Dal 4 al 14 maggio torna il Cactus International Children’s and Youth Film Festival con incontri, laboratori, appuntamenti cinematografici per grandi e piccini ed eventi speciali tra cui la proiezione di “Jurassic Park” per festeggiare i 30 anni dall’uscita nelle sale.

Il Cactus Film Festival fiorisce in Piazza Chanoux ad Aosta

Dopo il successo delle scorse edizioni, il Cactus International Children’s and Youth Film Festival, scalda i motori e si prepara a tornare ad Aosta. La terza edizione, in programma dal 4 al 14 maggio 2023, presenta una selezione di 43 cortometraggi provenienti da 22 paesi del mondo adatti al giovane pubblico a cui si rivolge e una serie di iniziative collaterali pensate per le diverse fasce d’età. In programma incontri con autori, proiezioni, attività ludiche, didattiche e laboratori creativi per le famiglie e le scuole, tutti ad ingresso gratuito, che spaziano tra letteratura, teatro, cinema, musica, danza e arti visive con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale e l’inclusione.

Diverse le novità della nuova edizione come il Cactus Village, una tensostruttura posta nel cuore di Aosta in Piazza Chanoux che ospiterà tutti gli eventi principali del Festival: un luogo d’intrattenimento, di incontro, di crescita e di reciprocità pensato per accogliere chi è bambino oggi e chi non ha dimenticato di esserlo stato. Grandi e piccini troveranno nel Cactus Village un posto speciale dove scoprire storie, imparare divertendosi, sognare e (ri)scoprire l’amore per il cinema.

Ad aprire il Cactus Film Festival 2023 saranno due appuntamenti alla Biblioteca Regionale di Aosta, giovedì 4 e giovedì 11 maggio alle 17.30, dedicati alla proiezione dei cortometraggi in concorso, tutti senza dialoghi e adatti ad un pubblico dai 4 anni di età. Evento speciale di questa terza edizione sarà la proiezione della celebre pellicola di Steven Spielberg “Jurassic Park” (USA, 1993, 127’) che proprio quest’anno compie i primi trent’anni dall’uscita nelle sale. Per rivivere le avventure dei dinosauri più famosi del cinema e le emozioni della magia del grande schermo l’appuntamento è per venerdì 12 maggio, alle 20.30, in Cittadella dei Giovani. Sabato 12 maggio sarà invece l’occasione per tornare tutti bambini grazie alla band “Cristoni d’Avena” che porterà in Cittadella dei Giovani, alle 20.45, una selezione delle sigle dei più famosi cartoni animati. A chiudere il Cactus Film Festival, domenica 14 maggio alle 17.00, sarà la cerimonia di premiazione del concorso per cortometraggi, presentata dalla conduttrice televisiva Laura Carusino alla presenza delle giurie e di tanti ospiti. L’evento, aperto a tutti, prevede la traduzione simultanea in LIS (Lingua dei Segni Italiana).

“Il Cactus Film Festival vuole essere un’occasione d’incontro, di crescita, di reciprocità – spiega l’ideatore e Direttore del festival, Alessandro Stevanon - un luogo di intrattenimento e cultura che offre strumenti preziosi per fare esperienza di sé e dell’altro; è un pezzetto di strada che possiamo percorrere insieme, per accorciare le distanze e scoprire che ciò che divide gli esseri umani possono essere i chilometri o gli anni di vita vissuti, ma che ci sono storie ed emozioni che ci uniscono ovunque siamo, a tutte le età. Cactus è un festival che ama le storie: parte dai racconti cinematografici ma si spinge in tante altre direzioni ludiche e culturali, tutti luoghi in cui bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie possano scoprire nuovi stimoli, mettersi in gioco ed entrare in relazione con il mondo che li circonda.”

Giurie e premi

I cortometraggi selezionati concorrono per aggiudicarsi l’“ECFA Short Film Award 2023”, il premio assegnato dall’European Children’s Film Association (EFCA) al miglior film. A comporre la giuria quest’anno sono Laura Jehle, membro del Taartrovers Festival (Olanda), Felix Vanginderhuysen, Segretario Generale ECFA (Belgio), e Giancarlo Zappoli, direttore artistico del Festival Castellinaria (Svizzera) e direttore responsabile di “Mymovies.it”.

A questo ambito riconoscimento si aggiungono gli altri premi assegnati a ciascuna delle sezioni del concorso, corrispondenti alle diverse fasce d’età (“Sezione 3+”, “Sezione 8+” e “Sezione 11+”). Si tratta del Premio del pubblico, il Premio della Giuria Scuole, composta dagli oltre 40mila studenti che quest’anno hanno partecipato al progetto scolastico Cactus Edu, e il Premio della Giuria Tecnica composta da Stefano Aliquò, educatore professionale e formatore per il MED, Silvia Ambroggio presidente del Forum delle associazioni Familiari della Valle d’Aosta, David Cerquetti, compositore per il cinema e la televisione, Valentina Favazza, attrice e doppiatrice italiana e Giorgio Marchesi, attore italiano.

Ulteriore novità del 2023 è il premio “Cactus Ambassador Award” assegnato a coloro che con l’impegno sociale hanno arricchito il mondo dell'educazione, del cinema e delle arti in genere, con una particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza. Quest’anno il riconoscimento è assegnato all’artista musicale e creator italiano Pietro Morello per il suo impegno prezioso come operatore umanitario nelle zone di guerra e musicoterapeuta nei reparti oncologici degli ospedali pediatrici.

Extra Cactus

Parallelamente agli eventi in programma durante la rassegna cinematografica, quest’anno il Festival propone anche diverse iniziative collaterali in collaborazione con Inarttendu Smart Gallery, la Biblioteca Regionale, il Liceo Artistico di Aosta, la Cittadella dei Giovani e Confcommercio Imprese per l’Italia. Tra queste, la mostra “Comunicando il Cactus” esposta dall’8 al 13 maggio presso la galleria Inarttendu, un viaggio breve ma intenso tra le immagini e gli oggetti che hanno caratterizzato le prime tre edizioni del Cactus Film Festival e il progetto “Vetrine d’artista”, che prenderà il via il 5 maggio, nato per valorizzare la creatività di studenti e studentesse del Liceo Artistico insieme alle attività commerciali del capoluogo. Grazie all’iniziativa “La bibliothèque hors les murs” sarà inoltre possibile trovare all’interno del Cactus Village, da venerdì 11 a domenica 14 maggio, alcuni dei migliori libri per ragazzi disponibili per la lettura e il prestito. A concludere gli eventi “Extra Cactus”, dal 15 al 22 maggio, sarà l’esposizione “WorkShow” alla galleria Inarttendu con le opere di Jimmy, la Premiata Famiglia Rivoltella e i lavori realizzati durante il laboratorio “Ritagliati una storia”.

Cactus Edu

Intanto in 2200 scuole italiane continua Cactus Edu, il progetto educativo e didattico nato in seno al Cactus Film Festival e pensato per la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, con l’obiettivo di promuovere esperienze di educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva, attraverso l’uso dei linguaggi dell’audiovisivo e del cinema. Quest’anno partecipano al progetto oltre 40mila studenti, di cui 5.308 sono valdostani, provenienti da tutte le 20 regioni italiane che sono chiamati, dopo aver visionato in classi i cortometraggi in concorso, a formare le “Giurie scuole” ciascuna legata alla classe d’età individuata dal festival. I film vincitori saranno annunciati insieme agli altri premi durante la cerimonia finale del Cactus Film Festival, domenica 14 maggio alle 17.

