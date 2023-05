Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend (6 e 7 maggio 2023)

Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi che si svolgeranno sabato 6 e domenica 7 maggio 2023.

Giornata mondiale della Cri

L’8 maggio si celebrerà la giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che coincide con la data di nascita del fondatore del Movimento Henry Dunant.

Nella giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 2023, e per tutta la settimana successiva, si intende ripartire proprio da questo senso di Umanità, innescando quella scintilla che riaccende la speranza.

Per questa occasione il Comitato di Crescentino ha messo in campo diverse attività.

Ai comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Lamporo e Verrua Savoia è stata donata una bandiera della Croce Rossa con la richiesta di esporla sul pennone del municipio nel periodo 8 – 14 maggio e, laddove è possibile, di illuminare di rosso alcuni edifici pubblici e storici nella sera tra l’8 e il 9 maggio. Sono questi dei gesti simbolici che vedono sempre più spesso la Croce Rossa Italiana ed i Comuni uniti in una attività di vicinanza ai più vulnerabili.

Inoltre, nella mattinata di domenica 7 maggio a Crescentino, in piazza Garibaldi, sarà allestito un gazebo con l’esposizione di materiale fotografico. Sarà presente anche una ambulanza e, per chi lo vorrà, sarà possibile farsi rilevare gratuitamente i valori di pressione arteriosa e della glicemia. Infine il gruppo dei giovani del Comitato intratterrà i più piccoli con il “trucca bimbi” e altre attività.

AgriCigliano

Un programma degno di nota quello che la Pro Loco Ciglianese è fiera di annunciare. Un programma nato con la collaborazione delle realtà del territorio e del Comune che ha deciso di concedere un contributo economico. Una due giorni dedicata a grandi e bambini, non solo di Cigliano naturalmente.

Sabato 6 maggio, presso il Centro Incontro di piazza Don Bruno Lorenzetti, alle 15 si apriranno i lavori della conferenza «Le api e gli insetti impollinatori» a cura di Autostrada delle Api e Sogni Scalzi.

Alle 17.30, poi, la conferenza «Fassone: il bovino razza piemontese” a cura di A.Na.Bo.Ra.Pi, l’associazione nazionale allevatori dei bovini di razza piemontese con degustazione finale.

Domenica 7 maggio, invece, dalle 8.30 alle 19.30, lungo tutto il corso e le piazze rese pedonabili, la mostra mercato agricoltura, artigianato, enogastronomia, hobbistica e commercio. Durante l’intera giornata è prevista l’apertura degli esercizi commerciali, punti ristoro e dehors.

In piazza don Evasio Ferraris l’esposizione dei mezzi ed attrezzature agricole. Poi la sfilata dei mezzi agricoli e la benedizione dei trattori e dei campi.

In piazza Martiri della Libertà «Agro-laboratori» e giochi per bambini in collaborazione con Sogni Scalzi.

E’ prevista anche la camminata non competitiva, a passo libero, aperta a tutti in collaborazione con il gruppo #Andumaapè.

Durante la giornata ci sarà l’intrattenimento musicale.

Dalle 16 i trattoristi ciglianesi saranno a disposizione di grandi e piccini per far visionare e svelare le curiosità sui loro mezzi. A seguire piccole prove di abilità dei potenti mezzi.

La Pro Loco, per l’ora di pranzo ha previsto il «Pranzo del Contadino» sotto i portici.

Il menù prevede antipasti della tradizione (frittata di asparagi, insalata di pollo con verdurine, tomini con confettura di cipolle caramellate, lingua in salsa), agnolotti di asparagi al burro e parmigiano, zabaione con paste di meliga. E’ previsto il menù bimbo con gnocchi al pomodoro, hamburger e patatine. In caso di maltempo, il pranzo si svolgerà al chiuso.

Gradita prenotazione entro venerdì 5 maggio al numero 339/2449822.

Festa di Maggio

Gerbidi è una piccola, ma importante frazione di Livorno Ferraris. Una comunità nel gennaio del 2016 ha deciso di fondare un’associazione per la promozione del territorio. Realtà che dopo tre anni ha cambiato la denominazione in Pro Loco entrando nella grande famiglia dell’Unpli. Un gruppo unito e coeso guidato dal presidente Piero Buronzo che ha al suo fianco Riccardo Ceccato nel ruolo di vice, Roberto Calanni in quello di segretario, Enrico Corbellaro in quello di tesoriere mentre Alessandro Santa è l’unico consigliere.

