Emergenza lupi: bando regionale a sostegno degli allevatori

E' stato aperto un bando a favore degli allevatori piemontesi da parte dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori selvatici nel periodo tra l’ 1 settembre 2022 ed il 31 dicembre 2022.

Il bando regionale

Il bando regionale conta su una dotazione finanziaria complessiva di 383.632 euro a favore degli allevatori piemontesi di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori selvatici (come ad esempio i lupi) al patrimonio zootecnico piemontese. Il bando prevede inoltre aiuti agli apicoltori piemontesi censiti nella Banca dati nazionale e che non si sono avvalsi di copertura assicurativa. Infine, viene riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito dell’evento predatorio se inseriti nel verbale Asl.

Rimborsati al 100%

E' previsto un rimborso diretto agli allevatori che hanno denunciato la predazione, pari al 100% del valore commerciale del capo. Vengono inoltre riconosciuti i danni indiretti da predazione per le spese veterinarie e farmaceutiche per gli animali feriti; per la rimozione e smaltimento dei capi, per il risarcimento delle perdite di produzione.

E' terzo bando contro l'emergenza lupi

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha messo a disposizione per il 2022 in totale 585 mila euro di contributi che hanno permesso l’apertura di tre bandi a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori (tra cui i lupi) al patrimonio zootecnico piemontese. Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte.