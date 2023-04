Festa della Liberazione, la commemorazione a Chivasso LE FOTO

Una lunga serie di eventi in città per festeggiare il 25 aprile, voluti dall’Amministrazione con l’Anpi e la biblioteca MoviMente.

Festa della Liberazione, la commemorazione a Chivasso

Oggi, martedì 25 aprile, Chivasso commemora il 78esimo anniversario della Liberazione.

Il primo atto della manifestazione è quello che si è svolto in piazza Assunta a Castelrosso, con il coordinamento del Gruppo di Castelrosso dell’Associazione Nazionale Alpini e l’accompagnamento della Società Filarmonica della stessa frazione.

Il sindaco Claudio Castello ha deposto una corona di alloro al Monumento ai Caduti, alla lapide in memoria di Leandro Savia, al Parco della Rimembranza e al Monumento dei Caduti senza Croce.

Poco dopo, a Chivasso, con il coordinamento della Sezione di Chivasso dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e l’accompagnamento della Società Filarmonica Giuseppe Verdi, la commemorazione al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, al Monumento ai Caduti per la Libertà dell’omonima via, al Monumento agli Alpini di via Po, al Monumento ai Marinai di viale Vittorio Veneto, al Monumento ai Bersaglieri di piazza del Popolo, alla lapide Ferrovieri Caduti presso la stazione di piazza Garibaldi, al Monumento ai partigiani Fratelli Molinaro in via Italia, alla lapide dei Caduti Italiani, delle vittime della strage di via Carini e dei Caduti senza Croce in piazza Dalla Chiesa.

La manifestazione è terminata con la commemorazione ufficiale nella sala consiliare di Palazzo Santa Chiara alla presenza di Maria Chiara Acciarini dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti.

I prossimi eventi

Alle 16,30, sempre di oggi (mercoledì 25 aprile) nel Teatrino Civico, sarà di scena «Musica e parole della Liberazione» con Pippo Romano e i Musicanti del Club House e la partecipazione dell’attrice Laura Righi.

Mercoledì 26 aprile, alle 17,30, nella biblioteca civica Movimente, il professore ordinario di Diritto Privato all’Università della Valle d’Aosta presenterà la sua opera «L’ordinamento criminale della deportazione». Con l’autore dialogherà Ermanno Vitale, già ordinario di Filosofia Politica.

Sempre al Mome, martedì 9 maggio, alle ore 17,30, il professor Mario Marino dialogherà con la presidente dell’Anpi di Caluso Marilena Pedrotti su «Geni, il Ribelle, uno dei Calvi».