Finti vigili rubano oro e 15 mila euro in contanti. E’ accaduto in frazione Cordova, a Castiglione. I truffatori sono riusciti a convincere la donna ad aprire la porta.

«Sente questo odore insopportabile? Ebbene, stiamo facendo dei controlli per dei problemi alle tubature, dobbiamo entrare». Così due sedicenti vigili hanno suonato alla porta di un’abitazione in frazione Cordova, a Castiglione, convincendo la proprietaria ad aprire. E’ successo nella tarda mattinata di venerdì scorso, 10 luglio.

La donna, classe 1954, rispondendo al citofono si è mostrata titubante nel farli entrare, non convinta della presenza di quei due uomini, mai visti prima, con addosso una camicia azzurrina. «Aspettate, chiamo il comandante dei carabinieri», avrebbe detto prima di comporre il numero della caserma di Castiglione. «No, lasci stare, chiamiamo noi», hanno replicato fingendo di parlare al telefono con gli uomini dell’Arma, quando in realtà la telefonata era rivolta a un complice dall’altra parte della cornetta. Sentendo la conversazione, però, la proprietaria di casa si è lasciata convincere sulla buona fede dei due agenti della Polizia locale, cadendo in realtà in un tranello.

Una volta entrati, i «vigili» hanno «perquisito» l’abitazione in lungo e in largo, facendosi consegnare tutto l’oro e i contanti che aveva in casa. Una somma ingente, che ammonta a circa 15mila euro, oltre a preziosi e gioielli che la donna custodiva nella camera da letto.

Raccolto il materiale che, per una strana ragione avrebbe avuto delle interferenze con le tubature guaste, i due finti agenti si sono allontanati dall’abitazione facendo perdere dietro di sé le proprie tracce.

La richiesta di aiuto

Quando la donna ha realizzato di essere stata truffata ha immediatamente chiamato le Forze dell’Ordine che sono sopraggiunte sul posto, ma ormai era troppo tardi. I carabinieri della stazione di Castiglione, insieme alla Polizia locale, stanno cercando di ricostruire la dinamica con l’ausilio di testimonianze e immagini di videosorveglianza al fine di individuare gli autori della truffa. Le indagini restano aperte.