I partner

“Il grande successo del progetto Cactus Edu nelle scuole, con 42.394 alunni partecipanti in tutta Italia - di cui 5300 solo in Valle d’Aosta - per un totale di 2.200 classi provenienti da 323 Comuni, 83 Province e 20 regioni d’Italia, sono motivo di grande orgoglio per la nostra Regione”, commenta l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz. “In questo senso, il Cactus Film Festival rappresenta l’ultimo tassello di un progetto d’insieme più ampio che s’inserisce alla perfezione nell’ambito delle linee guida del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, con l’adozione di diversi strumenti e programmi operativi utili alle istituzioni scolastiche per inserire la didattica del cinema all'interno dei percorsi educativi, per sostenere le attività laboratoriali in collaborazione con i professionisti del settore e per promuovere i festival e le rassegne dedicate al mondo della scuola”.

«La terza edizione del Cactus Children’s and Youth Film Festival, in programma a maggio nella nostra città, dimostra che Aosta è un terreno fertile dove possono germinare e crescere idee e progettualità intelligenti nel campo della cultura capaci di raggiungere una dimensione internazionale”, ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche giovanili del Comune di Aosta, Samuele Tedesco. “Per la nostra Amministrazione, poi, il consolidamento del festival Cactus è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione perché fin dal nostro insediamento siamo stati particolarmente attenti al perseguire lo sviluppo dell’offerta di iniziative per i più piccoli poiché crediamo che coltivare e stimolare il pensiero creativo fin dalla più giovane età sia una delle ricette per crescere una generazione più consapevole e responsabile. Oltre alla proposta culturale, comunque particolarmente interessante, di Cactus apprezziamo anche la volontà, da parte degli organizzatori, di costruire reti e interazioni, coinvolgendo una pluralità di attori del territorio sia pubblici sia privati. È il medesimo paradigma che abbiamo voluto per la costruzione del programma di attività espresse dal progetto della nostra candidatura a Capitale italiana della Cultura che ha visto la città di Aosta tra le 10 città finaliste, e che abbiamo seguito anche per avviare la co-progettazione in campo artistico che condurrà alla futura gestione del Teatro Giacosa. Siamo convinti, infatti, che dalla messa in comune di competenze e di idee possano crescere frutti maturi e duraturi, ancora più “succosi” e “saporiti” proprio perché partecipati dalla comunità”.

“L'obiettivo della collaborazione con Cactus Film Festival è contribuire alla lotta alla dispersione scolastica e alla crescita culturale dei bimbi e adolescenti in Valle d’Aosta”, spiega il segretario della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, Patrik Vesan. “La nostra intenzione è promuovere lo sviluppo di comunità educanti, di cui la rete di servizi di doposcuola sostenuta dalla Fondazione comunitaria fa pienamente parte”.

“Il CSV Valle d'Aosta ha aderito fin dall'inizio, e con crescente entusiasmo, alle diverse edizioni del Cactus Film Festival”, spiega il Presidente Claudio Latino. “Tale scelta si muove da un lato nella politica portata avanti in questi anni da CSV nella costruzione di nuove alleanze e, allo stesso tempo, per interloquire con nuove fasce di età nel campo della promozione del Volontariato quale fondamento di una autentica comunità solidale. Nell'edizione 2023, in particolare, CSV Valle d’Aosta avrà uno spazio dedicato nella tensostruttura di Piazza Chanoux all’interno del quale le Associazioni promuoveranno dei laboratori destinati a promuovere " Il Dono" nelle sue diverse espressioni”.

L'edizione 2023 del Festival è realizzata da Long Neck Doc ETS con il contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Aosta, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e del CSV della Valle d’Aosta, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. Main sponsor è CVA SpA, mentre official partner sono Edileco e BCC Valdostana. Tra i partner ci sono anche la Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta, le Edizioni EL, la Cittadella dei Giovani di Aosta, ADAVA, Confcommercio Valle d’Aosta e Confindustria Valle d’Aosta. Copro Srl e Fastalp sono technical partner. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste e il CREIF dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, in collaborazione con Arpa Valle d’Aosta, Babele Editore, Libreria Briviodue, C’era l’Acca Cooperativa Sociale, Unione regionale Cuochi della Valle d’Aosta - Associazione provinciale Cuochi Aosta, DonoDay, Eden Bistrot, Fondazione Centro di studi storico-letterari “Natalino Sapegno”, Forum delle Associazioni Familiari della Valle d’Aosta, Il Cielo in una Pentola, Inarttendu Smart Gallery, Istituzione Scolastica “Emile Lexert” di Aosta, Liceo Artistico di Aosta, Paolo Griffa al Caffè Nazionale, Pinsette, SFOM - Scuola di Formazione e Orientamento Musicale e The Cypher. I media partner sono Rai Kids, AostaSera, Netweek e Radio Proposta Aosta.

