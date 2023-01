L’ultimo saluto a Ugo Meneghel, era stato agricoltore biologico

A Caluso sono in molti a ricordare la figura di Ugo Meneghel, deceduto qualche giorno fa all’età di 76 anni.

L’ultimo saluto a Ugo Meneghel

E sono soprattutto gli appassionati di agricoltura biologica a conservare di lui un ricordo come promotore e conduttore di corsi di orticoltura biologica negli anni di presidenza dell’associazione Umus, da lui fondata e condotta per circa diciassette anni.

Ex dipendente Honeywell Bull presso l’allora stabilimento calusiese di via Martiri d’Italia, Ugo Meneghel ha avuto un vissuto partecipato anche all’interno della vita politica cittadina, infatti aveva ricoperto il ruolo di consigliere prima, poi di assessore all’ambiente negli Anni ‘90.

Era stato agricoltore biologico

Per molti anni, e fino al 2015, Meneghel si era fatto promotore di un evento molto partecipato non solo dagli orticoltori calusiesi, il Concorso del pomodoro da insalata più gustoso.

Un’occasione di incontro e di confronto tra quanti, come lui, si impegnavano a coltivare i prodotti dell’orto bandendo l’uso di pesticidi e concimi, prediligendo invece l’utilizzo di prodotti naturali.

Sono state tante anche le figure professionali e gli specialisti del mondo dell’agricoltura che l’associazione Umus presieduta da Ugo Meneghel ha invitato a Caluso nel corso degli anni, vere e proprie pillole di cultura biologica a disposizione delle persone interessate a coltivare meglio i prodotti nel proprio orto.

Quello di Meneghel nell’ambito dell’orticoltura biologica è sicuramente stato un grosso contributo sia dal punto di vista culturale che operativo, studioso di fonti documentate e attendibili, ha sempre fatto della sua esperienza e soprattutto della sua passione un mezzo per migliorare e arrivare agli obiettivi prefissati con successo.