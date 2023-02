Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (4 e 5 febbraio 2023)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi che si svolgeranno sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023.

«Diversi Modi di Leggere»

Nell'ambito del progetto «Diversi Modi di Leggere», promosso dalla biblioteca MOviMEnte di Chivasso con l'Associazione Italiana Dislessia -, la biblioteca organizza un breve corso sulle principali tematiche riguardanti i Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Con questo percorso formativo si vuole offrire ai genitori di ragazzi con DSA, un contributo che permetta loro di affrontare e difficoltà che i loro figli affrontano quotidianamente nello studio. Sabato 4, dalle 9.30 alle 11.30, Silvia Ferrera relazionerà in presenza su «Il disagio emotivo del figlio con DSA e la fatica all’interno della famiglia».

Veglione di Carnevale

Tutto pronto per il Veglione del Carnevale di Chivasso, appuntamento tradizionale che quest'anno si svolgerà sabato 4 febbraio alle 20.30 al Castello di San Giorgio.

«La gloria e la prova»

Nuovo appuntamento chivassese per Salvatore «Totò» Cascio, diventato testimonial del «Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati».

L’attore siciliano, infatti, alle 18 di venerdì 3 febbraio sarà alla biblioteca civica MoviMente per la presentazione del suo libro «La gloria e la prova - Il mio nuovo cinema paradiso 2.0», scritto con Giorgio De Martino ed edito da Baldini e Castoldi. Un libro toccante, che parte dalla «gloria» con il cinema (è lui il bambino di «Nuovo Cinema Paradiso» di Giuseppe Tornatore, che gli valse la conquista del British Academy of Film and Television Arts nella categoria attore non protagonista) e arriva alla «prova» in riferimento alla retinite pigmentosa, patologia di cui è affetto.

Con lui dialogherà Mauro Imbrenda, presidente del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati di Chivasso.

L’incontro rientra nel festival letterario «Chiavi di Lettura», ed è stato fortemente voluto dall’assessore Gianluca Vitale.

«Attraverso l’immagine»

«Attraverso l’immagine - Noi siamo, io sono» è il titolo della mostra fotografica realizzata dai ragazzi e dalle ragazze dei centri giovanili comunali «Gong» e «Isola nel quartiere» che hanno partecipato al laboratorio «Fotolab» curato da Max Ferrero. La mostra, allestita a Palazzo Einaudi, sarà visitabile dal 4 al 18 febbraio nei seguenti orari: mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito, per informazioni gongchivasso@gmail.com e canali social.

«La giovinezza è sopravvalutata»

Proseguono gli appuntamenti della sesta edizione della rassegna «Il Teatro ritrovato» presso il San Carlo di Casalborgone e le strade del Leu, il centro storico del paese che, grazie ai racconti, si trasforma in spazio scenico. Sabato 4 febbraio, Paolo Hendel arriva con un oneman show agrodolce «La giovinezza è sopravvalutata».

«Tutto è iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa: «Prego, sta a lei...», racconta il protagonista. Grazie a quell’incontro Paolo Hendel si rende conto che si sta «pericolosamente» avvicinando alla stagione della terza età e che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce «La detestata soglia di vecchiezza». Lo fa a modo suo, in una sorta di confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, sulla «dipartita».

Dopo tanti ospiti, è la volta di tornare a casa. Anzi, di portare a casa una storia proprio da parte degli artisti di casa. Sabato 11 marzo, Lucia Giordano per il Faber Teater, racconta «Lettere dalle Città bianche».

«L’orso bianco, enorme, feroce, impressionante. Un sogno che diventa poco per volta una devastante follia. Per Michelazzo l’orso è il suo traguardo, il suo limite, il suo ego: è lui stesso, dentro una gabbia, costretto a ballare al suono di un organetto. In scena la moglie Adina, da sola. Una dolente voce di donna cosciente del fatto che la sua infelicità venga da un altro infelice, domato, condannato alla catena e alla museruola. Adina si chiede quale destino di donna sia il suo, costretta a competere con gli orsi per conquistare i sogni di suo marito. La donna segue per amore questa “allucinazione” fino ai limiti della sopportazione, fino alla tragica conclusione», scrive Lucia Giordano, protagonista sul palco e ispiratrice del lavoro per la regia di Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone.

I biglietti sono prenotabili telefonicamente o via mail (teatrosancarlo@comune.casalborgone.to.it – 340/8906527 e info@faberteater.com, 338/2000758).

Teatro per giovani al Civico

Torna il teatro che parla al paese (e non solo). Torna il teatro che parla al futuro. Territorio e generazioni nuove per la stagione chivassese rivolta al pubblico più giovane, meglio accompagnato per la condivisione di un’esperienza comune tra ragazzi, ragazze e adulti. Un’iniziativa promossa con Piemonte dal Vivo e città di Chivasso grazie a Faber Teater e Teatro a Canone. Domenica 5 febbraio, alle 16, al Teatrino Civico di Chivasso il Teatro Nucleo porterà in scena (prima assoluta per il Piemonte) «Il viaggio di Vega» con Natasha Czertok (anche alla regia), Martina Mastroviti e Lisa Bonini.