Il programma

Tutti gli eventi sono gratuiti. Dove non è richiesta la prenotazione, l'ingresso è consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Giovedì 11 maggio 2023

[cinema] ore 17.30 - Sezione ragazzi della Biblioteca regionale

Proiezione dei cortometraggi in concorso (consigliata dai 4 anni)

Posti limitati, è consigliata la prenotazione al numero 0165/274822 a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 10 maggio

Venerdì 12 maggio 2023

[letteratura] ore 09.30 - Cactus Village, piazza Chanoux

Le avventure di Teo il Bibliotecorso (attività per le scuole, consigliata dai 3 anni)

L’autrice Martina Orsi presenta la collana insieme a Raffaella Persichella e Federico Zoja.

Evento realizzato in collaborazione con Edizioni EL - Einaudi Ragazzi - Emme Edizioni. Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://forms.gle/MPhWUjsYK4wCodVu5)

[laboratorio] ore 11.00 - Cactus Village - spazio CVA, piazza Chanoux

Crescere rinnovabili (Attività per le scuole, consigliata dagli 8 anni)

Un laboratorio interattivo dove scoprire il mondo dell’energia pulita. Un’esperienza che comincia tra i torrenti della Valle d’Aosta passa attraverso i raggi del sole e il soffio del vento e arriva fin nelle nostre case, per accendere la luce.

Laboratorio realizzato in collaborazione con CVA SpA. Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://forms.gle/wgZ8kDC4Lp98gsWo8)

[letteratura] ore 14.30 - Cactus Village, piazza Chanoux

Le avventure di Fiammetta (Attività per le scuole, consigliata dagli 8 anni)

L’autore Angelo Petrosino presenta il libro insieme a Raffaella Persichella e Federico Zoja

Evento realizzato in collaborazione con Edizioni EL - Einaudi Ragazzi - Emme Edizioni. Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://forms.gle/VTiGqQfCnXKKgPM37)

[laboratorio] ore 15.30 - Cactus Village - spazio CVA, piazza Chanoux

Crescere rinnovabili (Attività per le scuole, consigliata dagli 8 anni)

Un laboratorio interattivo dove scoprire il mondo dell’energia pulita. Un’esperienza che comincia tra i torrenti della Valle d’Aosta passa attraverso i raggi del sole e il soffio del vento e arriva fin nelle nostre case, per accendere la luce.

Laboratorio realizzato in collaborazione con CVA SpA. Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://forms.gle/wgZ8kDC4Lp98gsWo8)

[laboratorio] ore 17.00 - Cactus Village - Spazio biblioteca, piazza Chanoux

Alla ricerca di parole misteriose! (consigliato dai 9 anni)

Il laboratorio, interamente incentrato sull’arricchimento lessicale, prevede alcune attività ludiche ideate per far riflettere bambine e bambini sull’importanza delle parole. Ogni gioco consentirà loro di conquistare degli indizi per avvicinarsi, da diversi punti di vista, a tre parole misteriose...

Laboratorio realizzato in collaborazione con Fondazione “Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno - ONLUS”. Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://forms.gle/PQdSz1WhKkXwWfUo6)

Iniziativa finanziata dal DM 9/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della co-progettazione attivata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e CVS VDA-ODV.

