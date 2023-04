Cosa fare nel Chivassese e Vercellese: gli eventi del weekend di Pasqua e Pasquetta (sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile).

Settima Santa

Le parrocchie chivassesi sono pronte ad accogliere i fedeli in occasione della Santa Pasqua. Tanti gli appuntamenti di preghiera che si susseguiranno nel fine settimana entrante.

Parrocchia del Duomo

Nella parrocchia di Santa Maria Assunta don Davide Smiderle celebrerà venerdì 7 la Liturgia della Passione del Signore a Boschetto, alle ore 15, a Castelrosso alle 18 e in Duomo alle 20.30. La Veglia pasquale di sabato 8 aprile verrà celebrata alle 18 a Castelrosso e alle 20.30 in Duomo. Nel giorno di Pasqua le Messe in Duomo saranno alle ore 8, 9, 11.15 (presieduta da Monsignor Edoardo Aldo Cerrato), e 18.30. Nelle frazioni la funzione verrà svolta a Mandria alle 8.30, a Betlemme alle 9.30, a Castelrosso alle 10 e alle 18.30, a Boschetto alle 11 e a Mosche alle 17. Nel giorno di Pasquetta le celebrazioni sono in programma a Castelrosso alle ore 9, a Boschetto alle 10 e in Duomo alle 9 e alle 20.30.

San Giuseppe Lavoratore

Venerdì 7 aprile alle 15 la funzione alla Madonna di Loreto e la via Crucis con i ragazzi del catechismo, alle 18 nuovamente ai Cappuccini e alle 21 a San Giuseppe Lavoratore. Due gli appuntamenti del Sabato Santo: alle ore 21 si pregherà alla Madonna di Loreto mentre alle 22.45 a San Giuseppe Lavoratore. La domenica di Pasqua le Sante Messe sono in programma alle 9 a Montegiove, alle 10 alla Madonna di Loreto e alle 11.15 e 18 a San Giuseppe Lavoratore. Due gli appuntamenti per il Lunedì dell’Angelo: alle 9 alla Blatta e alle 10 a Madonna di Loreto.

Madonna del Rosario

I fedeli troveranno numerose occasioni di preghiera anche alla parrocchia Madonna del Santo Rosario dove don Gianpiero Valerio ha previsto venerdì 7 aprile, dopo la recita delle Lodi delle 7 del mattino, si continua alle 15 con la via Crucis tra i palazzi di via Togliatti animata dai bambini e dai ragazzi del catechismo; alle 21 la funzione è in chiesa parrocchiale. Sabato Santo alle ore 22 inizia la Veglia Pasquale dove nel campetto da calcio dell’oratorio ci sarà l’accensione del fuoco e la benedizione del cero pasquale. Le Messe della domenica di Pasqua sono in programma alle ore 9.30 ai Torassi, e alle 11 e 18 in chiesa parrocchiale con la partecipazione delle Corali Parrocchiali. Per il lunedì di Pasquetta la Santa Messa dell’Angelo verrà recitata alle 9.30 ai Torassi.

Verolengo e Borgo Revel

La Settimana Santa per le comunità religiose guidate da don Valerio D’Amico prevede tanti appuntamenti religiosi molto importante. Venerdì 7, Passione del Signore, alle 8.30 le lodi mattutine nella chiesa della Santissima Trinità. Alle 19 nella chiesa parrocchiale di Borgo Revel mentre alle 20.30 a Verolengo verrà celebrata la Passione a cui seguirà la processione del Cristo Morto. Sabato 8 sono previste le confessioni dalle 14 alle 18 a Verolengo. Alle 20.30, al Santuario della Madonnina, la Veglia di Pasqua che sarà animata dal gruppo parrocchiale «Andar a Messa cantando» di Borgo Revel e dalla cantoria parrocchiale di Verolengo. Domenica 9 aprile, giorno della Santa Pasqua, invece la Santa Messa sarà celebrata da don Valerio D’Amico alle 8 nella chiesa parrocchiale di Verolengo, alle 9 a Borgo Revel, alle 10.30 e alle 17 al Santuario della Madonnina.



Torrazza Piemonte

Venerdì 7, invece, alle 17.30 la via Crucis nella cappella di Borgoregio mentre alle 18.30 la Passione del Signore. Sabato 8 le confessioni nella chiesa parrocchiale di San Giacomo dalle 9.30 alle 11 mentre alle 21 la Santa Veglia Pasquale. Nel giorno di Pasquale le celebrazioni saranno alle 11 in San Giacomo mentre alle 18 la funzione a Borgoregio.



