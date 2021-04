Spiedini di Mazzancolle a marchio Bofrost ritirati dal mercato

Il Ministero della Salute ha deciso il ritiro dal mercato della vendita di un lotto di Spiedini di Mazzancolle a marchio Bofrost.

Spiedini di Mazzancolle ritirati dal mercato

Il Ministero della Salute ha deciso il ritiro dal mercato della vendita di un lotto di Spiedini di Mazzancolle a marchio Bofrost come spiegano i colleghi di PrimaLaRiviera.it.

La decisione è stata presa dopo aver riscontrato la presenza di solfiti non dichiarati nell’etichetta. Il lotto che non può più essere venduto nè tantomeno consumato riguarda il numero 1005 prodotto da Marecuador Cia e con la data di scadenza del 5/07/2022. Si tratta delle confezioni da 450gr.

Solfiti e allergie

I solfiti fanno parte degli additivi alimentari e nello specifico hanno principalmente funzione di conservanti, vengono dunque aggiunti a cibi e bevande con scopo antiossidante, antibiotico e antisettico. Si ottiene così come risultato un prodotto che ha una maggiore conservazione nel tempo e non rischia contaminazioni.

Queste sostanze aiutano anche a mantenere il buon aspetto dei cibi evitando ad esempio che cambino colore e alcuni si utilizzano, ad esempio, per sbiancare lo zucchero.

Con il termine solfiti si indica sia l’anidride solforosa che alcuni suoi sali inorganici. Mentre l’anidrite solforosa si utilizza sotto forma di gas e allo stato liquido, gli altri solfiti sono invece in polvere.

I solfiti non sono certamente benefici per la salute dato che si tratta di sostanze potenzialmente allergizzanti ma un consumo moderato di alimenti che li contengono è generalmente tollerato e non di per sé pericoloso. Naturalmente vi consigliamo di leggere le etichette e di lasciare il più possibile sugli scaffali i prodotti confezionati rivolgendovi invece verso alimenti freschi e di stagione. È sempre meglio controllare gli alimenti che acquistiamo ed evitare il più possibile queste sostanze.