E proprio nel 2016, anno in cui è stata fondata questa associazione, la comunità ha deciso di organizzare un momento di festa e allegria in occasione del proprio Santo Patrono, San Michele Arcangelo. La festa del Santo, al quale è intitolata la chiesetta, viene festeggiata il 29 settembre ma la Pro Loco Gerbidi in Festa guidata dal presidente Pietro Buronzo ha scelto di onorare questa ricorrenza a maggio per motivi legati al meteo anche se, come osa scherzare Buronzo: «Negli ultimi anni non è più così, capita anche a maggio che ci siano giornate piovose». Infatti, la scelta di maggio era dettata dal fatto che il meteo regalava giornate perfette per i festeggiamenti diversamente da fine settembre. «L’anno scorso, effettivamente abbiamo festeggiato questa ricorrenza nel mese di settembre, ma solamente perché a maggio era ancora troppo rischioso organizzare un evento di questa portata a causa della pandemia Covid19» ha spiegato ancora il presidente fiero di poter tornare a promuovere l’evento più importante della frazione. Ma certamente non l’unico perché, nonostante sia una piccola frazione, la comunità coglie ogni occasione per ritrovarsi e festeggiare.

Il programma della manifestazione prevede tre giornate di grandi eventi. Si comincia venerdì 5 maggio con l’apertura dello stand gastronomico alle 19,30. I volontari della Pro Loco Gerbidi in Festa propone per l’occasione tante e ottime portate come le bruschette al pomodoro, peperoni e tonno, lardo miele e noci. E poi ancora fritto misto: olive ascolane, anellini di cipolla, e verdure pastellate. Ma i commensali potranno ancora scegliere tra lingua al verde, vitello tonnato, ravioli di carne con ragù; ravioli di magro con fonduta e noci, porchetta, hamburger, panzerotti fritti (prosciutto e formaggio), patatine fritte, insalata mista e dolce. L’intrattenimento musicale sarà offerto dal duo dei dj Datta e Borgazzi.

Il weekend proseguirà sabato 6 quando alle 19,30 aprirà nuovamente il padiglione gastronomico con lo stesso menù della sera precedente, l’unica variazione sarà la presenza della grigliata mista (costine – alette di pollo - hamburger – salamella) al posto dei panzerotti fritti. E poi ancora tanta musica e balli con Freak Out.

Durante entrambe le serate è previsto il servizio cocktail bar.

Domenica 7, invece, è previsto il pranzo di chiusura. Anche per quest’occasione il menù è veramente delizioso e accattivante: uova ripiene, lingua al verde, vitello tonnato, fritto misto alla Piemontese (12 pezzi) nonché dolce, acqua e caffè. Il costo del pranzo è di 23 euro. Per i bambini è previsto anche il “menù bimbo” (pasta al sugo – hamburger e patatine e dolce) al costo di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni occorre contattare Piero allo 339/5310392, Enrico allo 392/9076993 oppure Roberto allo 331/3640920.

Sempre in calendario per domenica 7 maggio il raduno di «Moto d’epoca» dalle origini al 2000 che si svolgerà in via Saluggia, nell’area Conad, a partire dalle 9. Il programma della manifestazione prevede dalle 9 alle 11 la possibilità di effettuare le iscrizioni dei motocicli, il ritiro dei gadget e la colazione. Inoltre tra le 9:30 e le 11 è possibile effettuare delle visite libere e guidate del paese. Alle 11:15 partirà il giro turistico tra le risaie con visita ad un’azienda agricola. Alle 13 l’aperitivo di benvenuto e pranzo presso l’associazione Gerbidi.

Al termine dell’evento avverrà il rilascio del riconoscimento ai vari motocicli iscritti. E’ previsto il «Trofeo Livorno Ferraris» al motociclo presente più datato e il «Trofeo Colnago» al motociclo da competizione, presentato in forma statica, rappresentante le corse degli anni dal 1950 al 1970. Alla manifestazione possono iscriversi tutti i tipi di motociclette, scooter, sidecar, ciclomotori e mezzi militari prodotto prodotti fino al 2000.

Il bosco dei nuovi nati

Il Comune di Livorno Ferraris, in particolare l’assessorato alla Gentilezza, promuove l’iniziativa «Il bosco dei nuovi nati». Domenica 7 maggio, dalle 10,30, nell’area verde comunale di via Padre Lorenzo Bonaudo si procederà ad affidare simbolicamente ogni singolo albero ai bambini nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.

L’iniziativa, infatti, prevede che per ogni bambino o bambina nato nell’anno passato, venga piantato un albero. Un gesto molto importante per l’ambiente.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Madonna del Buon Consiglio

Tutto pronto per la festa Madonna del Buon Consiglio in frazione Casabianca di Verolengo. Tre giorni di grandi eventi quelli proposti dai volontari dell’oratorio. La manifestazione si aprirà venerdì 5 maggio alle 19.30. Tra le tante bontà i commensali potranno optare per il menù «Grigliata di pesce» (prenotazione obbligatoria contattando i numeri 351/5611991, lo 333/ 3532111, lo 334/3270289 oppure ancora il 339/1990403). Alle 21 si danzerà con I Roeri. Previsto servizio cocktail con l’XXL. Il giorno successivo, sabato 6 maggio, l’apertura del padiglione gastronomico è prevista sempre per le 19.30: specialità della serata agnolotti, costine, salciccia, spiedini e braciole. La serata sarà accompagnata dal Royal party band e a seguire dal dj set con Fabio Bit. Anche sabato sera è previsto il servizio cocktail.

