La Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie passa da Chivasso nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023.

La Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie 2023, che si svolgerà tra sabato 13 e domenica 14 maggio 2023, prevede un evento concordato con Fondazione FS domenica 14 maggio in Piemonte, con un treno storico che partirà da Cuneo per Torino, con fermate intermedie a Saluzzo, Castagnole delle Lanze, Asti, Montiglio-Murisengo, Chivasso, formato da una locomotiva diesel e le famose carrozze “100 porte” degli anni ’30. Un treno per la rinascita delle ferrovie secondarie piemontesi , questo il titolo del treno, è prenotabile sul sito di Fondazione FS già dal 15 aprile e partirà alle 9.00 per arrivare a Torino Porta Nuova alle 15.25.

Sarà un treno di sensibilizzazione

Il treno storico percorrerà alcune tratte sospese e arriverà in stazioni e località che attendono da anni di riavere il trasporto pubblico locale ferroviario, una modalità di mobilità sostenibile perché a basso impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di AMODO. Sarà un treno di sensibilizzazione, per i territori interni del Piemonte, regione “maglia nera” per le linee sospese, in totale 13 come denunciato nel rapporto FUTURO SOSPESO di Legambiente, FIFTM, Kyoto Club e UTP AssoUtenti, consultabile nel Dossier-Ferrovie-Sospese. E’ prevista una sosta a Montiglio per un pranzo organizzato dalla Pro Loco locale prenotabile alla mail prolocomontiglio@yahoo.it o al telefono 0141 232304 (qui tutti i dettagli). A bordo treno saranno discusse le future iniziative per promuovere il ritorno del servizio ferroviario, oltre all’intrattenimento musicale. Alle stazioni, ad accogliere questo treno speciale, Sindaci, comitati e associazioni del territorio.

La Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie presenta anche numerose altre iniziative delle Associazioni dell’Alleanza, lungo le tratte turistiche e non della rete ferroviaria italiana, con treni speciali, gite, escursioni e visite ai siti più significativi.

Per informazione visitare il sito di Fondazione Fs.