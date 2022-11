Saluggese condannato per abusi e minacce: "Non ho fatto nulla"

Antonello Solinas è stato condannato per abusi e minacce. La sentenza della Cassazione è giunta nella tarda serata di ieri, martedì 29 novembre 2022.

Saluggese condannato

E' stato condannato anche in Cassazione il saluggese Antonello Solinas per abusi e minacce. Lui, come era già accaduto dopo la sentenza in Primo Grado, continua a professarsi innocente. Non accetta questa sentenza che trova ingiusta. Poco più di due anni fa Solinas ci aveva aperto la porta di casa per raccontarci le sue paure per la prigione, ma soprattutto voleva gridare al mondo intero la sua innocenza e la sua voglia di verità.

Il suo commento dopo la condanna