotazione è obbligatoria entro domani, giovedì 1 dicembre, allo 3337684899.

«Da quando sei partito...»

Si svolgerà sabato 3 dicembre alle 21 presso il salone polivalente Giuseppe Dutto di Lauriano lo spettacolo «Da quando sei partito...» che rientra nel calendario delle iniziative per Telethon.

Lo spettacolo musico-teatrale in due atti nel decennale della morte di Lucio Dalla. L’ingresso è gratuito e chi vorrà potrà effettuare una donazione in favore di Telethon per sostenere la ricerca scientifica per le malattie genetiche.

«Natale in piazza» arriva a Cavagnolo

Torna a Cavagnolo «Natale in Piazza» a cura delle associazioni locali e del Comune. Domenica 4 dicembre in piazza Vittorio Veneto sarà allestito il Mercatino di Natale con gli stand degli hobbisti, dei commercianti e delle associazioni. Alle 9 ci sarà la partenza della «Camminata di Natale» con iscrizione a 5 euro che include cioccolata calda alla partenza e te lungo il percorso. Alle 11, nel salone polivalente, lettura delle fiabe ai bambini a cura della Biblioteca di Cavagnolo - Iniziativa «Nati per Leggere» e nella sala consiliare si svolgerà la conferenza storica «Il Monumento ai Caduti: dalla scultura di Cesare Biscarra al restauro dei giorni nostri» Fabrizio Spegis e Anselmo Nuvolari Duodo. Alle 12 polenta concia e spezzatino a cura del Ristorante "Il Vichingo" e dei coscritti della Leva 2005 con possibilità d’asporto. Alle 15, in piazza ci sarà lo spettacolo circense «Unicycle Dream Man» con l'artista di strada Giorgio Bertolotti. Alle 16 nella chiesa parrocchiale sarà la volta del concerto «Let's Christmas swing!» proposto dal G.A.T. Cavagnolo. Si raccoglieranno offerte libere destinate al restauro del Portale d'ingresso della Chiesa di San Secondo. Alle 1.30 accensione delle luci di Natale e della «Cometa del Piero» e della nuova illuminazione artistica a LED sulla facciata del Municipio.