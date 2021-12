Un magico Natale a Torino Outlet Village

SHOPPING

Da sempre Torino Outlet Village si è distinto per una proposta molto vasta di iniziative a misura di famiglia.

Natale è sicuramente la festa che più coinvolge i bambini e per questo motivo l’Outlet Village ha pensato per loro una serie di proposte divertenti ed ingaggianti: incorniciata dalla magia del grande albero di Natale nella piazza centrale del Village e dallo spettacolo di illuminazione con videoproiezione natalizia sull’iconica stele di 85 metri, la casa di Babbo Natale si prepara ad accogliere i piccoli ospiti di Torino Outlet Village.

Le iniziative

Fino al 23 dicembre i bambini potranno incontrare Babbo Natele e il suo elfo e ricevere una letterina da compilare a casa con mamma e papà, da spedire alla volta della Lapponia. Santa Claus sarà inoltre a disposizione per uno scatto memorabile con tutti i bambini che lo desidereranno durante il weekend dalle 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 e durante i giorni infrasettimanali dalle ore 15 alle 19.

Torino Outlet Village è il luogo perfetto per lo shopping natalizio: addobbi natalizi abbelliscono la piazza e i boulevard, le vetrine dei negozi sono ricche di offerte ed idee regalo dalle migliori firme del panorama fashion

all’home decor, dal beauty allo sportswear.



Per gli ospiti VIP Torino Outlet Village ha pensato a dei benefit straordinari per allietare ulteriormente le festività della clientela più fedele: per tutto il mese di dicembre (fino al 30/12) con il proprio shopping i punti VIP raddoppiano permettendo così di accedere a vantaggi e promozioni ancora più esclusivi, servizi dedicati ed esperienze uniche in collaborazione con grandi partner d’eccezione del territorio.

Inoltre, per i ritardatari, per chi cercasse il look perfetto per l’ultima serata dell’anno, o ancora per coloro che avessero bisogno di una sessione di shopping straordinaria, Torino Outlet Village sarà aperto mercoledì 22 e giovedì 23 dalle 10 alle 21, venerdì 24 dicembre dalle 10 alle 19, domenica 26 dicembre dalle 10 alle 20 e venerdì 31 dicembre dalle 10 alle 18.

Per tutto il mese di dicembre è stato potenziato il servizio di navette per e da Torino Outlet Village: durante i weekend sarà infatti disponibile il bus navetta dal centro del capoluogo, con diverse fermate intermedie, per poter raggiungere il Village in sicurezza e comodità.

Intrattenimento, emozioni e shopping a prezzi esclusivi, a Torino Outlet Village la magia del Natale per tutta la famiglia in un ambiente raffinato dove trascorrere momenti speciali e dedicarsi allo shopping in assoluta tranquillità.

Anche il nuovo anno porterà con sé una sorpresa per i più piccoli. Il 6 gennaio a Torino Outlet Village farà tappa la befana con un carico di dolcetti e carbone per tutti i bambini.