L’ultimo giorno di festa è quello di domenica 7 maggio quando alle 11 sarà celebrata la Santa Messa e a seguire si svolgerà la processione. L’evento terminerà con il rinfresco in oratorio.

Ricordi di un'estate

Gualtiero Marana torna ad incantare Verolengo con il suo nuovo romanzo. Sarà lui, con il suo libro, il protagonista del pomeriggio di sabato 6 maggio. Alle 17, in sala consiliare, illustrerà la sua ultima fatica «Ricordi di un’estate».

«Alcuni personaggi de La Violinista e la Torre e della Capsula del Tempo e la Ferrovia Chivasso-Asti, non avevano ancora finito di raccontare le loro storie. - spiega Marana - Scoprirete gli antefatti o i seguiti di queste narrazioni».

Festa dei coscritti

Tutto pronto per la festa di coscritti del 2005 di Torrazza Piemonte. C’è grande attesa, infatti, per la tre giorni di eventi intensa che farà ballare e divertire tutto il territorio. La manifestazione si aprirà nella serata di sabato 6 maggio con Trash Collage, uno degli spettacoli più apprezzati dai giovani. La seconda serata si svolgerà sabato 13 maggio. Quella sera in consolle Tatanka e Christian Express. Infine, l’ultimo sabato di festa, quello del 20 maggio, sarà dedicato a tutti coloro che amano il liscio. Sarà l’orchestra di Loris Gallo a far scatenare tutti. Durante la serata, come vuole la tradizione, saranno anche assegnate le fasce.

Festa dello Sport

Si svolgerà domenica 7 maggio la festa dello sport presso il palazzetto di Don Antonio Albano. S’inizia alle 10 con porte aperte allo sport e giochi per bambini. Alle 10.15 ci sarà la corsa non competitiva in collaborazione con Telethon (per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Giancarlo al numero 333/2302394). Alle 10.30 ci sarà la partenza della camminata con il gruppo di «Camminare in compagnia» (per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Elia 349/5634750 e a Mara 339/8256942 solo su WhatsApp). Ci saranno tre lezioni di yoga : alle 11 alle 12 e alle 13 in collaborazione con la Lilt di Brandizzo ( per informazioni rivolgersi a Emanuele 348/5548964). Dalle 14 sempre presso il palazzetto dello Sport si svolgeranno le esibizioni delle società sportive locali.

«Adanira»

L’associazione «Vivi la Biblioteca» organizza sabato 6 maggio alle 16 nella sede della Biblioteca Civica E. Mottini all’interno del Chiostro francescano in piazza Mazzini 2, la presentazione del libro intitolato «Adanira» del romanziere Sergio Vigna. Un noir classico tutto da leggere che verrà illustrato dall’autore stesso insieme allo scrittore Claudio Rolando. Un nuovo appuntamento culturale che l’associazione Vivi Biblioteca offre a chi ama leggere, ma anche a chi semplicemente è curioso di sentire raccontare da un autore in persona uno spaccato di vita vissuta.

Mangialonga

L’appuntamento gastronomico di domenica 7 maggio è organizzato dalle Pro Loco di Lauriano, Monteu da Po, Cavagnolo, Brusasco e Verrua Savoia con il patrocinio dei rispettivi Comuni.

La partecipazione è di massimo 500 persone e le iscrizioni sono state riaperte.

I numeri da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per le prenotazioni sono: 011/9187773, 349/3855768, 335/5974477, 340/8908402, 335/7584405, 347/3676332, 347/0518328, 333/5910681, 345/7030924 e 0161/849801. Il costo dell’iscrizione è di 22 euro per adulti e 10 euro per ragazzi sino a 12 anni.

La quota comprende: iscrizione, bevande alla partenza, colazione, aperitivo, pranzo e omaggio di benvenuto. Il ritrovo è nel parcheggio a Brusasco (presso gli impianti sportivi). La camminata avrà inizio alle 8.30, 8.50 e 9.10. Colazione al Lago delle Betulle, si proseguirà per Borgata Valle con merenda.

Salita a Borgo Garibaldi con aperitivo offerto dall’agriturismo del Luogo. Discesa e arrivo nel piazzale Satti con pranzo. Durante la camminata saranno aperte e visitabili alcune chiese campestri. In caso di pioggia l’evento si svolgerà domenica 7 maggio. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad associazioni che seguono problematiche infantili.