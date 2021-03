Da lunedì il Piemonte sarà in Zona Rossa

L’assessore alla Salute della Regione Piemonte, Luigi Icardi, a margine di un incontro a Cuneo, ha dichiarato ufficialmente l’entrata in Zona Rossa del Piemonte che avverrà da lunedì 15 marzo.

Un nuovo piano vaccinale

L’assessore Icardi a margine di un incontro ha dichiarato l’entrata in Zona Rossa del Piemonte. Icardi, ha anche dichiarato che verrà adottato un nuovo piano vaccinale con cinque nuove categorie e la possibilità di somministrate l’AstraZeneca anche a chi ha più di 65 anni.

E’ quanto indica la bozza aggiornata del Piano vaccini, del Ministero della Salute, Commissario straordinario, Iss, Agenas e Aifa andata in Conferenza Unificata e sottolineata dall’assessore Luigi Icardi (Sanità Regione Piemonte).

La priorità sarà quindi sempre per gli over 80 ed alcune categorie professionali come il personale scolastico, personale sanitario e forze dell’ordine, ma a queste si aggiungono:

persone con elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave);

persone tra 70 e 79 anni;

persone tra i 60 e i 69 anni;

persone con comorbidità sotto i 60 anni, senza la gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili;

persone sotto i 60 anni.

Via libera alle vaccinazioni nei posti di lavoro

Inoltre, se le dosi di vaccino disponibili lo permetteranno, sarà possibile vaccinare all’interno dei posti di lavoro, a prescindere dall’età, fatto salvo che la vaccinazione venga realizzata in sede da parte di personale sanitario competente.