[incontro] ore 17.30 - Cactus Village, piazza Chanoux

Fare rete: le esperienze di doposcuola, servizi parascolastici e comunità educanti in Valle d’Aosta (Tavola rotonda)

Per fare rete occorre incontrarsi, conoscersi, confrontarsi. È quello che succederà in questa tavola rotonda – dedicata a genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e educatori – attorno a cui le diverse iniziative di coloro che creano comunità dentro e fuori dal mondo scolastico si incontrano e dialogano, per arricchire il proprio sguardo con quello altrui, e perseguire insieme un obiettivo comune: offrire esperienze di cittadinanza attiva, percorsi di assistenza per alunni e alunne con fragilità dell’apprendimento, favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro e contrastare la povertà educativa.

Evento è realizzato in collaborazione con Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, Rete Doposcuola Lab e Tavolo permanente sul Doposcuola in Valle d’Aosta

Iniziativa finanziata dal DM 9/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della co-progettazione attivata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e CVS VDA-ODV.

[cinema] ore 20.30 - Cittadella dei Giovani

Jurassic Park (di Steven Spielberg, USA, 1993, 127’) (Proiezione consigliata dai 6 anni)

Proiezione speciale per festeggiare i primi 30 anni dei dinosauri più famosi del cinema.

Un miliardario appassionato di genetica trova il modo di riportare in vita i dinosauri. Costruisce attorno a questo miracolo della scienza un parco avventura: ma siamo certi che gli esseri umani siano pronti a coesistere con queste creature mastodontiche che si sono estinte più di 60 milioni di anni fa?

Sabato 13 maggio

[letteratura] ore 10.00 - Cactus Village, piazza Chanoux

Exodus (Attività per le scuole, consigliata dagli 11 anni)

L’autrice Nicoletta Bortolotti presenta il libro insieme a Raffaella Persichella e Federico Zoja.

Un romanzo, ispirato a una storia vera, che racconta alle giovani generazioni la tragedia dei sopravvissuti alla Shoah e l’epica traversata del piroscafo Exodus verso la Terra Promessa. Un racconto che parla di amicizia, amore e coraggio nel cuore del mar Mediterraneo.

Evento realizzato in collaborazione con Edizioni EL - Einaudi Ragazzi - Emme Edizioni. Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://forms.gle/yUDVixXgpUrDpYnYA)

[laboratorio] ore 11.00 e 17.00 - Cactus Village - Spazio biblioteca, piazza Chanoux

Ritagliati una storia (Attività consigliata dai 6 anni)

Jimmy Rivoltella, artista del collage, ci insegna come, a partire da una foto personale, si possa realizzare un’opera d’arte con cui raccontare il passato, il presente e il futuro di ognuno. Insieme, tireremo fuori dalle nostre immagini informazioni che sembrano non esserci, alla ricerca di una nuova identità, dell’invisibile e della bellezza che attraversa tutte le cose.

Laboratorio realizzato in collaborazione con Edileco e la consulenza artistica di Inarttendu. Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://forms.gle/Pd33w3rxkvrhaUT59).

Iniziativa finanziata dal DM 9/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della co-progettazione attivata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e CVS VDA-ODV.

[cinema] ore 15.00 - Cactus Village, piazza Chanoux

Proiezione dei cortometraggi in concorso (consigliata dagli 8 anni)

[teatro] ore 16.00 - Cactus Village, piazza Chanoux

I musicanti di Brema - fiaba sonora (Spettacolo consigliato dai 4 anni)

Luca Gambertoglio veste i panni di Bretella, un simpatico scrittore che in compagnia della sua vecchia macchina da scrivere e di divertenti oggetti sonori, inventa una storia dedicandola ai bambini. Andrea Costamagna, in arte Cravattino, accompagna la narrazione con la fisarmonica e strumenti giocattolo. Cravattino, appena incontra Bretella, rimane affascinato dalla sua macchina da scrivere e riesce a farsi svelare a cosa sta lavorando. Inizia così I musicanti di Brema.

Iniziativa finanziata dal DM 9/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della co-progettazione attivata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e CVS VDA-ODV.

