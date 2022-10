Omicidio di Pratoregio, il giallo delle chiavi: potrebbero aprire un'altra casa di Giusy

Ad una settimana dal ritrovamento del cadavere di Giuseppina Arena restano molti dubbi, tra cui il giallo delle chiavi trovato vicino al suo cadavere.

Omicidio di Pratoregio

E' passata una settimana dal ritrovamento del cadavere di Giuseppina Arena nelle campagne di Pratoregio. La donna è stata uccisa nel giorno del suo 52esimo compleanno da tre colpi di pistola calibro 7.65.

Un omicidio sul quale stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Torino. Sono loro che stanno esaminando le varie piste perché nulla è escluso.

Il giallo delle chiavi trovate vicino a Giusy

Tra i misteri a cui dare una risposta, quello delle chiavi trovate vicino al cadavere di Giusy. Quelle chiavi che non aprono né l'appartamento né la cantina di via Togliatti 66. E nemmeno il garage.

E così sorge il dubbio che Giusy avesse una seconda abitazione. E oggi pare che l'unico modo per scoprire qualcosa in più sulla vita di Giusy sia veramente la perquisizione dell'alloggio. Si pensa che lì, in quei locali dove viveva con i suoi cani e gatti, ci sia la risposta a questo mistero.

Un'altra ipotesi è legata alla casa di rione San Rocco di Montanaro, quell'abitazione dove lei andava a portare le borse della spesa: non è che quelle chiavi aprono quella abitazione?