La trama

Il diario di Vega passando di mano in mano, di nipote in nipote, ha attraversato i secoli per arrivare fino a Matilde che oggi lo riceverà in dono dalla nonna per il suo compleanno. Aprendolo scoprirà una storia dolorosa, che attraversa la santa inquisizione, superstizioni e sospetti legati al rapporto con la natura e con i culti arcaici femminili, una storia fatta di scelte difficili ma anche di incontri importanti e viaggi avventurosi. E’ arrivato il momento che Matilde sappia da dove viene e chi fosse Vega, la sua coraggiosa antenata. Uno sguardo femminile sul mondo, il diario di una fuga che è anche il flusso di coscienza di una giovane donna alla ricerca della propria identità.

Ingresso intero a 5 euro, ridotto (fino ai 5 anni) a un euro. La prenotazione fortemente consigliata (presso la biblioteca MOviMEnte di Chivasso al numero 011-0469920 o via mail sportello.turismo@comune.chivasso.to.it). Per informazioni si possono consultare i siti di www.faberteater.com e www.teatroacanone.it o chiamare i numeri 338/2000 758 e 333/9864622.

Fagioli e polenta

Tutto pronto per la fagiolata di domenica 5 febbraio all’oratorio San Giovanni Battista di Verolengo. Un momento di grande festa in occasione del Carnevale che vedrà i volontari impegnati sin dalle prime ore del giorno a preparare fagioli, cotiche, salamelle e polenta.

Bontà che dopo la benedizione di don Valerio D’Amico, saranno distribuite a tutti coloro che si metteranno in fila in via Magenta muniti di pentole e contenitori.

La distribuzione avrà inizio alle 9.30 sino all’esaurimento di tutte le pietanze.

Weekend di Carnevale

Un fine settimana interamente dedicato al Carnevale quello che attende Rondissone e la sua popolazione.

Il programma prevede sabato 4 febbraio alle 15.30 l’evento «Tutti in maschera per il paese con sfilata a piedi». Il ritrovo mezz’ora prima nel cortile delle scuole. Alle 17, al polivalente, l’animazione, giochi e truccabimbi a cura della cooperativa animazione Valdocco.

Alle 19.30 la Cena in Maschera su prenotazione via WhatsApp al numero 340/2640533 (10 euro).

Alle 20.30 la presentazione delle Cavulere e dei Mulinè delle passate edizioni e poi il tanto atteso evento, l’incoronazione della Cavulera Deborah Sandri e del Mulinè Marco Delli Muti nonché della loro splendida corte. A seguire l’animazione con Spolverina per bambini e adulti.

Domenica 5 febbraio, invece, alle 10.30 è prevista la celebrazione della Santa Messa alla presenza di Cavulera, Muliné e Corte.

Alle 11.30, invece, la distribuzione dei Fagioli Grassi (5 euro due porzioni) dopo la benedizione da parte di don Gino Casardi.

Festa di don Bosco

Tutto pronto per la festa dedicata a San Giovanni Bosco all’oratorio Savio di Torrazza Piemonte.

Don Maurizio, insieme alle catechiste, infatti, ha organizzato un momento di gioco ma anche di riflessione per ricordare il Santo piemontese che si è dedicato tanto ai giovani.

L’appuntamento è per sabato 4 febbraio alle 14. La giornata terminerà con la celebrazione della Santa Messa in chiesa parrocchiale.

Ballando a Vita Tre

Tornano sul palco dell’associazione Vita Tre, il gruppo «Gli Amici di Vita Tre» per far divertire e danzare i tanti soci del sodalizio che dallo scorso gennaio sono tornati in pista.

L’appuntamento nel salone di piazza I Maggio è per domenica 5 febbraio alle 15.

Durante il pomeriggio danzante, non mancherà anche una dolce merenda servita dalle volontarie.

Carnevale a Mazzè

Febbraio fa rima con Carnevale ed anche Mazzè si prepara ai festeggiamenti tanto attesi soprattutto dai bambini. Primo appuntamento da segnare in agenda è domenica 5 febbraio quando alle 12 la Pro Loco di Mazzè distribuirà alla popolazione i fagioli grassi presso il piazzale della chiesa di Barengo. Ma anche Tonengo non farà mancare la fagiolata ai suoi abitanti che potranno trovarla domenica 12 febbraio alle 12 presso l’oratorio di San Francesco.

Sarà poi la volta di Mazzè domenica 26 febbraio alle 12 fagiolata presso piazza della Repubblica. I bambini avranno il loro Carnevale sabato 18 febbraio dalle 15 al Palaeventi con tante leccornie e sorprese. I giovani ma anche gli adulti potranno festeggiare con un ballo in maschera e polletto con patatine al Palaeventi sabato 11 marzo dalle 20.

«Alla ricerca della Rul Verda»

Le associazioni «Nordic Walking Valcerrina» e «Cammini DiVini» organizzato per domenica 5 febbraio l’annuale camminata «Alla ricerca della Rul Verda». La camminata naturalistica di 10 km toccherà molte delle frazioni verruesi e porterà gli escursionisti a conoscere la «Rul Verda», la più che secolare quercia monumentale di una rara varietà di cui esistono solo tre esemplari in tutta la collina del Po. L’appuntamento è fissato alle ore 13 presso il piazzale della parrocchia di San Giovanni.

E nel resto della Regione cosa c'è da fare? Clicca qui e scopri tutti gli eventi in Piemonte di sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023.