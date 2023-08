Cosa fare nel Chivassese e Vercellese nel weekend di Ferragosto

Per chi ha scelto di rimanere nel Chivassese o nel Vercellese ad agosto, ecco l'elenco delle manifestazioni promosse dalle associazioni.

Lampi d'estate

Venerdì 11 agosto, alle ore 21, in piazza Dalla Chiesa a Chivasso, Groovejet, la party band rivelazione del momento, darà il benvenuto in musica all’imminente ferragosto per chi rimane in città.

Evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Festa dell'Abbadia

L'Abbadia di Casalborgone con la collaborazione della Pro Loco Casalborgone organizza il tradizionale appuntamento per lunedì 14 e martedì 15 agosto.

La manifestazione partirà lunedì alle 21 con Ferragosto con il cappello nella splendida cornice del centro storico in piazza Statuto, concerto rock con gli ONLY ONE BLACK, giovane e promettente Rock Band emergente. L'invito è di indossare tutti un cappello di qualsiasi tipo, forma e colore ma soprattutto, per chi ne possiede uno, il Cappello con la coccarda tricolore dell'Abbadia. Panini golosi e soprattutto birra fresca a cura della Pro Loco.

Martedì l'evento entra nel vivo. Il programma prevede alle 9 il ritrovo degli Abbà presso il Palazzo Comunale. Alle 9:45 Vermouth in piazza, alle 10:15 Deposizione corona di alloro al Monumento dei Caduti accompagnati dalla Banda Musicale de "La BERSAGLIERA di TONCO". Alle 10:45 Visita alla Casa di Riposo. Alle 11:15 Santa Messa Solenne celebrata nella Chiesa seicentesca di Santa Maria Maddalena in Capoluogo nel centro Storico mentre alle 12:30 il pranzo d'Onore riservato ai soci presso Villa Gallone con il catering a cura della "Locanda del Sole". Alle 17 Vespri Solenni e Processione della Statua della Vergine Assunta con la partecipazione della Ciroire e delle Priore. Alle 18 il rradizionale "Ballo del Drapeau" da parte degli Abbà nella piazza del Centro Storico accompagnati dalle note della Banda Musicale di Montanaro". Infine, alle 18:30, l'apertura ufficiale del ballo in piazza da parte degli Abbà, delle Priore e delle Ciroire con Monferrine, Valzer, Mazurche, Polke ed il tradizionale ed antichissimo "Brandu". A seguire il rinfresco offerto dall'Abbà Presidente.

«Ferragosto montanarese»

Tutto pronto per il «Ferragosto montanarese», eventi della Pro Loco in occasione della patronale di Santa Maria Assunta che hanno luogo nella corte del castello da sabato 12 a martedì 15 agosto.

Primo appuntamento è il «Tango sotto le stelle» quando sabato 12 dalle 19.30 ci sarà l’apericena (prenotazione entro il 10 allo 3490946948).

Lunedì 14 sarà la volta della cena con promozione giostre a partire dalle 19.30 (con prenotazione entro il 12 allo stesso numero). Dalle 21.30 musica con dj zio Gibba.

Ultimo evento martedì 15, alle 12, dopo la Messa in onore della Maria Assunta, il rinfresco alla corte del Castello.

Dall’11 al 20 agosto sarà in funzione il luna park in piazza Donatori di Sangue. Chi a Ferragosto sarà a casa, non mancherà di divertirsi con gli eventi organizzati dalla Pro Loco.

San Rocco

Tutto pronto per la festa di San Rocco a Foglizzo. La novena non può essere celebrata nella cappella perchè è oggetto di restauri interni ma viene celebrata nella parrocchia dove è stata trasportata la statua del Santo nella sera del 6 agosto. La novena quindi si svolge nella Messa vespertina delle 18 da lunedì 7 a lunedì 14 agosto.

La solennità di Maria Assunta sarà celebrata il 15 agosto con la Messa delle 11 seguita dalla processione.

La festa votiva di San Rocco sarà celebrata mercoledì 16 con la Messa alle 9.30 nel piazzale dinanzi la cappella. Nel pomeriggio, alle 17, ci sarà la processione votiva partendo dalla parrocchia e concludendo nella cappella di San Rocco con la benedizione eucaristica.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi in Piemonte di sabato 12 e domenica 13 agosto 2023.