Rondissone

La Parrocchia dei Santissimi Vincenzo ed Anastasio di Rondissone guidata da don Luigi Casardi ha annunciato il calendario delle funzioni religiosi. Venerdì 7 aprile, sempre alle ore 18,30, l’Adorazione della Croce, Passione, Santa Messa e spoglio degli altari. Alle 21, sul sagrato della Chiesa, i ragazzi leggeranno i brani della Via Crucis di Gesù Cristo.

Sabato 8 aprile dalle 8,30 alle 18, l’adorazione del Santo Sepolcro mentre alle 21 la vigilia della Resurrezione.

Domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, alle 10,30 la Messa di Resurrezione con la partecipazione dei ragazzi della Prima Comunione e della Cresima.

Mazzè

Torna a Mazzè la storica rievocazione della Passione di Cristo messa in scena da figuranti in abiti d’epoca. L’appuntamento de «La strada della Croce» è la sera del venerdì Santo, 7 aprile, alle 20.45 davanti alla chiesa di Tonengo. Il corteo si snoderà attraverso le vie del paese per poi terminare al cimitero di Tonengo. Ad organizzare l’evento sono i volontari di «Cui suta ‘l Ciuchè», la parrocchia San Francesco d’Assisi e il coro parrocchiale. Viene così rinnovata un'antica tradizione del paese che risale al 1960, impegnando risorse umane ammirevoli. A coordinare l’evento è don Alberto Carlevato, parroco delle parrocchie di Mazzè, Tonengo e Villareggia. Sono invitati tutti i fedeli anche dei paesi vicini a partecipare.

Pasqua alla Soms

Pasqua la si festeggia anche alla Soms di Cigliano, la realtà guidata da Luigi Bobba. E’ in programma per sabato 8 aprile, infatti, una ricca cena che avrà inizio alle 20.30. Durante la serata poi l’estrazione dell’uovo e della colomba. Non mancherà poi l’intrattenimento musicale con Serena&Matteo. Dalle 22 poi è previsto l’ingresso per tutti i soci che vogliono divertirsi.

L’ingresso è riservato ai soci.

Caccia all'uovo

Torna la caccia alle uova a Livorno Ferraris con delle splendide novità. Una caccia iniziata sabato scorso e che terminerà nella giornata di sabato 8 aprile quando si svolgerà anche la premiazione. Sono già tantissimi i bambini che sono partiti alla ricerca di questa splendida avventura e divertimento organizzata dal Comitato Genitori. Come si gioca? Per iniziare la caccia bisogna recarsi in biblioteca tra le 9.30 e le 12 o tra le 15 e le 18 e dire le parole magiche “coniglietto furbetto”, Lì verrà consegnato un sacchetto per raccogliere le uova trovate da riportare al momento della premiazione. I posti segreti dove trovare le uova sono 6, come i colori delle uova: verde, arancione, giallo, rosa, viola, azzurro, di queste puoi prenderne solo uno per colore.

Sabato 8 alle 15 grande ritrovo in piazza Galileo Ferraris per la premiazione: ogni bambini dovrà portare le uova che hai trovato e ritirare il premio.

Mercatino di Pasquetta

Il Comune di Berzano San Pietro organizza per lunedì 10 aprile dalle 9 alle 18, presso la piazza del Municipio e lungo le vie del paese, il «Mercatino di Pasquetta»: annuale mostra mercato interscambio di oggetti antichi, usati e di antiquariato e fiera dei prodotti agricoli ed artigianali, inserita tra le manifestazioni fieristiche della Regione Piemonte.

La ricorrenza del Mercatino, prevista tutti gli anni nel giorno di Pasquetta, è ritenuta propizia per la presenza di numerosi turisti attratti oltre che dalle bellezze naturali, esaltate dalla tranquillità del luogo e dalle rinomanze gastronomiche dei due ristoranti e degli agriturismi. Al Mercatino potranno partecipare: i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, che consenta la vendita di oggetti ed effetti usati o antichi che rientrino nell’ambito delle finalità del mercatino; coloro che sono iscritti al Registro Esercenti il Commercio per vendita di oggetti antichi ed usati; produttori locali con autorizzazione alla vendita dei proprio prodotti. L’ammissione alla manifestazione è comunque consentita fino alla copertura dei posteggi disponibili (circa 70). Per ottenere l’ammissione gli operatori dovranno presentare l’apposita domanda indirizzata al Sindaco contenente: i dati anagrafici, residenza, codice fiscale, ingombro delle attrezzature; il tipo di articoli che si intendono porre in vendita o che saranno oggetto di scambio.

Se invece volete fare un salto fuori zona, cliccate qui per tutti gli eventi del weekend di Pasqua e Pasquetta in Piemonte.