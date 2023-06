MotoGp 2022, un francobollo per la vittoria di Pecco con Ducati

La scorsa settimana al Mugello è stato presentato il francobollo speciale dedicato alla vittoria di Pecco Bagnaia nel Campionato Mondiale MotoGP 2022

MotoGp 2022

Con questa emissione lo Stato italiano, su decisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, celebra il talento, la passione e le competenze che hanno portato Ducati e l'Italia in vetta alla massima competizione motociclistica internazionale vincendo la MotoGp 2022.

Il disegno con i toni del tricolore realizzato dal Centro Stile Ducati rappresenta la Desmosedici GP22 guidata dal Campione del Mondo Pecco Bagnaia

Alla fine dell’anno, il francobollo Ducati entrerà a far parte del libro dei francobolli da collezione dello stato per il 2023.

Alla cerimonia di annullo hanno partecipato Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse, Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Giovanni Machetti, Responsabile Filatelia di Poste Italiane, e Matteo Taglienti, Responsabile Zecca e Filatelia del Poligrafico e Zecca dello Stato.

Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse ha dichiarato: "Il 2022 è stato un anno pieno di emozioni e di successi. Abbiamo dimostrato il valore e le competenze di una squadra di persone che, con lavoro e impegno quotidiano, è riuscita a portare Ducati e l’Italia in vetta al principale Campionato del Mondo su due ruote. Onorare questi risultati sportivi con un francobollo speciale emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ci dà grande orgoglio e soddisfazione".

Il Sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto ha spiegato: “Con questo francobollo, in qualità di Sottosegretario di Stato con delega anche alla Filatelia e in raccordo con il Ministro Adolfo Urso, ho ritenuto doveroso omaggiare le imprese sportive Ducati. L’emissione di oggi intende celebrare un mito ben presente nel cuore di milioni di italiani e vuole testimoniare anche la vicinanza e la gratitudine del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nei confronti di una realtà che è riuscita a divenire simbolo del saper fare italiano, inimitabile connubio di creatività e ricerca”.

Il francobollo

L’immagine riportata sulla vignetta è un disegno della Desmosedici GP22 guidata da Francesco Bagnaia con i toni del tricolore italiano, realizzato dal Centro Stile Ducati. Bagnaia, che ha conquistato il titolo iridato dopo una storica rimonta con un totale di sette vittorie, dieci podi e cinque pole position grazie a questo trionfo, è diventato il primo pilota italiano a vincere su una moto italiana il titolo piloti in MotoGP e ha reso Ducati l’unica casa motociclistica europea ad aver vinto, per la seconda volta, il Campionato Mondiale nella classe regina. Con questa vittoria Ducati ha portato l’eccellenza del Made in Italy in vetta alla massima competizione motociclistica internazionale grazie a un connubio unico tra talento, passione e competenze.

Il francobollo ordinario dedicato alla vittoria Ducati rientra nella serie tematica “lo Sport” ed è relativo al valore della tariffa A zona 3 Oceania pari a 5,50€, con una tiratura di 500.024 esemplari.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante , contenente una quartina, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata, una tessera filatelica e una busta primo giorno di emissione, oltre al bollettino illustrativo.

La cartella sarà acquistabile al prezzo di 63€ presso i circa 500 uffici postali con sportello Filatelico, nei 10 spazi Filatelia e sul sito di Poste Italiane.

Alla fine dell’anno, il francobollo dedicato alla vittoria Ducati entrerà a far parte del libro dei francobolli da collezione dello stato per il 2023, che raccoglie tutti i francobolli emessi dallo Stato italiano per celebrare le sue eccellenze.