Nonostante tutte le difficoltà legate alla crisi pandemica, proseguono a buon ritmo i lavori per la realizzazione della RSA nel Comune di Torrazza Piemonte da parte di “Sereni Orizzonti”, il gruppo friulano leader in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani.

Nuova casa di riposo, rimossi i ponteggi

Nonostante tutte le difficoltà legate alla crisi pandemica, proseguono a buon ritmo i lavori per la realizzazione della RSA nel Comune di Torrazza Piemonte da parte di “Sereni Orizzonti”, il gruppo friulano leader in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani.

I ponteggi esterni sono stati completamente rimossi a seguito del completamento delle operazioni di rifinitura della facciata e di montaggio dei serramenti. All’interno dell’immobile i pavimenti e i rivestimenti sono invece in fase di posa. Rispetto all’iniziale cronoprogramma, la fine dei lavori è slittata alla fine del prossimo mese di giugno mentre l’entrata in funzione della nuova RSA è prevista entro la fine del 2021, una volta terminato l’allestimento interno e ottenute le necessarie autorizzazioni.

La nuova struttura

Quello sorto nel cantiere di Via Luigi Einaudi è un edificio di quattro piani fuori terra e a forma di “H”, orientato sull’asse ovest/est per il miglior soleggiamento possibile e distribuito in 6 nuclei abitativi distinti, caratterizzati da stanze ampie e luminose, arredate in modo confortevole e dotate ciascuna del proprio bagno per disabili. Al piano terra sono previsti reception, uffici amministrativi, palestra-riabilitazione, spogliatoi per donne e uomini, ambulatorio, sala per servizi alla persona, cucina, soggiorno per socializzazione comune e sala per il culto. Al primo, secondo e terzo piano si troveranno invece una sala da pranzo comune, servizi igienici per gli ospiti e 2 nuclei da 20 posti letto suddivisi in 10 camere doppie ampie e luminose, arredate in modo confortevole e dotate ciascuna del proprio bagno per disabili.

Come tutte le altre recenti costruzioni di “Sereni Orizzonti” nel resto d’Italia, anche questo edificio presenta caratteristiche decisamente all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. In base alla convenzione edilizia stipulata con l’amministrazione, “Sereni Orizzonti” sta realizzando anche un ambulatorio medico destinato alla comunità locale e a gestione comunale.