[cinema] ore 18.00 - Cactus Village, piazza Chanoux

Proiezione dei cortometraggi in concorso (consigliata dagli 11 anni)

[danza] ore 19.00 - Cactus Village, piazza Chanoux

The Cypher / Street Dance Battle (consigliata dai 6 anni)

Uno spettacolo in cui ballerini e ballerine si sfidano a colpi di Hip Hop, Breaking, Electro Dance, Locking, Popping, Waacking, Vogueing e altre discipline della Street Dance. Sulle basi musicali selezionate da Dj Breg entreranno in scena ritmo, interpretazione, personalità e creatività.

La giuria? Il pubblico, che decreterà il vincitore della Battle!

[musica] ore 20.45 - Cittadella dei Giovani

Cristoni D’avena - concerto della Cartoon Band (consigliato dai 6 anni)

I Cristoni D’avena, riarrangiano e fondono in modo imprevedibile le sigle dei nostri cartoni animati preferiti con i più famosi brani rock e metal, facendo cantare noi e i nostri ricordi e rispolverando i pomeriggi della nostra infanzia.

Domenica 14 maggio

[laboratorio] ore 10.00 - 11.00 Oratorio Interparrocchiale del Centro “San Filippo Neri”, via Saint Bernard de Menthon

Biscotti stellati (Attività consigliata dai 6 anni)

Un laboratorio di piccola pasticceria per cimentarsi nella sottile arte della preparazione dei biscotti condotto dallo Chef Paolo Griffa, con i ragazzi e le ragazze del progetto Il Cielo in una Pentola. Ogni laboratorio, della durata di un’ora, può accogliere un massimo di dieci partecipanti.

Evento realizzato in collaborazione con Paolo Griffa al Nazionale, Unione regionale Cuochi Valle d’Aosta - Associazione provinciale Cuochi Aosta e Il Cielo in una Pentola. Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://forms.gle/ACpy3bEqU9MepWE39)

Iniziativa finanziata dal DM 9/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della co-progettazione attivata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e CVS VDA-ODV.

[laboratori] ore 9.30 - 11.00 - Cactus Village, piazza Chanoux

Passeggiata sonora (consigliata dai 4 anni)

Con questa iniziativa scopriremo la città osservandola e ascoltandola con un approccio diverso, esponendo l’udito ai tanti suoni che originano dall’attività dell’uomo, dal linguaggio degli animali, ma anche da elementi come il vento e l’acqua. Mettiamoci alla prova e cerchiamo il paesaggio sonoro che più ci piace, dove lasciare da parte i rumori quotidiani indesiderati!

Ogni passeggiata, della durata di un’ora e mezza, può accogliere un massimo di 15 partecipanti.

Evento realizzato in collaborazione con ARPA Valle d’Aosta. Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://forms.gle/YJ9hNqRSnP9G78WY6)

[incontri] ore 11.00 - Cactus Village, piazza Chanoux

Panoramiche. La Valle del Cinema Il cinema raccontato dai festival valdostani

Un incontro per raccontare tutta la proposta cinematografica valdostana. Una fotografia sul panorama dei festival e delle rassegne, sulle location più amate da registi e produttori italiani e internazionali. Viene a scoprire i segreti della Valle del Cinema!

Evento realizzato in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste

[laboratorio] ore 14.30 - Cactus Village - spazio CVA, piazza Chanoux

Storie di carta (Attività consigliata dai 6 anni)

Ogni partecipante intraprenderà un fantastico viaggio nel magico mondo degli Origami, grazie alla partecipazione dell’insegnante Azusa Kawai che ci accompagnerà nella realizzazione di piccoli manufatti realizzati esclusivamente di carta.

Iniziativa finanziata dal DM 9/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della co-progettazione attivata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e CVS VDA-ODV.

[letteratura] ore 14.30 - Cactus Village - spazio biblioteca, piazza Chanoux

Leggende della Valle d’Aosta (Attività consigliata dai 6 anni)

Rossella Scalise ci legge alcune pagine del suo libro “Leggende della Valle d’Aosta - Légendes de la Vallée d’Aoste” e, a partire da quelle storie, il laboratorio creativo propone la creazione di una spilla ispirata a uno dei personaggi incontrati.

Laboratorio realizzato in collaborazione con Babele Editore e Pinsette

Iniziativa finanziata dal DM 9/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della co-progettazione attivata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e CVS VDA-ODV.

[cinema] ore 17.00 - Cactus Village - piazza Chanoux

Cerimonia di premiazione * (consigliato dai 4 anni)

Conduce l’evento Laura Carusino.

È la degna conclusione della terza, magica, edizione del Cactus Film Festival. Nel pomeriggio insieme scopriremo i film vincitori e li festeggeremo con sorprese e gadget per tutti. E, oltre al bel cinema, saremo accompagnati dalle esibizioni dell’orchestra dell’Istituzione Scolastica Emile Lexert di Aosta e del coro Canto Leggero della SFOM (direttore Caroline Voyat - pianista accompagnatore Matteo Molendini).

Come promesso già nelle due edizioni precedenti, il festival cresce un po’ ogni anno. Una delle novità di questa terza edizione è il Cactus Ambassador Award, un premio che siamo felici di assegnare a coloro che con l’impegno sociale hanno arricchito il mondo dell'educazione, del cinema e delle arti in genere, con una particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza.

Il vincitore di questa prima edizione è Pietro Morello, artista musicale e, per molti, celebre tiktoker, che ci racconterà il suo impegno prezioso come operatore umanitario nelle zone di guerra e musicoterapeuta nei reparti oncologici degli ospedali pediatrici, dove suona per i bambini e le loro famiglie.

* È prevista la traduzione simultanea in LIS (Lingua dei Segni Italiana).

EXTRA CACTUS

Cactus Village, piazza Chanoux

da venerdì 11 maggio a domenica 14 maggio, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

La bibliothèque hors les murs

La sezione ragazzi della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” porta in piazza una postazione per iscriversi ai servizi bibliotecari, per il prestito e la restituzione.

Ci sarà anche una selezione di libri in tema con l’edizione del Festival, libri tattili, in Braille, ad alta leggibilità oltre che in CAA - Comunicazione Aumentativa e Alternativa.

Inarttendu Smart Gallery, via Laurent Martinet

da lunedì 8 maggio a sabato 13 maggio dalle 10.00 alle 18.30

Comunicando Cactus

Un viaggio breve ma intenso tra le immagini e gli oggetti le cui forme e colori hanno caratterizzato le prime tre edizioni del Cactus Film Festival, con le illustrazioni di

Annie Caroline Roveyaz, Enrico Massetto e Carolina Grosa.

Esposizione realizzata in collaborazione con Inarttendu

Aosta, presso le attività commerciali aderenti

da venerdì 5 maggio a domenica 14 maggio

Vetrine d’artista

Una mostra reale - e una galleria digitale visitabile sul sito del Festival - nata con l'idea di valorizzare la creatività degli studenti e delle studentesse del Liceo Artistico di Aosta, insieme alle attività commerciali del territorio comunale che hanno deciso di offrire le loro vetrine come teatro dell'iniziativa.

Le opere e l’elenco completo dei negozi coinvolti è consultabile su www.cactusfilmfestival.com/vetrine-dartista

Esposizione realizzata in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia - Valle d’Aosta, Liceo Artistico di Aosta e Cittadella dei Giovani di Aosta

Inarttendu Smart Gallery, via Laurent Martinet

da lunedì 15 maggio a lunedì 22 maggio dalle 10.00 alle ore 18.30 (sabato e domenica esclusi)

WorkShow - Jimmy, la Premiata Famiglia Rivoltella e i lavori realizzati durante il laboratorio Ritagliati una storia

Jimmy Rivoltella espone le opere realizzate durante il laboratorio Ritagliati una storia.

Sono piccole e grandi opere d'arte nate insieme ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, che hanno partecipato al laboratorio dove, con la tecnica del collage, hanno lavorato per tirare fuori dalle immagini quello che c'è ma non si vede: il passato, il presente e il futuro, ma anche nuovi contesti e identità, oltre a una bellezza che attraversa tutte le cose.

Esposizione realizzata in collaborazione con Inarttendu